Produkt + Markt

Axel Schomborg, Managing Partner bei Produkt + Markt, ist der Überzeugung, dass CATI-Umfragen für mehr Authentizität in den Daten sorgen können. Die Erhebungsmethode sollte daher auch bei zukünftigen Projektvorhaben berücksichtigt werden. Damit sind nicht unbedingt Mixed-Mode-Ansätze gemeint, sondern Projekte, in denen sich die verschiedenen Erhebungsmethoden inhaltlich ergänzen. Im Interview gibt Schomborg bereits einen Sneak Peak zum DID am 20. September.

