Jeder spricht derzeit von ChatGPT und seinen Anwendungsmöglichkeiten. In der qualitativen Marktforschung werden KI-Tools zwar schon als Übersetzungsprogramm oder zur Transkription von Texten eingesetzt, zur Analyse der gesammelten Daten eher nicht. Rolf Kirchmair, Dozent an der Hochschule Fresenius, hat ausprobiert, was mit ChatGPT in der primären qualitativen Forschung geht.

Als Hochschuldozent versuche ich immer auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Daher wollte ich wissen, ob ChatGPT auch zur qualitativen Datenanalyse eingesetzt werden kann. Also fragte ich das Sprachprogramm: „Kannst Du auch Daten inhaltlich analysieren?“. Nachdem ChatGPT dies bejaht hatte, spezifizierte ich meine Frage: „Kannst Du die Antworten mehrerer Personen auf eine Frage inhaltlich so analysieren, dass die Gesamtheit der Antworten strukturiert wird bzw. die wichtigsten Inhaltskategorien herausgearbeitet werden?“ Das Computerprogramm antwortete folgendermaßen:

Chat GPT 3.5

Das wollte ich jetzt genau wissen und probierte dies in einem Praxisbeispiel aus. Als Dozent an der Technischen Hochschule Aschaffenburg hatte ich Studentinnen und Studenten im Rahmen eines Marktforschungskurses die Frage „Was fasziniert Dich an Computerspielen?“ schriftlich beantworten lassen und bekam 67 ganz unterschiedliche - kurze und lange - Antworten. Zur Anschauung zeige ich hier die ersten sieben Antworten.

1. das schöne, abwechslungsreiche und mitfühlende Miterleben verschiedener Geschichten

2. immer wieder neue Leute zu treffen.

3. die Geschichten und Mechaniken! Das Artwork und die Leidenschaft die dahintersteckt! Natürlich auch der Spaß an Computerspielen und das Meistern von Herausforderungen.

4. die vollständige Aufgabe meiner eigenen Welt, um in einer anderen abzutauchen.

5. mich in virtuellen Welten zu verlieren.

6. transportierte Welten...ich spiele immer ein Spiel durch und dann das nächste. Also keine kontinuierlichen Spiele, ich will Abwechslung und was erleben.

7. Das ist komplett unterschiedlich; Bei World of Warcraft ist es die Herausforderung mit anderen Spielern etwas zu schaffen, Strategien zu planen und umzusetzen (raidleiter); bei Dark Souls ist es die enorme Befriedigung nach einer bewältigten Herausforderung; bei StarCraft2 oder Cultris2 (multiplayer vs tetris) ist es der kompetitive Aspekt, Reflexe und 'Skills' verbessern.

Die Analyse der 67 Antworten im Rahmen des Marktforschungskurses ergab folgende drei Motivkomplexe für die Nutzung von Computerspielen, die durch inhaltliche Kategorisierungen gewonnen wurden:



Individuelles Erlebnis: Abwechslung, Ablenkung, Entspannung. Vielseitigkeit, Spannung. Eintauchen in eine andere virtuelle Welt, eine neue Welt entdecken. Meistern von Herausforderungen, Geschichten erleben, in die Handlung eingreifen. Man kann jemand anderes sein. Wie schnell die Zeit vergeht. Zeitvertreib, Anonymität.

Soziale Kontakte: Kooperation mit anderen, Zusammenbringen unterschiedlicher Menschen. Wettkampf mit anderen Spielern.

Computerspiel als Genre: Die Gaming-Industrie. Die Kreativität dahinter, die liebevoll gestalteten Welten. Technischer Hintergrund, Grafik, Mechanik des Spiels, Machart, Komplexität. Die riesige globale Community. Alle Spieler sind gleichgestellt.

Der erste Motivkomplex könnte dabei auch als „Unterhaltungserleben“ interpretiert werden und in die Unterkategorien „Flow“ (Eintauchen/Immersion), „Identifikation mit der Spielfigur“ und „Erfolgserlebnisse“ unterteilt werden.

ChatGPT im Praxistest

Um nun die Analysefähigkeit von ChatGPT zu testen, habe ich alle 67 Antworten als Word-Datei hochgeladen und sofort folgende Reaktion erhalten:

Chat GPT 3.5

Chat GPT 3.5

Ich habe dann das Computerprogramm gebeten, anhand dieser Textdatei die drei wichtigsten Motive zum Computerspielen zu nennen. Innerhalb kürzester Zeit (in weniger als einer Sekunde) erhielt ich folgende Antwort:

Anschließend habe ich mir noch die sieben wichtigsten Motive zum Computerspielen sagen lassen und erhielt genauso schnell folgende Antwort:

Chat GPT 3.5

Dieser Praxistest wurde am 30.04.2023 mit der Version GPT-3.5 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass ChatGPT durchaus in der Lage ist, qualitative Datensätze genauso gut und dabei schneller auszuwerten und zu analysieren, wie dies bisher nur durch Denkarbeit und Analysefähigkeit qualitativer Forscher möglich war. Solche auf künstlicher Intelligenz beruhenden Computerprogramme können damit die qualitative Forschung revolutionieren und in Zukunft auch im Rahmen qualitativer Forschungsprozesse sinnvoll eingesetzt werden.