NielsenIQ, GfK

Bis zum 4. Juli soll die vorläufige Prüfung des NielsenIQ-GfK-Deals abgeschlossen sein. Die Bedingung der Behörde ist jedoch, dass GfK sein Verbraucherpanel-Geschäft verkauft. Nach Informationen von Reuters suchen die EU-Wettbewerbshüter noch nach einem passenden Käufer.

Die Brüsseler Wettbewerbsbehörden hatten (wie von p&a berichtet) vor die Erlaubnis der geplanten Übernahme des größten deutschen Marktforschers GfK durch NielsenIQ (NIQ) den Verkauf des Haushaltspanels als Bedingung gesetzt. Eigentlich sollte die Prüfung am 4. Juli abgeschlossen sein. Anfang des Monats wurden 21 potenzielle Käufer für die GfK-Einheit angeschrieben, um nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen. Auf dieser Liste stehen unter anderem Ipsos, Kantar, YouGov, Dynata, Circana (die neue Einheit der Panelanbieter IRI und NPD), die Omnicon Group, die Publicis Group, Cision und private Beteiligungsgesellschaften wie H.I.G. Capital, Platinum Equity, Bregal, TowerBrook, Oakley Capital, Equistone, Symphony Technology Group und Montago, so schreibt Reuters. Die Nachrichtenagentur will erfahren haben, dass nur vier bis fünf der Unternehmen auf der Liste derzeit im Rennen um die GfK-Einheit sind.