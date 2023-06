Josephine B. ist Auszubildende FAMS im zweiten Ausbildungsjahr an der Stauffenbergschule Frankfurt. Sie absolviert ihre Ausbildung bei IFAK in Taunusstein. Im Gespräch erzählt sie, warum sie FAMS werden will und was sie in ihrer Ausbildung alles erlebt.





Erzählen Sie mir doch zu Beginn ein wenig von sich. Sie machen Ihre Ausbildung bei IFAK. Was fällt Ihnen spontan zu Ihrem Ausbildungsbetrieb ein? Bei IFAK werden verschiedenste Studien / Befragungen in Projektarbeiten durchgeführt. Die einzelnen Schritte und Aktivitäten, die jeweils ein Projekt mit sich bringt, werden einer / einem Auszubildenden erläutert, damit er oder sie anschließend selbst aktiv mitarbeiten und Verantwortung übernehmen kann. Dadurch, dass die Befragungsthematiken oft sehr verschieden sind (z.B. Lebensmittelprodukte, Radio, Öffentliche Verkehrsmittel, Pharmazie …), bringt die Ausbildung als FAMS viel Abwechslung mit sich.

Und privat? Was machen Sie da? Privat verbringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. An ruhigen Tagen backe und lese ich auch sehr gerne.

Erinnern Sie sich nun bitte an die Zeit, bevor Sie Ihre FAMS-Ausbildung begonnen haben. Wie war das nach der Schule? Was wollten Sie machen? Wie wurden Sie auf die Ausbildung aufmerksam? Während meiner Schulzeit hatte ich bereits ein zweiwöchiges Schulpraktikum bei IFAK absolviert, wo mir in kürzester Zeit verschiedenste Einblicke in die Projekt- und Teamarbeit ermöglicht wurden. Das IFAK-Team fand ich sehr sympathisch und die Tätigkeiten einer FAMS sehr interessant, weshalb ich mir nach meinem Schulabschluss direkt vorstellen konnte, in der Marktforschung einzusteigen.

Was war dann der entscheidende Auslöser für Sie, um diesen Ausbildungsberuf zu wählen? Das waren auf jeden Fall meine positiven persönlichen Eindrücke und Erinnerungen aus meinem Praktikum. Die Projektarbeit und die Einblicke in verschiedenste Studienthemen, die man als FAMS erlangt, hatten mir sehr zugesagt.

Zudem wurde mir am Ende meines Praktikums gesagt, dass man sich mich als FAMS sehr gut vorstellen könnte und ich mich gerne bewerben kann. Das hat die Entscheidung dann nochmal leichter gemacht.

Die räumliche Nähe zu meinem Ausbildungsbetrieb war dann noch ein weiterer Grund für mich.

Wie ging dann die Suche nach einem Ausbildungsplatz konkret vor sich? Ich habe mir im Internet weitere Informationen über Marktforschung und die Ausbildung als FAMS eingeholt, unter anderem auch auf der Homepage meines Ausbildungsbetriebes. Anschließend habe ich meine Bewerbung eingeschickt.

Lassen Sie uns nun über Ihre Zeit in Ihrem Ausbildungsbetrieb sprechen. Erinnern Sie sich an die einzelnen Etappen und erzählen Sie, wie es Ihnen bei IFAK ging und geht. Ganz am Anfang der Ausbildung hat man natürlich genaue Einführungen in die verschiedenen Thematiken und Studien bekommen, um sich einzufinden. Jedoch ist mir damals aufgefallen, dass mir sehr schnell Verantwortung übertragen wurde und ich direkt bei den Projektarbeiten „mitanpacken“ durfte. Das war für mich als frische Auszubildende natürlich toll!

Mit der Zeit kommen dann immer mehr Projektschritte und Aufgabenfelder dazu, die man erlernt und selbst durchführen darf.

Momentan arbeite ich täglich an verschiedenen Studien mit. Das muss natürlich immer gut koordiniert werden, macht aber durch die Abwechslung auch sehr viel Spaß.

Kommen wir nun zu heute: Was machen Sie gerade? Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag im Betrieb bei Ihnen aus? Aktuell mache ich viel für unsere Abteilungen „Media&Communication“ sowie „Consumer&Customer“. Studien, die ich dort mitbekomme, drehen sich vor allem um Radiosender und -playlists sowie Lebensmittelprodukte, die bald auf den Markt kommen sollen.

Ein typischer Arbeitstag von mir besteht meistens aus folgenden Aktivitäten:

+ Teilnahme an Team-Meetings, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand von Projekten zu bringen.

+ Das Testen von (Online-) Fragebögen, bevor sie raus an die Interviewer gehen, die dann die Befragungen an den Testpersonen durchführen (z.B. in Form von Produkttests).

+ Das selbstständige Koordinieren von Studien per Mailverkehr und Telefon.

+ Aufbereiten von Song-Playlists, die als Befragungssegmente für Radiosenderstudien genutzt werden, um Hörverhalten und Vorlieben der Radiohörer analysieren zu können.

+ Erstellen und Kontrollieren von PowerPoint-Charts, die anschließend als fertige Projektberichte an den Kunden rausgehen und alle Befragungsergebnisse beinhalten.

Und wie ist es mit der Berufsschule? Das, was man in der Berufsschule lernt, ist immer eine gute theoretische Verknüpfung mit dem, was man im Betrieb praktisch kennenlernt. In der Berufsschule beschäftigt man sich auch mit vielen kaufmännischen Lerninhalten (z.B. Buchhaltung), wodurch man viele nützliche Grundlagen erlernt.

In anderen Lernfeldern wird vor allem auf Themen wie PoWi, Deutsch, Englisch, Marketing, Mathe, Statistik sowie ganz spezifisch auf Projektarbeit und verschiedenste Markt- und Sozialforschungsinhalte eingegangen.

Lassen Sie uns nun noch darüber sprechen, wie es nach der Ausbildung weitergehen soll. Welche Pläne haben Sie? Allgemein bin ich noch in der Planung und Überlegung, wie es nach der Ausbildung für mich weitergehen soll. Danach direkt als ausgelernte FAMS zu starten, kann ich mir gut vorstellen ziehe ich als Möglichkeit auf jeden Fall in Erwägung.

Würden Sie sich noch Unterstützung wünschen bzgl. Ihrer weiteren beruflichen Planung? Wenn ja, welche? Nein, hierzu fällt mir eigentlich kein konkreter Wunsch ein.

Wir sind nun fast am Ende unseres Interviews angelangt und ich möchte Sie bitten, noch drei Fragen zu beantworten: Wem würden Sie diese Ausbildung empfehlen? Und welche Voraussetzungen sollte man Ihrer Meinung nach mitbringen? Die Ausbildung ist vor allem Personen empfehlenswert, die sich Abwechslung bei der Arbeit wünschen, gerne Kontakt mit Menschen haben und an dem Einblick „hinter den Kulissen“ bei Marktprozessen interessiert sind.

Vor allem Koordinations- und Organisationsfähigkeit, Interesse an Teamarbeit und gute Kommunikationsfähigkeit sollte man meiner Meinung nach für diese Ausbildung bzw. diesen Beruf mitbringen.

Welchen Tipp würden Sie einem startenden FAMS mit auf den Weg geben? Da man im Laufe der Ausbildung sehr viel zu verschiedenen Abläufen und Tätigkeiten erklärt bekommt, lohnt es sich, sich sinnvolle Notizen zu machen. So weiß man auch noch nach einem halben Jahr, wie etwas funktioniert oder gemacht werden sollte.