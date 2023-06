Svea Wolff ist Consultant und Projektmanagerin im Bereich Mystery Shopping bei Bonsai und leitet zusätzlich das Team der studentischen Aushilfen im Unternehmen. Gestartet ist sie mit einer Ausbildung zur FAMS.





Was hast Du nach Deiner Ausbildung gemacht und was machst Du heute? Nach meiner Ausbildung bin ich von meinem Ausbildungsbetrieb Kantar übernommen worden und habe dort noch ein weiteres Jahr im Projektmanagement und dem Feld-Organisationsteam gearbeitet. Noch während dieser Zeit wurde ich von meinem noch bestehenden Arbeitgeber Bonsai abgeworben und habe dort zu Beginn direkt einen neuen Standort in Hamburg mit aufgebaut. Heute bin ich als Projektmanagerin und Consultant im Mystery Shopping Bereich tätigt und betreue unsere studentischen Aushilfen und gälte als deren Vorgesetzte.

Was macht Dir an dem Beruf des Marktforschers am meisten Spaß? Ich bin nicht mehr als „klassische Forscherin“ tätig, sondern betreue Projekte im Setup und in der Umsetzung. Hierbei macht es mir besonders Spaß, dass wir spontan und agil auf Kundenwünsche eingehen müssen, oft Vorstellungen und Vorgehensweisen dieser optimieren, Ihnen aber manchmal auch die „machbaren“ Umfänge näher bringen müssen. Im Mystery Shopping passiert jeden Tag etwas Neues und oft auch unerwartetes - hier gilt es sich schnell auf die Situationen einzustellen und dem Kunden die wahre Realität näher zu bringen.



Welche Vorteile siehst Du persönlich in dem Ausbildungsberuf gegenüber dem klassischen Einstieg in die Marktforschung über ein Studium von BWL, Soziologie oder ähnliches? Ich hatte das Glück in einem sehr großen Betrieb meine Ausbildung machen zu dürfen und bereits ab Minute eins viele und umfangreiche Einblicke zu erhalten. Aber auch die Berufsschule ist sehr, sehr praxisorientiert, was einem meines Erachtens für das „wahre Berufsleben“ und die damit verbundene Verantwortung viel bringt. Ich selbst habe nicht studiert und kann daher nur aus Erfahrungen meiner Freunde und Freundinnen vergleichen und hier hatten wir Azubis den Berufseinstieg in eine feste Anstellung glaube ich deutlich leichter, als viele die sehr theoretisch gelernt haben.



Wem würdest du diese Ausbildung empfehlen und welche Voraussetzungen sollte man deiner Meinung nach mitbringen? Grundsätzlich würde ich jedem die Ausbildung empfehlen, der Lust hat sich mit dem Leben eines Konsumenten zu befassen, man sollte daran interessiert sein „was und warum machen Mensch dies oder jenes?“ - „wie reagieren Unternehmen auf die Bedürfnisse?“ - „und erreichen diese Maßnahmen den Kunden/Konsumenten auch wirklich nachhaltig?“. Bedeutet für mich auch ganzheitlich auf Sachverhalte schauen zu wollen und Zusammenhänge zu verstehen. Dazu sollte man aber nicht immer zu standardisiert denken, sondern sollte auch kreativ tätig werden. Eine gewisse Grundneugier ist an dieser Stelle sicher nicht verkehrt.





Die Berufsschule ist meiner Ansicht nach von den Inhalten schon recht anspruchsvoll - möchte ich an dieser Stelle aber nicht mit einem geeigneten Schulabschluss verbinden. Ich denke jeder der gewillt ist sich in Thematiken einzuarbeiten zu denen man vielleicht nicht so den Zugang hat, schafft es mit etwas Hilfe sicher gut durch alle Prüfungen. Und so wie ich es erlebt habe ist die Berufschulklasse auf jeden Fall auch gewillt als Team durch die Prüfungszeit und Klausuren zu gehen.Schwierig zu benennen … ich wurde bei meinem aktuellen Arbeitgeber Bonsai als „vollwertiges“ Teammitglied aufgenommen, welches auch Verantwortung trägt. Hierzu muss man aber auch sagen, dass wir auch selber ausbilden. In Kontakt mit anderen Mafo Instituten habe ich aber oft zu hören bekommen „FAMS- was?“, denen war der Ausbildungsberuf komplett fremd - dies hatte aber nie Auswirkungen auf meine zugeschriebene Kompetenz, viele (auch Kunden) sind oft sehr interessiert und wollen mehr erfahren.Ich würde sagen überrascht hat mich nichts. Auch wenn ich bereits als Azubi viel Verantwortung übertragen bekommen habe, musste ich schon „lernen“, dass nicht immer jemand als Absicherung hinter mir steht und ich auch auf mein eigenes Können vertrauen muss. Dies ist aber keine klassische Überraschung, sondern eher ein Learning.Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet und konnte durchaus auch mit meinem Wissen und Können aus der Ausbildung bei „alten Mafo Hasen“ punkten, da neue Ansätze und Denkweisen in meinem Umfeld immer sehr erwünscht waren. Dadurch, dass wir sehr Projektorientiert und realitätsnah in der Ausbildung und auch insbesondere in der Berufsschule gearbeitet haben, habe ich hier bereits viele Strukturen und Herangehensweisen mitgenommen.Hab Spaß, genieße die Zeit als FAMS und behalte auf jeden Fall immer die Neugier bei, die hilft in der Mafo immer weiter. Und auch wenn Du jedem zweiten erklären muss, was Du da genau machst … es ist wirklich ein klasse Ausbildungsberuf, der Dir viele Möglichkeiten bietet auf Deinem weiteren Werdegang.Auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht mehr klassisch forsche, sondern eher organisiere und koordiniere finde ich ist es ein echt spannender Bereich in dem wir tätig sind und es beeinflusst den Alltag so vieler Menschen, wozu wir alle beisteuern können.