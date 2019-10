Rieder kommt von LINK, wo er die letzten fünf Jahren als Managing Partner und später als Managing Director die qualitative Marktforschungs-Unit führte. Besondere Erfahrung hat zudem im Bereich Brand & Innovation sowie in der Customer- und User-Experience Forschung. In den letzten Jahren beschäftigte er sich vermehrt mit dem unterstützenden Einsatz von impliziten Messverfahren in qualitativen Studien. Branchen wie FMCG, Finance und Healthcare gehören zu seinen Arbeitsschwerpunkten.