Allerdings gibt fast die Hälfte der Befragten an, dass der interne Anteil von Marktforschung in ihrem Unternehmen zunimmt. Daraus ist also durchaus ein Trend zu erkennen und Esomar vermutet, dass innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre jede zweite Studie rein intern durchgeführt werden könnte. Deutschland könnte in dieser Entwicklung sogar schon weiter sein. Die befragten Mitglieder des PUMa-Netzwerks von planung&analyse (zugegeben eine kleine Stichprobe) gaben schon jetzt den Anteil der internen Forschung mit 50 Prozent an.

Eine weitere Erkenntnis der Studie: Im kommenden Jahr werden die Unternehmensmarktforscher laut Selbsteinschätzung weltweit deutlich weniger Ausgaben für Forschung zur Verfügung haben. Trotzdem geben die Befragten der Studie an, mehr Marktforschungsprojekte für 2021 zu planen. „Doing more with less“ sei das Motto – mehr Marktforschung mit weniger Geld.

Prioritäten im nächsten Jahr

Die größte Herausforderung im Jahr 2020: Die Corona-Pandemie. Für das kommende Jahr setzen die Umfrageteilnehmer folgende Prioritäten: Das Verhalten der Konsumenten verstehen, die Balance zwischen interner und externer Forschung zu finden und agile Marktforschung zu betreiben.Bei der Frage, welche Themen und Methoden in den kommenden Jahren im Fokus liegen, werden international vor allem Datenschutz und Ethik im Umgang mit Daten genannt. Besonders ausgefeilte Instrumente wie Chatbots oder Voice-Assistenten werden von rund einem Drittel als bedeuender Trend für die kommenden zwei bis fünf Jahre identifiziert.