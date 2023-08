Fahrzeuge mit Batteriebetrieb stehen, im Vergleich zu Verbrennern, noch am Beginn ihrer Entwicklung und werden stetig verbessert. Dennoch sind ihre Nutzer immer weniger bereit, Einschränkungen zu tolerieren und erwarten ein ausgereiftes Fahrzeug. Eine Studie ermittelt die Kundensicht der Marken und zeigt konkreten Verbesserungsbedarf.

UScale befasst sich mit allen Themen zur Elektromobilität. Das Unternehmen verfügt über ein Panel mit über 8.000 Teilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum. Um einen weitgehend globalen Blick auf die Nutzerperspektive zu erhalten, werden seit 2022 ebenfalls Befragungen in weiteren EU-Ländern, wie Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Norwegen sowie Großbritannien mit Nordirland durchgeführt. Hinzu kommen Erhebungen in den USA, China und den arabischen Golfstaaten. Für die vorliegende Studie wurden im April und Mai 2023 via Social Media 4.522 E-Auto-Fahrende zu ihren Nutzungsgewohnheiten, Problemen und Empfehlungen befragt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war, dass sie ihre Fahrzeuge bereits etwa 12 Monate hielten.

E-Autos werden besser, Weiterempfehlungsbereitschaft sinkt

uscale Chart 1: Käufersegmente

In früheren Surveys zur Erfahrung mit elektrischen Fahrzeugen, wurde deutlich, dass hin und wieder auftretende „Mucken“ an den Autos nicht nur vorkommen, sondern auch toleriert wurden. In den Ergebnissen der jetzigen fünften Welle wird deutlich, dass elektrische Fahrzeuge nach den Jahren der Early Adopter, also den frühen Anwendern, nun in den Massenmarkt gelangen und dort auf deutlich höhere Erwartungen treffen als bisher. Neben den Early Adoptern definiert die Studie die Early Majority, Late Majority und Nachzügler als Kundensegmente.

Die zunehmend kritischere Zielgruppe zeigt sich auch an der abnehmenden Bereitschaft, das eigene Fahrzeug an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen. Der Net-Promoter-Score (NPS) sank über alle Modelle, im Vergleich zum Vorjahr, um 40 Prozent. Während in den vergangenen Jahren ökologische Motive den Kauf eines Elektroautos bestimmten, stehen heute erstmals Fahreigenschaften und Kostenaspekte im Vordergrund. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Wunsch, ein großartiges Fahrerlebnis zu empfinden, um 8 Prozent und der Anspruch, mit einem E-Fahrzeug niedrigere Betriebskosten zu realisieren, um 7 Prozent.

Uscale Chart 2: Weiterempfehlungsbereitschaft

Große Unterschiede zwischen den Marken

Uscale Chart 3 Hauptproblemfelder

Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung schwankt deutlich innerhalb der Marken und wird bedingt durch drei große, für das elektrische Fahren ausschlaggebende Themenblöcke, wie Laden und Reichweite (konkret Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung), e-spezifische Funktionen (konkret Anzeigen, Bedienung, Routen- und Ladeplanung, Lademanagement) sowie Connectivity und Software (Connect-App und Softwarequalität). Ein vierter Aspekt bezieht sich auf die Qualität der Fahrzeugverarbeitung und die Akustik. Auch hier sehen die Befragungsteilnehmer, unabhängig der Marken, einen Handlungsbedarf.

Am stärksten sind Tesla-Nutzer von ihren E-Fahrzeugen überzeugt. Kritisch sehen 40 Prozent der Befragten allerdings, wie auch bereits in den Jahren zuvor, die Qualität der Fahrzeuge und die verschiedenen Störgeräusche. Die deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz punkten zwar in den klassischen Kerndisziplinen des Automobilbaus, können aber den großen Herausforderungen wie der notwendigen Reichweite, laut der Studie nicht genügen.

Die koreanischen Marken Genesis, Hyundai und KIA werden hingegen überdurchschnittlich gut bewertet. Bei der Ladeleistung punkten sie, deutliche Schwächen zeigen diese drei Marken in den Augen der Nutzerinnen und Nutzer beim Thema Routenplanung.

Auch die chinesischen Hersteller MG und Polestar kämpfen mit Softwareproblemen und der Konnektivität, wobei Polestar von der Zusammenarbeit mit Google profitiert. Während die Reichweite bei MG positiv bewertet wird, werden elektrospezifische Bedienkonzepte, wie die Routenplanung, kritisiert.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, erkennen die Nutzer der Marken der Firmengruppe Stellantis deutliche Schwachstellen an ihren E-Autos. Opel und Peugeot bilden hierbei das Schlusslicht des Rankings. Bei beiden Marken werden alle e-spezifischen Aspekte durchgängig unterdurchschnittlich bewertet, wobei die Nutzer dringenden Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Connect-App sehen.

Hersteller müssen die Use-Cases der E-Mobilität verstehen

Axel Sprenger, der das Institut UScale im Jahr 2018 gründete und mit seinem Team die Customer-Journey zu allen Touchpoints der Elektromobilität beobachtet, resümiert: „Elektroautofahrende erwarten ein ausgereiftes Fahrzeug. Alle Hersteller, auch der Marktführer, haben noch Verbesserungsbedarf, was bei den weiter steigenden Erwartungen der Nutzer und Nutzerinnen nicht einfach werden wird.“