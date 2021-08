Meixner studierte Arbeits- und Organisationspsychologie und arbeitete zunächst als Biometriker in einer Clinical Research Organisation. Im Anschluss daran promovierte er an der RWTH Aachen in einem arbeitspsychologischen Themengebiet. Seit mehr als 25 Jahren ist er seitdem in der Healthcare-Markforschung tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Psyma Health & Care. Bei Exevia betreut er als Director Marktforschung qualitative und quantitative Projekte auf nationaler und internationaler Ebene und wird sich um den weiteren Ausbau der Usability-Forschung kümmern.

Exevia wurde 2014 von den ehemaligen GfK Managern Norbert Schell und Roland Herterich gegründet.