Lebenshaltungskosten und Inflation steigen, Gesundheit und Wohlbefinden sind volatil und die Anforderungen an ethischen Konsum steigen. Um relevante Produkte, Dienstleistungen, Kommunikation zu entwickeln müssen Markenhersteller die Konsumenten verstehen. Dr. Orhan Kocyigit, Joint Head of Research bei Toluna / Harris Interactive, stellt am 11. Juli beim Deeper Insights Day die 22. Welle des Verbraucherbarometers vor und gibt uns heute einen kleinen Einblick.





Was können die Zuschauerinnen und Zuschauer vom DID mit Toluna am 11. Juli 2023 erwarten? In diesem Online-Seminar stellen wir die neuesten Erkenntnisse aus unserem global durchgeführten Verbraucherbarometer vor. Sie erfahren mehr über die sich ändernden Verhaltensweisen, über Einstellungen und Bedürfnisse der Verbraucher. Schwerpunkt sind die Daten aus den fünf größten europäischen Ländern.

Toluna veröffentlicht das globale Verbraucherbarometer dreimal im Jahr. Befragte wurden mit der Toluna-Start-Plattform je 500 bis 1000 Personen in 19 Ländern der Welt. Welchen Schwerpunkt hat sich diese 22. Welle des Barometers gesetzt? In Welle 22 geht es unter anderem um die Auswirkungen der weltweiten Inflation auf die Lebenszufriedenheit der Menschen und deren finanzielle Sicherheit sowie das Vertrauen in Marken. Wie hoch ist der Grad der Besorgnis und die Auswirkungen auf die allgemeine und persönliche Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Verbraucherinnen und Verbraucher. Hat die volatile Situation Auswirkungen auf Ausgabegewohnheiten und Lebensstil sowie Produkt- und Markenwahl?

Verraten Sie uns schonmal ein paar Insights. Wie wirkt sich der Anstieg der Lebenshaltungskosten aus? Üben die Konsumentinnen und Konsumenten Verzicht? Bedingt, aber die Menschen konsumieren bewusster und überlegter. 61 Prozent schieben Ausgaben für größere Anschaffungen auf. Sie üben sich im intelligenten Einkaufen. Preise werden verglichen (37 Prozent), 31 Prozent wechseln zu günstigeren Marken und 50 Prozent reduzieren unnötige Anschaffungen.

Und wie können Markenhersteller auf die veränderte Situation reagieren? Die Verbraucher wünschen sich mehr Unterstützung von den Markenherstellern. Sieben von zehn sind der Meinung, Marken sollten besser über die Auswirkungen von Produkten auf Gesundheit und Wohlbefinden informieren und eine größere Auswahl an gesunden Lebensmitteln und Getränken anbieten.

Muss man den davon ausgehen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher pessimistisch bezüglich der Zukunft sind? Nein, das ist nicht der Fall. Weltweit blicken 44 Prozent der Verbraucher sehr positiv in die Zukunft. Richtig ist aber auch, dass dieser Wert in Europa verglichen mit Nord- und Südamerika oder den Regionen APAC und MENA, relativ niedriger ist.