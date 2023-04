DGOF mit 11. Research Plus in Hamburg

Nach vier Jahren haben sich gestern in der Auster Bar wieder Hamburger Marktforscherinnen und Marktforscher zur Research Plus der Deutschen Gesellschaft für Online Forschung DGOF getroffen. Die lange Pause war natürlich corona-bedingt und die rund 60 Anwesenden haben sowohl den inhaltlichen Input als auch den Austausch mit dem Netzwerk sehr genossen.

Gleich drei Impulse hatten die DGOF und das Team von Fact & Stories, die in Hamburg die Treffen künftig organisieren, für die Hamburger Insights-Community vorbereitet. Zuerst durften Lena Hildebrandt und Mark Lehmeier von Quantilope zeigen, wie das Automatisierungs-Tool implizite Messung umsetzen kann. Natürlich mit Reaktionszeitmessung. Mit 10 Klicks sollte eine Umfrage aufsetzbar sein, Schritt für Schritt vorgeführt. Am Ende waren es sogar nur 8 Klicks. Der erstellte Fragebogen wurde per QR-Code abgescannt und konnte von den Besucherinnen und Besuchern sofort ausgefüllt werden. Es ging um Bier und die Assoziationen zu diesem Thema. Die Ergebnisse konnten sofort - wie bei einem automatisierten Tool zu erwarten - mit einem Dashboard präsentiert werden. Kritisch hinterfragt wurde anschließend, wie die individuelle Klickgeschwindigkeit bei dem Test zum Tragen kommt. Alles bereits eingerechnet, versichern die Kollegen von Quantilope.

Beim zweiten Impuls ging es um Influencer-Marketing etwa auf Instagram. Sandra Gärtner von GreenAdz & mediaresearch42 zeigte, wie ein Brand-Lift bei Kampagnen mit Influencern sehr leicht zu erreichen ist. Die Zielgruppe ist auch für Nischenprodukte gut definierbar und das Involvement ist groß. So ist auch die Bereitschaft an einer Umfrage mitzumachen, erheblich. Wenn dann auch noch eine Baumspende als Incentive lockt, sind im Handumdrehen die Fragen beantwortet. Die Bäume werden mit der Organisation Reforest in Afrika gepflanzt. Ein Baum kostet einen Euro.

Als Drittes gab Susanne Schöttmer vom Schöttmer Institut einen kleinen Input zu ChatGPT und Marktforschung. Was kann man, was sollte man damit machen? Wer hat schon Erfahrungen gesammelt? Wo liegen die Gefahren und Chancen? Die Diskussion zeigte: viele haben schon ein wenig experimentiert, ein einheitliches Meinungsbild muss sich die Branche aber zu dieser Entwicklung noch machen.

Es blieb noch genug Zeit das Gesagte und noch vieles Andere beim Networking mit Bier und Wein zu ventilieren. Das Wiedersehen und der informelle Austausch kamen bei der Research Plus in Hamburg Eimsbüttel nicht zu kurz.