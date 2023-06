Daniel Framke ist Projektmanager bei smart insights und berichtet über seinen Werdegang als FAMS. In seinem Interview eröffnet er spannende Einblicke in die Ausbildung im Vergleich zu dem von ihm ebenfalls absolvierten Studium.

Was hast Du nach Deiner Ausbildung gemacht und was machst Du heute? Nach meiner Ausbildung bin ich in meinem Ausbildungsbetrieb, der smart insights GmbH in Bremen, geblieben und dort auch heute noch tätig. Mittlerweile arbeite ich als Projektmanager und beschäftige mich vor allem mit quantitativen Daten aus Kunden- und Markenstudien. Dabei begleite ich – in manchem Projekten als Projektleitung – den gesamten Prozess von der übergreifenden Kommunikation mit dem Kunden, der Fragebogenkonzeption bis hin zur Präsentation der Ergebnisse.

Persönlich sehe ich den Mehrwert der Ausbildung zum FAMS darin, dass man speziell auf die Anforderungen und Methoden der Markt- und Sozialforschung vorbereitet wird Daniel Framke

Future for FAMS gegründet von Vertreter*innen des ADM, BVM, der Berufsschulen und langjöhrig berufstätigen Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung (FAMS)

eine Ausbildung mit der Möglichkeit für junge Leute direkt in die Marktforschungsbranche einzusteigen für Institute die Chance, ihren qualifizierten Nachwuchs maßgeschneidert auszubilden

FAMS und Studierende der Markt- und Sozialforschung ergänzen sich optimal: Erwerben Letztere vor allem Kompetenzen in der wissenschaftlichen Beratung, in Konzeption und Analyse, werden FAMS primär operational und organisatorisch ausgebildet.



Weitere Informationen zur Ausbildung auf der Seite des ADM >> sowie auf der Seite des BVM >> FAMS

Am meisten Spaß macht mir das Programmieren von Befragungen und das Arbeiten mit großen Datensätzen. Da ich in einem Marktforschungsinstitut arbeite, habe ich immer mit anderen Kunden und Themen zu tun, wodurch es nie langweilig wird.Persönlich sehe ich den Mehrwert der Ausbildung zum FAMS darin, dass man speziell auf die Anforderungen und Methoden der Markt- und Sozialforschung vorbereitet wird. Der große Vorteil im Vergleich zum Studium von BWL, Soziologie oder ähnlichen Fächern ist die Praxisnähe und das Lernen an echten Projekten. Dadurch wird man optimal auf die spätere Berufstätigkeit vorbereitet und hat in einigen Themenfeldern sogar einen Vorteil gegenüber den studierten Kolleginnen und Kollegen.Ich würde diese Ausbildung Menschen empfehlen, die generell an Forschung interessiert sind und Lust haben, mit Zahlen zu arbeiten. Außerdem sollte man Spaß daran haben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Denn im Rahmen von Marktforschungsprojekten ist man fast immer im Austausch mit Kunden, Dienstleistern oder anderen Abteilungen.Generell ist die FAMS Ausbildung sehr unbekannt, das habe ich schon während der Ausbildung festgestellt. Und auch nach der Ausbildung muss ich manchmal noch erklären, was genau ich in meinem Beruf mache. Aber dann ist das Feedback durchweg positiv und es kommen viele Nachfragen, weil das Interesse geweckt wurde.Wirklich überrascht hat mich nichts, weil ich auch während meiner Ausbildung bei smart insights schon Einblicke in alle Abläufe und Tätigkeiten bekommen habe. Was man vielleicht nicht unbedingt erwartet, ist jedoch, wie wichtig Teamwork und gute Kommunikation in der Marktforschungsbranche sind. Es geht nicht nur darum, Daten zu sammeln und zu analysieren, sondern auch darum, Ergebnisse verständlich zu präsentieren und Empfehlungen zu geben.Meine Ausbildung hat mich sehr gut auf meine heutige Tätigkeit vorbereitet, insbesondere was die Methoden und die Datenanalyse angeht. Nach Abschluss der Ausbildung durfte ich auch die Projektleitung in verschiedenen Projekten übernehmen und habe da noch einmal gelernt, wie wichtig gutes Projektmanagement ist und an wie viele kleine Punkte es in einem kompletten Projekt zu denken gilt.Einem startenden FAMS würde ich raten, neugierig zu sein und bereit zu sein, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue Technologien und Methoden zu erlernen. Die Marktforschungsbranche steht niemals still und man muss immer schauen, wie man sich weiterentwickelt. Auch die Fähigkeit, gut mit Zahlen umgehen zu können und komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, kann hilfreich sein.Ein klares Ja. Ich würde mich immer wieder für die FAMS Ausbildung entscheiden und diese auch immer wieder bei smart insights. Denn hier hatte ich die Chance, alle Tätigkeiten und Abläufe kennenzulernen und mich so sehr breit aufzustellen. Ich bin sehr froh darüber, mich nach dem Wechsel vom Studium zur Ausbildung dafür entschieden zu haben.