Sei mutig! Diese Aussage hören bereits viele Kinder. Ist Mut jedoch eine zentrale Eigenschaft, die es sich lohnt zu besitzen? 80 Prozent der jüngeren Generation sind sich bei dieser Frage sicher: Mut sollte zweifellos ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Dies zeigt die Studie „German Mut statt German Angst“ der gemeinnützigen Stiftung für Zukunftsfragen.

Um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, ist es notwendig, alte Denkmuster zu hinterfragen und sich offen für mutige Veränderungen einzusetzen. Dies glauben viele Menschen der jüngeren Generationen und fordern ein mutigeres Verhalten auch vom Rest der Gesellschaft. Vor allem zukünftigen Herausforderungen, wie Bildung, Arbeit oder Klimawandel bewegen die jungen Menschen, weshalb sie sich für neue Wege und Denkweisen aussprechen.



Die Studie „German Mut statt German Angst“ der gemeinnützigen Stiftung für Zukunftsfragen zeigt, dass insbesondere die Eigenschaften Mut und Optimismus von zentraler Bedeutung sind, wenn es um die Weiterentwicklung einer Gesellschaft geht. Im Rahmen der Studie wurden im November 2022 vom Befragungsinstitut GfK n=2.000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren in qualitativen Einzelinterviews und Fokusgruppen befragt.



Die Ergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit der Befragten sich darüber einig, ist, dass die Gesellschaft mutiger handeln sollte. Hinsichtlich der großen Zustimmung zum gesellschaftlichen Mut zeigen sich zwischen den Geschlechtern – genauso wie beim Einkommen, Wohnort oder Bildungshintergrund – kaum Differenzen. Lediglich die jüngere Generation zeigt mit 80 Prozent überdurchschnittliche Zustimmung.



„Durch zukünftige Herausforderungen werden die Bürger Veränderungen erleben und sich auf neue Verhältnisse einstellen müssen. Um diese nicht nur passiv über sich ergehen zu lassen, sondern sie aktiv mitzugestalten, wird der Mut als bedeutsame Eigenschaft gesehen.“ so Professor Dr. Ulrich Reinhardt, der Autor der Studie. Für ihn ist ebenfalls entscheidend, dass Mut vor allem durch Aktivität und Engagement ins Leben gerufen wird. Nicht nur das mutig sein an sich, sondern auch die Bereitschaft zu scheitern sind dabei ausschlaggebende Faktoren. Reinhardt betont ebenfalls die Wichtigkeit von Optimismus in unserer Gesellschaft und unserem Leben.



Optimismus beeinflusse das Handeln und die Erfolgschancen eines Menschen enorm. Dabei weist Reinhardt insbesondere darauf hin, dass Optimismus trainiert werden kann. Mit Hilfe von positiver Affirmation ist es möglich das Gehirn ebenso wie jeden anderen Muskel zu trainieren und somit den eigenen Optimismus zu fördern.



Zweifellos gibt es keine einfache Antwort darauf, was notwendig ist, damit die deutsche Gesellschaft mutiger wird. In der Publikation „German Mut statt German Angst“ werden jedoch zahlreiche Maßnahmen und Möglichkeiten, aufgelistet, die helfen können, den Mut innerhalb einer Gesellschaft zu fördern und das vorhandene Potenzial zu stärken.

1. Erziehung und Bildung: Beide gehören ohne Frage zu den wirksamsten Instrumenten zur Förderung von Mut. Schon früh können das Selbstbewusstsein und die soziale Intelligenz in Familien und Kindergärten gestärkt werden. Später sollte in der Schule kritisches Denken gefördert werden, um so die Perspektiven der Schüler zu erweitern und sie zu couragierten eigenverantwortlichen Projekten zu ermutigen. Universitäten und Hochschulen könnten zudem Mut als eine der Schlüsselkompetenzen in ihre Curricula aufnehmen.

2. Ermutigung zu offenem Dialog und Diskussion: Die Möglichkeit und die Förderung eines offenen Dialogs können dem Einzelnen helfen, seine Ängste und Sorgen mitzuteilen, diese zu überwinden, anderen Perspektiven, Denk- und Verhaltensweisen zu begegnen und eigene Vorurteile zu hinterfragen.

3. Förderung von Solidarität und gesellschaftlichem Engagement: Unterstützung und Anerkennung von gemeinnützigen Projekten, Ehrenamt und Freiwilligenarbeit, die Menschen dazu ermutigen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und andere zu unterstützen. Ein Schwerpunkt könnte hierbei auf der Ansprache von jungen Menschen liegen, denen man vermehrt Freiräume und Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, um ihre Zukunft aktiv gestalten zu können.

4. Mehr Medienkompetenz und „good news“: Medienkompetenz ist eine ausschlaggebende Eigenschaft, um erhaltene Informationen und deren Entstehung einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Es reduziert die Angst vor einer scheinbaren Manipulation durch die Medien. Darüber hinaus ist eine stärkere Sichtbarmachung von positiven Nachrichten zu empfehlen, um eine allgemeine zuversichtliche Grundhaltung zu stärken.

5. Förderung der politischen Partizipation: Aktive Mitgestaltung der Gesellschaft, sei es durch Wahlen, auf Online-Plattformen, in Bürgerforen, oder durch Mitgliedschaften in politischen Organisationen oder NGOs, kann dazu beitragen, die Eigenverantwortung des Einzelnen zu stärken und Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht abzubauen. Bürger müssen sich gehört fühlen und an Entscheidungen beteiligt werden.

6. Förderung von Unternehmertum und Innovation: Einrichtung von Förderprogrammen und Ressourcen, die Unternehmer und Innovatoren unterstützen, neue und mutige Ideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

7. Schaffung von offenen Arbeitsbedingungen: Entwicklung von Programmen und Maßnahmen, die Unternehmen und Arbeitgeber ermutigen, attraktive und fördernde Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Angestellten zu schaffen und diesen dadurch mehr Raum für mutige Ideen und selbstverantwortliches Arbeiten zu bieten.

8. Führungsrolle: Eine entschlossene, zuversichtliche und inspirierende Führung, sei sie politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, gesellschaftlich oder medial, kann dazu beitragen, dass eine Gesellschaft mutiger handelt. Erforderlich hierfür sind eine offene Kommunikation, authentisches Auftreten und klare Formulierungen von Überzeugungen, Visionen und Zielen, die sowohl motivieren als auch nachvollzogen werden können.

9. Fehlerkultur: Förderung einer Kultur, die sich durch Offenheit, Lernorientierung, Verantwortung und Optimismus auszeichnet und Fehler nicht als Versagen sieht, sondern als wichtige Möglichkeit für Wachstum.

10. Positive Vorbilder: Vermehrte Auszeichnung von mutigen Menschen, Projekten, Konzepten, Ideen, um ihnen die gebührende Anerkennung zu geben und dem Wunsch der Bürger nach positiven Vorbildern nachzukommen.

Als abschließendes Fazit hält Reinhardt fest: „Die Realisierung eines jeden dieser Vorschläge erfordert Anstrengung, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, Widerstände zu überwinden. Kurzum: Sie erfordert Mut“.