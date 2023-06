Christina Brandt macht in der Marktforschung am meisten Spaß, dabei zu sein, wenn an etwas Neuem gearbeitet wird. Aktiv den Prozess voranzutreiben. Daten haben, auf die sie sich stützen kann. Inwiefern die Ausbildung zur FAMS ihr in diesem Berufsfeld geholfen hat, lesen Sie hier.





Was hast Du nach Deiner Ausbildung gemacht und was machst Du heute? Ganz unterschiedliches und gar nicht mal immer den Fokus Marktforschung. Zu Beginn war ich Teil eines sehr kleinen Marktforschungsteams in einem mittelständischen Familienunternehmen, was darum kämpfen musste, Awareness für Marktforschung zu kreieren und den Mehrwert für Projekte und Entwicklungen aufzuzeigen. Durch Umstrukturierungen habe ich Erfahrungen im Event- und Mitarbeiter:innen Schulungen, sowie als Projektleiterin sammeln dürfen. Nach vier Jahren Industriebranche zog es mich in Hannovers Knochenmark- & Stammzellspender Register, wo es zu einer Kooperationsstudie mit dem FAMS Jahrgang 2019(?) kam. Die Ergebnisse dieser Grundlagenstudie halfen dem Register zu verstehen, welche Barrieren es gegenüber der Stammzellspende gibt und was in Zukunft getan werden muss, um schlussendlich die Bereitschaft, Leben zu retten, zu erhöhen. Im Anschluss dieser Studie war mein Interesse geweckt und ich wollte wieder mehr im Feld der Marktforschung arbeiten. Kurz darauf fing ich als Managerin für Media Analytics und Strategie in einer Medienagentur an und implementierte dort ein neues Geschäftsfeld der Zielgruppenanalyse. In dieser Zeit habe ich viel über das konzeptionelle, sowie strategische Arbeiten gelernt. Nach der erfolgreichen Einführung und Umsetzung beim ersten Kunden, wollte ich gerne meine Arbeitszeit wieder mehr für gemeinnützigere Themen investieren und engagiere mich deshalb heute für den Klimaschutz als Veranstaltungsmanagerin, die Marktforschung in ihrer täglichen Arbeit versucht zu integrieren.

Was hat Dich nach Deiner Ausbildung am meisten im Berufsalltag überrascht? Dass ein Berufsalltag nicht beständig und gleich aussieht, sondern vielmehr dynamisch und teilweise unvorhersehbar abläuft. Was mich in meinen verschiedenen Tätigkeiten überraschte war, wie oft ich auf Gelerntes zurückgreifen konnte und durch meine Denkweise, ob im Team oder aufs Projekt bezogen, eine andere Perspektive miteinbringen konnte.

Was macht Dir an dem Beruf des Marktforschers am meisten Spaß? Dabei zu sein, wenn an etwas Neuem gearbeitet wird. Aktiv den Prozess voranzutreiben. Daten haben, auf die ich mich stützen kann.

Wem würdest du diese Ausbildung empfehlen und welche Voraussetzungen sollte man deiner Meinung nach mitbringen? Allen, die Interesse daran haben, Dinge voranzutreiben. Gerne lösungsorientiert denken, datengetrieben arbeiten und motiviert sind, aus Daten Erkenntnisse abzuleiten.

Welchen Tipp würdest Du einem startenden FAMS mit auf den Weg geben? Lass dich nicht von Statistik und den vielen Daten abschrecken. Es klingt schlimmer als es tatsächlich ist.

Würdest Du Dich wieder für die FAMS Ausbildung entscheiden? Ja, ich würde sie auch wieder einem Studium vorziehen. Für mich war die Mischung aus Theorie und Praxis genau das richtige. Damit meine ich nicht nur die Abwechslung zwischen Betrieb und Theorie-Blöcken, sondern vielmehr den Austausch unter uns FAMS, den Instituten und den Lehrkräften. Die Kooperationsstudie im dritten Block aber auch unsere Abschlussstudie im letzten Jahr, haben meines Erachtens am besten vermittelt, was im Beruf als Marktforscherin auf mich zukommen wird.