Julian Friedrich studiert aktuell im Master Politikwissenschaft und arbeitet Teilzeit in seinem Ausbildungsbetrieb der Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR. Der 28-Jährige ist davon überzeugt, dass seine Ausbildung zum FAMS ein wichtiger Baustein für seine methodischen Kompetenzen ist.

Praktische Erfahrungen vor dem theoretischen Studium sammeln zu können, ist Goldwert, und hilft sehr, insbesondere die Möglichkeiten von quantitativen Methoden im sozialwissenschaftlichen Studium zu schätzen und zielgerichtet einzusetzen, anstatt sie zu meiden Julian Friedrich

Future for FAMS wurde gegründet von Vertreter*innen des ADM, BVM, der Berufsschulen und langjährig berufstätigen Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung (FAMS)

ist eine Ausbildung mit der Möglichkeit für junge Leute direkt in die Marktforschungsbranche einzusteigen für Institute die Chance, ihren qualifizierten Nachwuchs maßgeschneidert auszubilden

FAMS und Studierende der Markt- und Sozialforschung ergänzen sich optimal: Erwerben Letztere vor allem Kompetenzen in der wissenschaftlichen Beratung, in Konzeption und Analyse, werden FAMS primär operational und organisatorisch ausgebildet. Weitere Informationen zur Ausbildung auf der Seite des ADM >> sowie auf der Seite des BVM >> FAMS

Ich habe direkt nach dem Abschluss der Ausbildung im Februar bis zum Beginn des nächsten Wintersemesters in Vollzeit in meinem Ausbildungsbetrieb Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung / BBSR gearbeitet und dann zum Beginn des Wintersemesters ein Bachelorstudium in Politikwissenschaft, Soziologie und Humangeographie begonnen und in Teilzeit in meinem Ausbildungsbetrieb weitergearbeitet. Heute stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Masters in Politikwissenschaft und arbeite weiterhin in Teilzeit bei meinem Ausbildungsbetrieb.Bereits bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz hat mich dessen „sozialwissenschaftliche“ Komponente gereizt. Die Tätigkeit in der Sozialforschung macht mir Spaß, da sie mir dabei hilft, soziale Phänomene in der mich umgebenden und auch in anderen Gesellschaften und Staaten mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen und komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. In meiner Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb untersuchen wir mit empirischen Methoden die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in Deutschland. In meiner Masterarbeit untersuche ich parallel die Einstellungen von Menschen in autokratischen Staaten gegenüber der Demokratie. Sich mit so unterschiedlichen und hochrelevanten Fragen beschäftigen zu können, macht die Sozialforschung für mich aus. Und in all diesen Untersuchungsfragen ist methodisches Rüstzeug, wie es in der Ausbildung zum FAMS erlernt wird, unabdingbar. Der Beruf ermöglicht es, als nicht-wissenschaftliche:r Fachangestellte:r in einer wissenschaftlichen Umgebung zu arbeiten.Die Praxiserfahrung vom ersten Tag an macht einen großen Unterschied. Die einerseits eng an den Betrieb und seine Bedürfnisse angepasste praktische Ausbildung in Kombination mit dem eng an die Branche angepassten theoretischen/ praktischen Wissen erleichtert später den beruflichen Einstieg. Und wer Lust auf mehr Wissen hat, dem steht die Tür zu einem anschließenden Studium ja offen – in dem man dann von den Erfahrungen in der Ausbildung profitiert.Die Ausbildung ist explizit als „Alternative“ zum klassischen Weg des Studiums gedacht und in dieser Hinsicht auch passend und sinnvoll für die Marktforschung. Aus eigener Erfahrung kann ich dennoch auch diejenigen nur dazu ermutigen, diese Ausbildung zu absolvieren, die bereits vorher wissen, oder zumindest dafür offen sind, im Anschluss daran – gegebenenfalls auch berufsbegleitend - noch ein Studium zu absolvieren. Dies trifft insbesondere auf die Sozialforschung zu. Praktische Erfahrungen vor dem theoretischen Studium sammeln zu können, ist Goldwert, und hilft sehr, insbesondere die Möglichkeiten von quantitativen Methoden im sozialwissenschaftlichen Studium zu schätzen und zielgerichtet einzusetzen, anstatt sie zu meiden. Ein FAMS bringt – im Fall der Sozialforschung – im „besten Fall“ ein in der Forschungspraxis erlerntes Verständnis für die Bedeutung und die Möglichkeiten von quantitativen Methoden mit sich, das für die Untersuchung von theoretischen Zusammenhängen sehr hilfreich ist. Man sollte daher eine Offenheit gegenüber Zahlen mit sich bringen.Positiv, aber auch mit Unkenntnis, was genau es mit diesem Beruf auf sich hat.Eigentlich hat mich nicht viel überrascht. Ich konnte die Kenntnisse, die ich in der Ausbildung erlernt habe, zielgerichtet einsetzen.Ich fühlte mich durch die Ausbildung auf einer eher grundlegenden Ebene gut vorbereitet für ein sozialwissenschaftliches Studium, dieses Gefühl hat sich in den letzten Jahren auch bestätigt. Durch die eng an die Bedürfnisse meines Ausbildungsbetriebs in der Sozialforschung gewachsenen Kenntnisse war ich für meine nachfolgende Tätigkeit dort sehr gut vorbereitet. In Bezug auf das Studium half mir die Ausbildung, einzuschätzen, welche Bedeutung insbesondere quantitative Forschungsmethoden auch in den Sozialwissenschaften haben. Ich bin rückblickend, fünf Jahre später, nicht sicher, inwieweit mich der Berufsschulunterricht und die kurzen Erfahrungen aus einem Praktikum auch ausreichend auf eine Tätigkeit in der Marktforschung vorbereitet hätten. Es spielt sicher eine entscheidende Rolle, dass ich das Ziel der Tätigkeit in der Marktforschung aber nie verfolgt habe und die dafür notwendigen Kenntnisse vermutlich in gewissem Maße auch vernachlässigt habe – zu Gunsten anderer Kenntnisse, die für mich und meine spezielle berufliche Entwicklung relevanter erschienen.Ich ermutige jeden FAMS dazu, insbesondere die methodische Ausbildung – das Handwerkszeug eines jeden FAMS – zu verinnerlichen. Egal, was danach folgt, ob praktische Tätigkeit in der Marktforschung oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium mit methodischem Schwerpunkt: das Handwerkszeug ist das A&O und es wird Dir in Deinem weiteren Berufsleben sehr helfen!