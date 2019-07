Mit dem europäischen Rechenzentrum vergrößert das US-Unternehmen seine Reichweite außerhalb der USA, wo mehr als ein Drittel des Umsatzes generiert wird. Durch die Public Cloud-Infrastruktur kann SurveyMonkey Daten lokal für Unternehmen bereitstellen, die in der Region ansässig sind oder Geschäfte tätigen. Zander Lurie, CEO von SurveyMonkey, sagt in einer Mitteilung an die Presse: „Die Inbetriebnahme unseres europäischen Rechenzentrums ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie von SurveyMonkey, der den Ausbau der internationalen Präsenz des Unternehmens und die Beschleunigung unserer Vertriebsbewegung unterstützt.“ Die Cloud-Investitionen, so Lurie weiter, würden es dem Unternehmen ermöglichen, sein europäisches Geschäft auszubauen und „die Datenkontrolle, Sicherheit und branchenführende Benutzererfahrung bereitzustellen, die globale Unternehmen verlangen.“ Angenehmer Nebeneffekt dürfte sein, dass Dublin für den US-Konzern künftig als „Safe Harbor“ zur Lagerung von Daten dient und diese nicht auf einem amerikanischen Server gespeichert werden, wo sie durch das Privacy-Shield-Abkommen strengen Kontrollmechanismen unterliegen würden. Die Datenmigrationen für bestehende Unternehmenskunden werden voraussichtlich Ende 2019 stattfinden.



Der Start des europäischen Rechenzentrums folgt auf die Übernahme des niederländischen Software-Unternehmens Usabilla durch SurveyMonkey, die im April 2019 erfolgte. In der Bilanz des ersten Quartals 2019, die SurveyMonkey bereits im Mai vorstellte, fielen aufgrund der Übernahme Transaktionskosten in Höhe von rund 0,9 Mio. US-Dollar an, die sich auf die Betriebskosten und den Cashflow des Quartals auswirkten. Allgemein hatte SurveyMonkey jedoch an Umsatz gewinnen können: Dieser stieg auf 68,6 Millionen US-Dollar, was ein Umsatzplus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Ebenfalls zulegen konnte SurveyMonkey bei den zahlenden Nutzern: Hier stieg der Wert um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der Unternehmensverkäufe am Gesamtumsatz betrug im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 16 Prozent, gegenüber rund 13 Prozent im vierten Quartal 2018.Mit der allgemeinen Bilanz seines Unternehmens zeichnete sich Lurie durchaus zufrieden: „Unsere Ergebnisse für das erste Quartal 2019 sind ein guter Start in das Jahr und zeigen die kontinuierlichen Fortschritte gegenüber dem Ausführungsplan, den wir während unseres Börsengangs dargelegt haben.“

SurveyMonkey wurde 1999 gegründet und ging im September vergangenen Jahres an die Börse. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San Mateo ermöglicht es seinen Kunden unter anderem, eigene Online-Umfragen zu erstellen.