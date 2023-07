Fleisch aus dem Reagenzglas? Was sich abenteuerlich anhört, wird bereits in der Realität getestet: Innovative Technologien ermöglichen es, Fleisch im Labor mithilfe von Stammzellenproben der Tiere zu kultivieren – eine vielversprechende Lösung für die Probleme der konventionellen Fleischproduktion. Doch wie sieht die Einstellung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu dieser neuen Art von Fleischkonsum aus? Das Institut Skopos aus Köln hat eine qualitative Community zu diesem Thema gestartet. Amrei Schökel von Skopos Research berichtet über die Eigenstudie „Cultured Meat“.





Wie groß ist die Bereitschaft, den Fleischverzehr zugunsten von kultiviertem Fleisch umzudenken und ist „Cultured Meat“ bereits ein etablierter Begriff? Diese Frage stellte sich das Team von Skopos Research und befragte seine qualitative Community, die Skopos Explores.

Zwischen Bedenken und Faszination

Die Autorin Skopos Amrei Schökel ist Research Project Manager bei Skopos Research und unterstützt seit 2022 das Team mit ihrem Fachwissen in qualitativer und quantitativer Forschung im Handels-, FMCG- und Pharma-Bereich. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftspsychologie und einen Master-Abschluss in Markt- und Medienforschung. Ihre Masterarbeit schrieb sie über die Akzeptanz von Cultured Meat und ist darum auch echte Expertin für das Thema.

Dabei kam heraus: „Cultured Meat“ wird überwiegend als unnatürlich und künstlich wahrgenommen. Ein Großteil der Befragten zeigt eine starke Abneigung gegenüber dem Konsum dieses Fleisches aus dem Reagenzglas. Tatsächlich haben rund 43 Prozent der Befragten kein Interesse an einer Verkostung. Insbesondere für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, kommt „Cultured Meat“ eher nicht in Frage.Das Konzept der künstlichen Fleischherstellung im Labor ist zwar bereits bei einigen bekannt, jedoch ist der Begriff „Cultured Meat“ noch relativ unbekannt und es fehlt tiefergehendes Wissen zum derzeitigen Entwicklungsstand, den Vor- und Nachteilen sowie dem genauen Ablauf der Herstellung. Dennoch zeigen die Befragten eine gewisse Neugierde und bei über 34 Prozent besteht die Bereitschaft, das in vitro Fleisch einmalig zu probieren. Skopos Explores Eigenstudie „Cultured Meat“ Vergrößern durch Anklicken. Das eigentliche Dilemma: Einerseits ist das eigene emotionale Befinden gegenüber dem künstlichen Fleisch eher negativ und abwertend, andererseits wird der ökologische und ethische Zweck der Alternative klar als sinnvoll und positiv wahrgenommen. So sehen viele eine Chance für den Umweltschutz durch ressourcenschonende Herstellung und reduzierten Methanausstoß. Auch das Tierwohl steht bei den befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmern weit vorne. Demnach könnten Massentierhaltungen und das Schlachten der Tiere in Zukunft minimiert werden.

Jedoch gibt es auch Bedenken: Die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe und der Verarbeitungsgrad wird aufgrund von eventuellem Einsatz von Gentechnik und Chemie angezweifelt und auch der Verlust der Arbeitsplätze von Landwirten und die Vorbehalte gegenüber dem Geschmack werden als negative Bewertung genannt. Skopos Explores Eigenstudie „Cultured Meat“ Vergrößern durch Anklicken.

Der Schlüssel zum Erfolg?

Um den Konsum und Kauf von „Cultured Meat“ zu forcieren, müssen laut den Befragten einige Grundvoraussetzungen vorhanden sein. Dementsprechend soll die Konsistenz sowie der Geschmack überzeugen, während das Produkt erschwinglich sein muss und der Verzehr keinerlei negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben darf. So soll „Cultured Meat“ dem konventionellen Fleisch so ähnlich wie möglich sein. Es liegt nun an der weiteren Forschung und Entwicklung, die Herausforderungen rund um „Cultured Meat“ anzugehen und Verbraucherinnen und Verbraucher von den Vorteilen dieser innovativen Fleischalternative zu überzeugen. Vorrangig ist jedoch die Bedeutung der Aufklärung und der Bereitstellung von Informationen über Fleischersatz aus dem Labor. Es ist entscheidend, zukünftig negative Gefühle und Vorurteile auszuräumen.