Luca Sophie Krückeberg ist FAMS bei nextpractice, einer Unternehmensberatung mit Sitz in Bremen. Sie hat sich für die Ausbildung entschieden, denn sie erfüllte alle ihre Interessen – von der Mathematik zur Psychologie bis zur Arbeit mit Menschen – auf den ersten Blick.





Erzählen Sie doch bitte zu Beginn ein wenig von sich. Ich bin Luca Sophie Krückeberg, 21 Jahre alt und komme aus Bremen. Momentan mache ich eine Ausbildung zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung und bin wirklich glücklich über die Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein. Wenn ich nicht gerade im Büro oder der Berufsschule bin, findet man mich entweder auf dem Tennisplatz oder bei meiner Hündin Lotti.

Wie sind Sie auf den FAMS-Ausbildungsberuf aufmerksam geworden? Ich habe 2019 mein Abitur mit Bestnote abgeschlossen und mich im Anschluss entschieden, zunächst ein dreimonatiges Praktikum zu machen. Nach dieser Zeit war schnell klar: Ich möchte nicht sofort mit einem theoretischen Studium weitermachen. Viel lieber wollte ich praxisnah kennenlernen, wie es in der wirklichen Arbeitswelt abläuft und funktioniert. Zur Verwunderung meines gesamten Umfelds habe ich mich also für eine Ausbildung entschieden und über Recherchen im Internet über die Ausbildung zur FAMS erfahren. All meine Interessen – von der Mathematik zur Psychologie bis zur Arbeit mit Menschen – hat diese Ausbildung auf den ersten Blick erfüllt, sodass feststand: Ich möchte FAMS werden!

Sie machen Ihre Ausbildung bei nextpractice. Was fällt Ihnen spontan zu Ihrem Ausbildungsbetrieb ein? Die nextpractice GmbH ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in der Überseestadt von Bremen. Wir sind ein kleines Team aus Psychologen, Informatikern und Betriebswirten und beraten mit Hilfe unserer eigens entwickelten Methoden und Tools Unternehmen in ihrem individuellen Veränderungsprozess. Unser Leistungsspektrum umfasst qualitativ-intuitive Unternehmenskulturanalysen, Markt- und Trendforschung sowie die Durchführung und technische Begleitung von Großgruppenmoderationen und Mitarbeiterworkshops. Als erste Auszubildende FAMS im Unternehmen konnte ich meine Aufgaben und Abläufe gewissermaßen mitgestalten und in meinen jetzt zwei Jahren nextpractice wirklich bei vielen spannenden Studien unterstützen.



Und wie war das, als Sie bei nextpractice Ihre Ausbildung gestartet haben? Aufregend, neu und anstrengend. 40 Stunden arbeiten, Verantwortung übernehmen und sehr viel Neues lernen, ist doch erstmal etwas ganz anderes als vormittags in der Schule zu sein und nachmittags zu lernen oder die Freizeit zu genießen. Daran musste ich mich erstmal gewöhnen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag im Betrieb bei Ihnen aus? Einen typischen Arbeitsalltag gibt es bei uns eigentlich nicht. Man weiß nie, ob im nächsten Moment das Telefon klingelt, der Kunde mit neuen Anforderungen eine E-Mail schreibt, oder man seine Aufgaben einfach abarbeiten kann. Ich übernehme meistens das Office-Telefon und erledige vormittags meine projektbezogenen Aufgaben. Von der Interviewplanung bis zur Erstellung von Studienpräsentation ist da wirklich alles dabei. Nachmittags widme ich mich meist noch internen Projekten, wie zum Beispiel der Weiterentwicklung unserer Website oder dem Erstellen von Akquisematerial. Natürlich sind nicht immer alle Aufgaben genau auf den Ausbildungsplan abgestimmt – dass Auszubildende nur Kaffee kochen, ist aber wohl in allen Ausbildungsbetrieben vorbei.

Und wie ist es mit der Berufsschule? Berufsschule haben wir im Blockunterricht, zweimal im Jahr jeweils sieben Wochen. Da der Ausbildungsberuf noch nicht so verbreitet ist, treffen sich alle Auszubildenden aus Norddeutschland in der Berufsschule für Medien und Kommunikation in Hamburg. Hier lernen wir alle theoretischen Inhalte unserer Ausbildung. Dies ist für uns alle sehr wichtig, da wir so auch in die Inhalte einsteigen können, die wir in unserem Betrieb nicht lernen. Ich zum Beispiel habe bei nextpractice kaum Berührung mit rein quantitativer Forschung, habe in der Berufsschule allerdings die Möglichkeit, das theoretische Wissen zu erlernen und sogar in realen Forschungsprojekten anzuwenden.

Wie sind Ihre Pläne nach der Ausbildung? Wie auch nach dem Abitur habe ich bisher noch keine Antwort auf diese Frage. Fest steht, dass ich auf jeden Fall noch studieren werde. Welcher Studiengang es am Ende wird – da bin ich selbst noch unsicher. Trotzdem darf man meiner Meinung nach auf keinen Fall den Fehler machen und denken: „Wenn ich studieren möchte, dann macht eine Ausbildung vorher doch überhaupt keinen Sinn.“ Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel praxisnahes Wissen mitgenommen, mich persönlich weiterentwickelt, kann wie wenige meiner Freunde schon auf zwei Jahre Berufserfahrung zurückblicken und habe im Januar bereits einen Abschluss in der Tasche. Das kann mir keiner mehr nehmen.



Wünschen Sie sich Unterstützung bzgl. Ihrer weiteren beruflichen Planung? Wenn ja, welche? Ich denke bei all den vielseitigen Möglichkeiten, die es in der heutigen Zeit gibt, ist es nicht verwunderlich, dass sich viele junge Menschen schwer tun, den richtigen Weg zu finden. So früh wird man mit den Fragen konfrontiert: Und, was machst du jetzt? Was möchtest du beruflich machen? Bei so einem guten Abitur studierst du doch sicher Medizin, oder?

Meiner Meinung nach braucht es unbedingt Unterstützungsangebote und Anlaufstellen für Menschen, die bei solchen Fragen mehr Fragezeichen als Antworten im Kopf haben - egal ob nach dem Abitur, nach der Ausbildung oder dem Studium.



Wem würden Sie diese Ausbildung empfehlen? Allen, die eine gewisse Begeisterung für Zahlen, Statistiken und Menschen mitbringen. Für mich ist der Ausbildungsberuf tatsächlich eine Mischung aus Psychologie, Soziologie und Betriebswirtschaft und damit so unglaublich vielseitig. Umso trauriger, dass der Beruf noch gar nicht so bekannt ist.

Welche Voraussetzungen sollte man Ihrer Meinung nach mitbringen? Wie bereits erwähnt braucht es, denke ich, ein gewisses Verständnis für Zahlen und den Umgang mit Tabellen und Grafiken. Wir FAMS verlassen uns allerdings auf die Mathematik und wenden die feststehenden Formeln an, sodass während der Ausbildung keine einzige Formel bewiesen oder aufgestellt werden muss – keine Angst also vor der Mathematik! Viel mehr braucht es gerade im Unternehmensalltag auch ein gewisses Kommunikationsvermögen und einfach die Lust, sich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten. Genau das macht die Ausbildung auch für mich aus.

Würden Sie selber auch noch mal den Ausbildungsberuf wählen? Und warum? Ich würde den Ausbildungsberuf jederzeit wieder wählen und habe meine Entscheidung noch nie bereut. Der Ausbildungsberuf ist in meinen Augen einfach so unglaublich vielseitig: Von Fragen wie „Wieso kaufen meine Kunden meine neue Kekssorte nicht?“ bis zu Fragestellungen der Sozial- bzw. Politikforschung – man beschäftigt sich fast jede Woche mit neuen gesellschaftlichen Problematiken oder individuellen Fragestellungen deiner Kunden. Ich bin sehr stolz, eine FAMS zu sein, und hoffe sehr, dass der Ausbildungsberuf in den nächsten Jahren die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient!