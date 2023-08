IMAGO / Zoonar / Marek Uliasz

Da immer mehr Daten und Analysen in Unternehmen zirkulieren, möchten Insights-Profis sicherstellen, dass ihre Studien sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Darstellung herausragen. Ein alleiniger Fokus auf eine Story wäre zu vereinfachend. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, alle Aspekte einer komplexen Fragestellung zu adressieren. Heiner Junker ist zertifizierter Design Thinking Coach, Agile Coach und Managing Partner des Instituts Produkt + Markt. Beim Deeper Insights Day am 5. September zeigt er in einem Impulsvortrag der P+M Academy sieben Tipps für mehr Wirksamkeit beim Storytelling.

