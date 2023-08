Henning Weinhold (links) und Christian Stahl

Trotz zahlreicher Online-Studien und Möglichkeiten remote zu forschen: Der Moment der Produkterprobung ist sehr "analog". Wie man diesen Klassiker der Marktforschung richtig aufsetzt, wissen Henning Weinhold und Christian Stahl von mindline. Beim Deeper Insights Day am 31. August 2023 geben sie Tipps und verraten Tricks zum richtigen Set-Up, zur Durchführung und Analyse von Produkttests. Heute erlauben sie einen Sneak Peak in ihr Know-how.





Obwohl die Anzahl an Innovationen neuerdings etwas abgenommen hat, gelten neue Produkte als der Motor der Wirtschaft. Vor dem Launch müssen diese gründlich getestet werden, ob sie vom Need aber auch vom Geschmack, der Haptik und der Usability den Ansprüchen der Konsumierenden entsprechen. Ich nehme an, Sie machen keinen Onlinetest mit neuen Produkten? Wie gehen Sie da vor? Christian Stahl: Bei Produkttests geht es in der Tat eher handfest und spätestens im Moment der Produkterprobung sehr “analog” zu. Es gibt dabei aber durchaus sehr unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Datenerhebung: Vom reinen Studiotest über Mischformen mit Konzeptinterview und Produktmitgabe im Studio, anschließender Erprobung und Online-Interview zum Produkt zu Hause bis hin zu reinen In-Home Online-Interviews bei postalischem Versand der Produkte. Welchen Weg wir da gehen, hängt meist von der Menge verfügbarer Produkte beziehungsweise Prototypen ab, häufig auch von der Beschaffenheit – bei Lebensmitteln insbesondere der Versandfähigkeit – der Testprodukte.

Welche Warengruppen testen Sie vorwiegend? Stahl: Bei mindline testen wir sehr häufig Produkte aus den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke sowie Personal Care und Home Care. Je nach Warengruppe fällt der Schwerpunkt unserer Messungen sehr unterschiedlich aus: Entweder auf geschmacklichen Dimensionen, Aussehen und Konsistenz bei Lebensmitteln, oder eher der Haptik, dem Handling und der Funktionalität bei Körper- und Haushaltspflege.

Für diese Art Marktforschung ist es sicher nicht so schwierig Teilnehmer zu bekommen. Auf was müssen Sie dennoch achten, wenn so ein Test durchgeführt wird? Henning Weinhold: Meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass es sogar anspruchsvoller sein kann, Teilnehmer für Produkttests zu rekrutieren als für andere Online-Studien. Die Teilnehmer müssen zum einen ein höheres Maß an Involvement und Zuverlässigkeit aufweisen, um das Produkt auch gemäß der Nutzungsanleitung zu testen und danach das Bewertungsinterview durchzuführen. Zum anderen müssen wir bei der Rekrutierung auch sehr schnell das Vertrauen der Teilnehmer gewinnen, weil im Fall eines Produktversands auch die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig ist.

Was muss noch beachtet werden? Weinhold: Grundsätzlich sollte jeder Test so konzipiert werden, dass der gewählte Ansatz effizient und valide die gestellten Fragen beantwortet. Dazu sollte man verschiedene Kriterien nach Eignung prüfen, zum Beispiel hinsichtlich des Testortes, eines monadischen, sequenziellen oder semi-monadischen Vorgehens oder dem Branding der Testprodukte. Vor allem aber im Bereich Logistik gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die zu beachten sind.

Auf was dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer vom Deeper Insights Day am 31. August 2023 mit mindline freuen? Weinhold: Wir werfen einen aktuellen Blick auf die vielen Facetten eines Klassikers der Marktforschung. Dabei zeigen wir Beispiele, Tipps und Tricks zu Set-Up, Durchführung und Analyse von Produkttests.