Auf 182 Seiten beschreibt der Esomar Global Market Research Report 2019, der für Esomar-Mitglieder kostenlos ist, die aktuelle Entwicklung der Marktforschung auf globaler, regionaler und nationaler Ebene. Die Studie ist eine Kooperation von Esomar und dem Unternehmensnetzwerk BDO Accountants and Advisors. Die Daten werden von nationalen Marktforschungsverbänden, Unternehmen, unabhängige Analysten und Esomar-Vertretern zur Verfügung gestellt.



Deutsche Marktforschung: Umsatzrückgang um 3,7 Prozent

Esomar Report © Esomar Einmal im Jahr veröffentlich der Einmal im Jahr veröffentlich der Weltverband der Marktforschung einen Report zur Branche. Neben den Zahlen zur Geschäftsentwicklung gibt es auch Beiträge zur Wahlforschung, zum Thema Big Data und Repräsentativität und Porträts der Big Player. Mitglieder erhalten den Report kostenlos.