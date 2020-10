Purpose und CX in einem Atemzug? Mit der Digitalisierung erlebt das Customer Experience Management (CXM) einen neuen Hype. Mit Corona erhält Purpose noch einen weiteren Schub. Ja, einen neuen und weiteren, denn beides ist nicht wirklich neu. Oder brauchten Unternehmen früher keinen Sinn? War Marken- oder Unternehmensführung jemals ohne positive Customer Experience möglich? Mussten die Kunden früher weniger zufriedengestellt werden? Oder vielleicht nur ab und an, möglicherweise an ausgesuchten Touchpoints? Oder ist es gar umgekehrt, dass die Menschen heute viel schwerer zufriedenzustellen sind?



Brand Education versus Customer Experience?

Das bequeme Unternehmen: ohne Sinn, keine positive Experience

Wachstum und Gewinn sind kein Purpose

Sinn statt Gewinn

Echter Purpose schafft positive Customer Experience

Suchfeld 1: Wiederkehrende Lebensthemen

Suchfeld 2: Alltägliche und innere Konflikte

Wissen wollen Warum – der Weg zum Purpose

Als Psychologen und Marktforscher stellen wir nicht nur diese Fragen, sondern wollen auch verstehen, warum genau zu diesem Zeitpunkt Gesellschaft und Kultur sich intensiv mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Welchen Sinn macht es, dass sich den Themen CXM und Purpose gerade jetzt verstärkt zugewandt wird? Welchen Sinn macht der neue Hype um den Sinn?Die 90er waren die Glanzzeit der Marken. Sich selbst in den Mittelpunkt stellen und abfeiern, wurde von Marken quasi erwartet. Niemand fand es komisch, sich „Premium“ oder „Ultra“ zu nennen. Einen fetten Aufdruck von „Calvin Groß“ auf der T-Shirt-Brust zu tragen, war Statussymbol. Ob Premium Pilsener oder Ultra-Waschmittel – wichtig war für die Marken zu demonstrieren: „Ich bin die/der beste“. Dass Menschen einfach immer das Beste wollen, davon wurde einfach ausgegangen.Marken haben uns nicht nur „unterrichtet“, sondern auch Lösungen und Orientierung angeboten.Im Wesentlichen waren Marken über die klassischen Medien und am PoS erlebbar. Und natürlich in der konkreten Produktnutzung. Dabei war Größe und Bedeutung und auch Wachstum etwas, das positiv betrachtet wurde. Der Film „Wall Street“ zeigt wie wichtig Wachstum war. Teuer gleich gut, groß gleich erfolgreich. Gewinn gleich Sinn? Wirklich?Die Zeiten sind in mehrfacher Hinsicht vorbei. Die Digitalisierung führt zu einem ganz anderen Marken-Erleben. Customer Experience ist der Schlüssel. Die junge Generation erlebt Marken – wenn überhaupt – hauptsächlich Online. Über Instagram, Tik-Tok die Mode- und Kosmetik-Marken über Youtube vielleicht auch andere Produkte. Vielleicht. Wenn es keinen Ad-Blocker gibt. Den gibt es meistens. Eine Markengeschichte, eine Entwicklung, ein komplexes, ganzheitliches Bild einer Marke zu zeichnen, wie früher in der Brand Education, ist schwierig geworden. Und dann wird jeder Touchpoint zu einem wichtigen, noch größeren Berührungspunkt: Er steht vielleicht für den einzigen Markenkontakt. Für die einzig mögliche Erfahrung: Online, beim E-commerce, im Produkthandling – und führt nicht selten zu einer wenig positiven Erfahrung. Weil die Logistik nicht stimmt, das Produkt nicht gut funktioniert oder der Customer Service – wie so oft – unterirdisch ist. Customer Experience als unterschätztes Pars pro Toto für die Marke.Klar, die Unternehmen denken mehr an ihre eigenen Abläufe und Strukturen als an den Kunden. „Geben Sie doch bitte ihre Auftragsnummer an, sonst können wir ihnen nicht weiter helfen“. Zwei Klicks weiter sind manchmal zwei Klicks zu viel und der Kunde verlässt die Seite. Oder die Webseiten nerven mit Extrem-Targeting, dass an Werbestalking grenzt. Was haben diese Unternehmen vergessen? Ihren Unternehmens-Sinn. Den Grund, warum sie auf der Welt sind.Kein Unternehmen ist auf der Welt, um zu wachsen. Das ist eine Unternehmensgrundlage, ja. Aber kein Unternehmens-Sinn. Jeder Unternehmensgründung lag einmal etwas zugrunde, eine Kernidee, ein Mehrwert, ein Problem sollte gelöst werden und zwar ein menschliches. Das Streben nach Wachstum und Gewinn sind kein Purpose. Aber die Fokussierung darauf ist der Grund, warum auch Menschen innerhalb der Unternehmen zunehmend nach einem Purpose rufen. Sie fühlen sich ausgelaugt vom ewigen Hamsterrad. Sie sind müde davon, immer nur mehr desselben zu produzieren: 20 Konzepte und 5 Innovationen pro Jahr. Die persönliche Entwicklung dabei? Mehr Geld, mehr Macht, eventuell in der Hierarchie nach oben zu gelangen? Kein Wunder, dass ein Unternehmenswechsel alle zwei Jahre bei vielen Mitarbeitern üblich geworden ist. Kaum jemand hängt an einer Marke für die er arbeitet. Die Verbundenheit zum Unternehmen ist oft aufgesetzt.Corona verstärkt die bereits lange angelegte Sehnsucht nach mehr Sinn und weniger Gewinn. Wir konnten im Lock-Down Luft holen, durchatmen und hatten Zeit zu fragen, was wir wirklich wollen. Die Jugend will zum Teil ganz raus aus dem ewigen mehr des Konsumierens. „Fridays for future“ proklamieren gar: „Kaufen ist schlecht“.Ebenso schlüssig ist, dass jetzt nach dem "Mehr", dem "Warum", dem "Sinn" gesucht wird. Was liegt näher, als sich Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder Diversity als Sinn-Rettungs-Anker auf die Fahnen zu schreiben? Aber auch das gibt dem Unternehmen noch keine Existenz-Berechtigung. Aus psychologischer Sicht ist auch das kein Purpose. Ethische Grundausrichtungen von Unternehmen sind eine Existenz-Verpflichtung. Ohne Nachhaltigkeit - setzen Sie gern auch Klimaschutz, Diversity hier ein! - kann und darf heute kein Unternehmen mehr wirtschaften. Nachhaltigkeit muss der Wirtschaftlichkeit gleich gesetzt werden. Es muss den gleichen Stellenwert wie Wachstum haben. Für sich genommen geben diese Themen aber weder dem Unternehmen noch dem Markenerleben Sinn. Und sie schaffen allein weder Purpose noch eine positive Customer Experience.Die Frage nach dem Lebens-Sinn ist Jahrtausende alt. Wann genau empfinden wir aber unser Leben als sinnvoll? sWenn der Leben-Sinn verloren geht und Menschen depressiv werden oder unter Burn-out leiden, dann spätestens ist die Psychologie gefragt. Und nebenbei bemerkt: Der dramatische Anstieg von depressiven Erkrankungen in Deutschland hat vielleicht auch etwas mit der Sinnsuche zu tun. Es ist aber auch eine psychologische Frage, wann Menschen ihr Leben im positiven Sinne als sinnvoll definieren. Oder eben eine Unternehmensausrichtung als sinnvoll erleben.Menschen wollen ihren Sinn heute nicht mehr nur außerhalb eines Unternehmens finden. Nicht nur in ihrer Freizeit. Sie wollen auch innerhalb des Unternehmens Sinn finden, um gern zu bleiben und sich zu engagieren. Das heißt, Unternehmen und Marken sollten mit ihren Produkten und Angeboten Sinn stiften für Menschen, Lösungen anbieten für deren Leben, deren Alltag. Und das muss an jedem Touchpoint spürbar sein. Bleibt die Frage, wie genau geht das eigentlich? Wie genau berührt eine Marke die Menschen? Welche Themen sollten aufgegriffen werden? Hier gibt es durchaus Suchfelder, die Marken bei ihrer Sinnsuche bedenken können.Menschen sind zunächst bewegt von den großen Lebensthemen und Lebens-Übergängen: Erwachsen-Werden, Lebenspartner und Liebe finden, Kinder-Bekommen, Altern und Sterben. Marken können dabei Übergangshilfen sein. Always hat etwa eine tolle Kampagne für Mädchen auf ihrem Weg zum Frau-Sein entwickelt („Like a girl“). Die Anzahl der Dating-Portale spricht wohl für sich selbst. Das Altern hingegen wird durch wenige Marken sinnvoll begleitete. Es sind vor allem Produkte, die das Leben erträglicher oder das Altern weniger sichtbar machen sollen. Hier gibt es viel Sinn, der besetzt werden kann, viel Bedarf, der ungenutzt von Unternehmen liegengelassen wird.Wir tragen täglich und ständig Konflikte mit uns selbst und anderen aus: Durchhalten versus Aufgeben, (Schoklade-)Essen versus Abnehmen, Sich klein fühlen gegenüber dem großen Chef, Aufschieben versus Sofort-Befriedigung. Für all diese Neigungen können uns Produkte Lösungen anbieten. Hilfestellungen, Erleichterungen – sie brauchen gar keine neuen Needs zu kreieren. Besser ist, sie beschäftigen sich mit den in jedem Menschen bereits vorhandenen Bedürfnissen. Und einer der Konflikte, die uns mehrmals täglich einen inneren Kampf liefert ist: gut gegen „böse“. Wie bekommen wir unsere durchaus nicht immer freundlichen Neigungen gegenüber anderen in den Griff? Ja, und die haben wir alle. Auf der Autobahn genauso wie auf dem Fahrrad. Wer sich hier nicht selbst schon mal fluchen gehört hat, lügt. Wir denken eher Abwertendes über Chefs, auch Kollegen und ja auch über unsere Partner. Es ist eine ständige Herausforderung, dies wieder in ein kulturell verträgliches Maß zu bekommen.Chirurgen zum Beispiel haben Spaß am Schneiden, am Menschen Auf-Schneiden. Wenn sie gut sind, tun sie dies mit ungeheurer Präzision. Und mit einer großen Distanz zum Menschlichen. Sie reden lieber vom „Bauch aus Zimmer fünf“ als von Herrn Müller. Sie haben aber ihre Neigung in eine kulturell verträgliche Form gebracht. Statt viele Tausende Jack the Rippers, haben wir viele tolle Chirurgen.Neben der Berufswahl zur Verarbeitung unserer Neigungen, können uns im Alltag Produkte und Marken helfen. Und dann endlich, machen sie Sinn für uns! Das dürfen sie gern auch nachhaltig tun und sie dürfen dabei Gewinn machen. Aber sie müssen zu allererst für unseren Seelenhaushalt Sinn machen! Marken mit Purpose fügen sich sinnhaft in den Lebensalltag der Menschen ein. Und das an jedem Touchpoint. Customer Experience ist dann sinngesteuert – aus Sicht der Menschen und nicht mehr aus Sicht der Unternehmen allein.Sinn und Verstehen gehören zusammen. Ohne echtes Verstehen der seelischen Funktion machen Marken keinen Sinn und Customer Experience ist nur zufällig positiv. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir uns nicht vor dem Verstehen drücken. Vor der ernsten und tiefen Auseinandersetzung mit dem Sinn, den Motiven und den Konflikten. Purpose darf nicht zur Pose werden! Und Customer Experience nicht ein Anhängsel oder separates Feld in der Markenführung: Denn Sinn macht Sinn – an jedem Touchpoint!

