Bankenviertel in Frankfurt

„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ ist ein altbekanntes Sprichwort. Doch gilt das auch bei multiplen Krisen, wie wir sie in Europa gerade sehen und lange nicht mehr erlebt haben? Wie sollten Banken und Versicherungen mit dieser Situation umgehen, um das Vertrauen der Menschen zu erhalten? Dies wollte die Mindline Finance GmbH mit Sitz in Nürnberg herausfinden. Jürgen Breitinger, seit August 2021 Geschäftsführer des Unternehmens, berichtet über die Ergebnisse.

Bei Versicherungen hat es schon viele Krisen und Skandale gegeben. Die Reaktion: Die Empörung ist eng verbunden mit dem Grad der Betroffenheit. Je mehr Menschen sich betroffen fühlten, umso lauter wurde öffentlich diskutiert und umso länger dauerte die Diskussion an.In der Finanzkrise 2008 war der Grad der Betroffenheit besonders groß, daher Leid und Empörung massiv. Schuldige wurden schnell ausgemacht. Banken und Versicherer verloren in der Gunst der Gesellschaft, die Branche wurde unter „Generalverdacht“ gestellt. Die „Großen“ und das „Fremde“ (Institute ausländischer Herkunft) galten als besonders „böse“. Das „Nahe“ und „Kleine“, etwa Sparkassen und Genossenschaftsbanken konnten in dieser Zeit eher in der Gunst der Menschen gewinnen.Aktuell ist dies möglicherweise anders: Multiple Krisen zur gleichen Zeit, ohne dass hierzulande klare Schuldige auszumachen wären. Es sitzen mehr oder weniger alle in einem Boot. Die Ursachen sind vielschichtig. Die Komplexität der Zusammenhänge schützt vor konkreten Schuldzuweisungen, sie bleiben eher abstrakt: Der Staat, die Regierung, fremde Staaten, ….

Daher wollten wir genauer wissen, was Krisenbewältigung aus Sicht der Finanzbranche, der Banken und Versicherungen, bedeuten kann. Wie wirken sich die aktuellen Krisen auf Verbraucher aus? Welche Rolle spielt das Vertrauen in die Anbieter? Welche Anbieter genießen besonderes Vertrauen? Wo kann man als Unternehmen anknüpfen, um sich Vertrauen in der Krise zu erarbeiten?

Für eine Bestandsaufnahme haben wir eine repräsentative Studie für Deutschland (Online-Befragung mit n=500 Personen) durchgeführt. Sie dient als Impuls, um die aktuelle Krisensituation besser zu verstehen und Unternehmen Leitplanken zum Handeln an die Hand zu geben. Sie ermöglicht keine erschöpfende Analyse.

Diesmal ist fast jeder spürbar betroffen

Die Preise sind nur die Spitze des Eisbergs

Vertrauen und Preisdisziplin

Mindline Finance

Wir haben zunächst acht vorherrschende Krisen benannt und den gefühlten Grad der Betroffenheit in einer repräsentativen Grundgesamtheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland von 18 bis 69 Jahre abgefragt. Die Krisen überschneiden sich und interagieren miteinander. Die „Energiekrise“ beispielsweise drückt sich als Folge des Kriegsgeschehens in der Ukraine in steigenden Preisen aus, könnte aber auch als „Lieferengpass“ beschrieben werden. Aus dem Kriegsgeschehen könnte man noch eine „Flüchtlings-“ und eine „Wohnungskrise“ ableiten.Dabei zeigt sich, dass fast 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland bei der Frage nach der aktuellen Betroffenheit bei mindestens einer von acht abgefragten Krisen in hohem Maße zustimmen.Im Schnitt sind es fast vier Krisen, die eine Person aktuell gleichzeitig bedrücken. Die Top-Krise ist mit Abstand die Inflation. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine liegt im Mittelfeld, während Corona bereits abgeschlagen ist. Interessanter- und auch erschreckenderweise sind die langfristigen Sorgen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Krisenthemen sogar noch größer. Krieg, Klima und auch Engpässe im Gesundheitswesen schieben sich mit Perspektive auf die nächsten Jahre in der Rangfolge nach oben.Konkret wird es im Alltag. Jede Krise hat hierbei spezifische Schwerpunkte in ihrer Auswirkung. Insofern liegen aktuell alle Themen rund um „steigende Preise“, vor allem bei den Themen „Energie“ und „Lebensmittel“ weit vorne. Ein Viertel sieht davon seine Bank- und Versicherungsangelegenheiten tangiert. Das bedeutet, dass ein Beitragsvolumen von weit mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr auf dem Prüfstand stehen könnte.Reaktionen im freien Markt folgen automatisch: Sobald Preise steigen, stehen Sparmaßnahmen bei Strom, größeren Anschaffungen, Autofahren und Heizen im Mittelpunkt. Aber auch Baufinanzierung und Immobilienvorhaben werden angesichts steigenden Zinsniveaus sowie andauernden Engpässen bei Material und Handwerkern zurückgestellt. Für knapp ein Fünftel kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frage, Versicherungsverträge zu reduzieren. Umschichtungen in Aktientitel und Sachwerte werden immerhin noch von einem Siebtel ins Auge gefasst.Heißt das, dass man als Unternehmen in der Not der Menschen zur Preisdisziplin verdammt ist? Oder gibt es andere Möglichkeiten, die Menschen zu unterstützen? Was wird von Unternehmen erwartet? Welche Aktivitäten werden wertgeschätzt? Die Studie gibt entsprechende Hinweise: Grundsätzlich schauen nur 40 Prozent der Befragten bewusst auf günstige Preise bei Versicherungen und etwa ein Drittel achtet auf spezielle Aktionen. Fast die Hälfte macht hier keinen Unterschied im Vergleich zu vor der Krise. Dies korrespondiert auch mit der Selbsteinschätzung zum „Krisentyp“: Fast zwei Drittel beobachten und warten ab, um besser informiert zu sein und gezielter handeln zu können. Jeweils etwa ein Fünftel, bis ein Viertel der Befragten achtet in Krisenzeiten vielmehr auf die Eigenschaften und das Verhalten der Versicherungs- oder Bankpartner: Gibt es vorteilhafte digitale Services, ist der Partner regional in der Nähe, kümmert man sich um die Kunden? Gibt es bereits aufgebautes Vertrauen, ist der Anbieter erfahren oder gibt es persönliche Ansprechpartner? Dies sind alles Punkte, die zunächst einmal nicht mit dem Sparen zu tun haben, sondern mit der Bestätigung, dass man sich auf den Partner verlassen können möchte und nicht noch eine „Baustelle“ braucht, um die man sich „sorgen“ muss.Finanzdienstleister, die dahingehend etwas anzubieten haben, tun gut daran, solche Argumente ins Feld zu führen, die nachvollziehbar und glaubhaft sind. Denn grundsätzlich stellt die Studie klar: Die großen, etablierten Anbieter wie Allianz, ERGO, HUK-Cobug, AXA & Co. sowie solche, die in ihrem Anspruch einen „Gemeinschaftssinn“ ausloben, so wie die WWK, genießen in Krisenzeiten einen Vertrauensvorschuss. Auf Bankenseite sind dies die „volksnahen“ Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die ING. Die sogenannten Neo-Versicherer und Neo-Banken tun sich hingegen schwer, weil sie noch keine Krisengeschichte erzählen können. Sie verbuchen einen Negativ-Saldo.Dazwischen gibt es einen Gutteil an Anbietern mit ausgeglichener Bilanz. Solche, die vielleicht mehr Gutes zu erzählen haben, als ihnen im Moment zugeschrieben wird.

Aufeinander eingehen und nicht nach dem Schuldigen suchen

Der Autor Mindline Finance ist seit August 2021 Geschäftsführer der innerhalb der mindline Gruppe neugegründeten Mindline Finance GmbH mit Sitz in Nürnberg. Er ist seit über 27 Jahren in der Marktforschung tätig und Experte vor allem für Markenführung und Kommunikation mit Schwerpunkten in den Kategorien Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Handel und anderen Dienstleistungen. Zuvor war er 25 Jahre lang in verantwortlichen Positionen bei icon bzw. Kantar in Nürnberg.

Letztlich zeigt ein vernünftiger Umgang mit der Krise, dass Verbraucher und Unternehmen in einem Boot sitzen. Dies bringt wechselseitige Verpflichtungen mit sich. Wer helfen kann, hilft. Preisdisziplin einerseits, Unterstützung und Verlässlichkeit andererseits. So funktioniert das in der Krise. Dazu gehören Eigenschaften, die im Geschäftsgebaren in normalen Zeiten schon mal in Vergessenheit geraten: Proaktiv die bessere Lösung anbieten, Möglichkeiten zum Extra-Sparen aufzuzeigen, unkonventionell sein, Kulanz zeigen, Haltung bewahren, umsichtig, würdevoll, zuvorkommend und nicht zynisch kommunizieren. Wunderbare Möglichkeiten für die Markenpflege.Aufeinander losgehen und den jeweils anderen angreifen, wäre nur ein Ausdruck der eigenen Schwäche oder Verzweiflung, sozusagen auf der Suche nach einem Schuldigen für die eigene Misere. Damit würden wir gesellschaftlich nicht weit kommen.Prof. Dr. Theodor Heuss, erster Bundespräsident der BRD von 1949 bis 1959, wird das Zitat zugeschrieben: „Qualität ist das Anständige“. Damit wird klar, sofern Unternehmen ein Qualitätsversprechen in ihrer Positionierung verankert haben: Sie können gerade in Krisenzeiten einlösen, was sie mal beim Kauf versprochen haben.