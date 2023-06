Lena Frahm, ausgebildete FAMS, spricht über ihren Start in das Berufsleben. Mittlerweile arbeitet sie als Research Consultant bei mindline explore.

Würdest Du Dich wieder für die FAMS Ausbildung entscheiden? Sofort und ohne zu zögern.



Was macht Dir an dem Beruf des Marktforschers am meisten Spaß? Vorab ist wichtig zu wissen, dass ich ausschließlich in der qualitativen Marktforschung tätig bin. Das bedeutet, dass das Verständnis von Entscheidungen und Denkweisen von kleinen Zielgruppen im Fokus steht. Es soll explorativ das ‚Wieso‘ beantwortet werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Die bekanntesten sind das Tiefeninterview und die Gruppendiskussion.

Am meisten Spaß macht mir, mich immer wieder auf neue Menschen einzulassen und so mit jedem Interview auch etwas Neues über mich selbst zu lernen. Auch wenn die Forschungsfrage, die Methode und Zielgruppe bekannt ist – wer gleich vor dir sitzt, welche Wendungen das Interview nimmt und wie du reagieren wirst ist vorab nicht absehbar. Vor ein paar Wochen war ich in einem Inhome – mich hat nicht nur die Teilnehmerin begrüßt, sondern auch noch ihre Freunde, die spontan zum Pizza essen dazu gekommen sind. Also saß ich gemütlich auf dem Sofa, hab die Freunde teilweise mit einbezogen und hatte selten so viel Spaß. Von der Pizza habe ich leider nichts abbekommen, aber dafür spannende und individuelle Insights in die Wohnung und das (Privat-)Leben der Teilnehmerin erhalten.



Welche Vorteile siehst Du persönlich in dem Ausbildungsberuf gegenüber dem klassischen Einstieg in die Marktforschung über ein Studium von BWL, Soziologie oder ähnliches? Der Name der Studiengänge sagt bereits alles aus. Der Schwerpunkt ist nicht nur die Marktforschung. Auch wenn sich in einem Semester oder einem Modul mit dieser auseinandergesetzt wird, steht sie nicht im alleinigen Fokus des Studiums. Nebenbei gibt es weitere Pflicht- und Wahlmodule und Kurse für Creditpoints. Viele verschiedene Bereiche also, mit denen sich beschäftigt wird.

Während der 2,5-jährigen Ausbildung gibt es einen Kernbereich, der in allen Facetten intensiv exploriert wird. Das ist in einem Studium, in dem Umfang einfach nicht möglich. Nicht umsonst ist man danach Fachangestellte:r für Markt- und Sozialforschung. Betonung liegt auf ‚Fach‘.

Hierzu ein Zitat meiner Ausbilderin Silvia Klingenemeyer: