Lynette Lacis hat sich mit der Ausbildung als FAMS im Bundesinstitut für Bau,- Stadt- und Raumforschung für einen nicht so klassischen Marktforschungsbetrieb entschieden Die 24-Jährige war mittlerweile bereits für das Marktforschungsunternehmen Splendid Research tätig und studiert aktuell den Master Urbanisation & Development an der London School of Economics.

Die Mischung aus Sozialforschung auf der Arbeit und Marktforschung in der Berufsschule hat mir gut gefallen Lynette Lacis

Nach meiner Ausbildung habe ich für wenige Monate im BBSR weitergearbeitet und im Anschluss zu Splendid Research nach Hamburg gewechselt. Dort habe ich für ein halbes Jahr als Junior-Projektleitung gearbeitet in der Online-Marktforschung gearbeitet. Im Anschluss habe ich meinen Bachelor in Stadtplanung an der TU Berlin absolviert. Aktuell bin ich im Master Urbanisation & Development an der London School of Economics.Ich persönlich sehe mich nicht mehr in der Marktforschung, sehe jedoch die Ausbildung und das gelernte als unabdingbar für meinen Werdegang an!Praxisnäher und besser betreut, gerade wenn man direkt nach der Schule beginnt. Wir wurden im BBSR sehr gut betreut und ich bin an dieser Zeit persönlich sehr gereift!Auch oder gerade wenn man noch keine genaue Vorstellung hat was man beruflich machen möchte, so wie ich damals, profitiert man von dem Einblick und Grundlagenwissen. Unabhängig davon sollte man Interesse an Daten haben und nicht kontaktscheu sein.Mein Chef in Hamburg sagte er würde Ausbildungsabsolventen gegenüber Studienabsolventen bevorzugen aufgrund von praktischem Wissen und einer positiven Arbeitseinstellung. Das hat mich bestärkt mit der Ausbildung die richtige Entscheidung getroffen zu haben.Das Wichtigste, was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe ist die Fähigkeit mir Dinge zu erschließen, anzueignen und zu (hinter-)fragen. Unabhängig davon was und wie viel man in Ausbildung/ Studium lernt kommen immer neue Themen im Arbeitsalltag auf, was den Beruf abwechslungsreich und spannend macht.Datenerhebung- und -analyse sind omnipräsent und eine große Hilfe im Studium. Inhaltlich hat mich die Arbeit im BBSR sehr gut auf mein Studium vorbereitet und der Einstieg fiel mir leicht.Offen bleiben, durchhalten und das Erasmus Plus Praktikum im Ausland machen!