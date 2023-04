Der amerikanische Berater GreenBook hat die 30. Ausgabe seines halbjährigen GRIT-Reports veröffentlicht. Die Daten stammen aus dem 3. und 4. Quartal des vergangenen Jahres, also noch vor der Veröffentlichung von Chat GPT. Das ist von Bedeutung, denn KI scheint immer mehr in der Branche angekommen.

Die Entwicklung der Branche

Qualität ist Key

Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieses Reports beschreibt Lenny Murphy von GreenBook im Vorwort: „Was man jedoch klar erkennen kann, dass sich die Insights- und Analytics-Branche im Wandel von einer primär dienstleistungsorientierten zu einer technologiegeführten Branche befindet.“ Und diese Erkenntnis habe Auswirkungen sowohl für die Dienstleister als auch die Einkäufer. Es geht um Methoden, traditionelle wie innovative, die Zufriedenheit mit den Lieferanten und welche Faktoren sie beeinflussen. Es geht um die Bereitschaft zu investieren, die Geschäftsaussichten und die Veränderung der einzelnen Rollen innerhalb der Branche. Im Folgenden einige Key-Results des Reports.Laut den Aussagen der Teilnehmer am GRIT-Report ist die Branche in der weltweiten Sicht im Jahr 2022 weiterhin gesund, gemessen an finanzielle KPIs, der Anzahl der Mitarbeitenden und der Höhe der Investitionen in Technologie. Die Forschungsbudgets von Unternehmen sind allerdings im Vergleich zum vergangenen Jahr rückläufig. In jeder Welle sagen die Einkäufer von Mafo-Dienstleistungen, unternehmensweite Ansagen für eine Kostensenkung seien ein wichtiger Faktor für Budgetkürzungen. Allerdings gaben in dieser Welle 92 Prozent dies an, mehr als je zuvor. Die Ersteller des GRIT-Reports sind daher mit ihrer Prognose für die ökonomische Entwicklung vorsichtig. Kein Wunder in solch volatilen Zeiten.Auf die Frage nach den Gründen für die Wahl der Methode für eine bestimmte Forschung steht für die Einkäufer von Leistungen in erster Linie die Qualität (93 Prozent), obwohl Kosten (60 Prozent) ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen. Das gilt im Übrigen genauso auch für die Lieferanten. Im Verlauf der vorhergehenden Studien lässt sich jedoch erkennen, dass das Kriterium Geschwindigkeit im Jahr 2021, mithin während der Corona-Welle, höher gewertet wurde, als in der aktuellen Studie. 60 Prozent sagten damals (2021) die Geschwindigkeit der Ergebnisse sei ihnen wichtig. In diesem Jahr sagten dies nur noch 47 Prozent. GRIT-Report Kriterien für die Methodenauswahl

Welche Buzz-Themen bewegen die Branche?

Womit beschäftigen sich die Käufer von Studien und Umfragen, diese Frage stellen sich viele Lieferanten, denn sie wollen ihre Kunden optimal bedienen. Die schnelle Antwort: Forschung, Verbrauchertrends und Marke. Gefragt nach den Methoden mit den besten Aussichten werden die üblichen Verdächtigen genannt: Künstliche Intelligenz, Modelle der Verhaltensökonomie, Eyetracking, Chatbots und Crowdsourcing.