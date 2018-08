Medha Sarkar studierte Business Economics an der University of Delhi in Indien (Master). Nach ihrem Studium war sie zunächst bei Kantar IMRB beschäftigt, bevor zu Kantar Millward Brown in Manila wechselte. Dort war sie für Tracking- und Kommunikationsprojekte nationaler und internationaler Kunden zuständig. Zuletzt war sie Head of Business Research im E-Commerce Unternehmen Flipkart in Indien.

Mohammad Ali Salehian studierte zunächst Software Engineering an der iranischen Sharif University of Technology, daran schloss sich ein Studium der Computer Science an der University of Alberta und der Universität Rostock. Salehian ist spezialisiert auf Python-Softwareentwicklung.