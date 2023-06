Wirksames Kundenverständnis entsteht erst, wenn auch die Unterschiedlichkeit von Kunden sichtbar wird. Segmentierungen sind dafür ein mächtiges Werkzeug. Beim Deeper Insights Day von planung&analyse und Skopos zeigen Eva Linhuber und Christopher Harms, wie Botschaften individueller und zielgerichteter platziert werden können und Personas die Kunden greifbarer machen. Hier schon mal ein Sneak Peak zu dem, was Zuschauende am 22. Juni 23 beim DID erwartet.

Was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem DID erwarten?

In unserem Webinar „Effektive Kundensegmentierung – drei Ansätze für ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppen“ werden wir den Teilnehmenden anhand von drei (anonymisierten) Fallbeispielen zeigen, wie unterschiedliche Methoden zur Kundensegmentierung eingesetzt werden können – und wie Unternehmen mit den Ergebnissen weiterarbeiten können. Hierbei geht es weniger um die statistischen Details als um Konzepte und Mehrwerte, die Segmentierung vermittelt. Dabei schlagen wir die Brücke zwischen klassischen Marktforschungsmethoden und modernen Data-Science-Ansätzen.

Welche Ansätze für unterschiedliche Segmentierung werden Sie zeigen?

Natürlich haben wir den Klassiker in der Marktforschung dabei, die psychografische Segmentierung: Mithilfe von verschiedenen Items zu Kundenbedürfnissen werden Kunden anhand ihrer Bedürfnisse segmentiert. Das ist insbesondere für die Formulierung von Marketing-Botschaften und die Entwicklung von Personas wertvoll. Hier gibt es in der Praxis einiges zu beachten. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, welche Fragen im Segmentierungsfragebogen nicht fehlen dürfen. Es gibt aber auch noch zwei andere Möglichkeiten Segmentierung zu realisieren.

Die Referenten Skopos ist Research Manager bei Skopos Research. Sie ist studierte Kognitions- und Medienwissenschaftlerin (M. Sc.) und seit vier Jahren Projektleiterin bei Skopos Research – der Unit für klassische Markt-, Produkt-, Zielgruppen- und Kommunikationsforschung. Sie bearbeitet vor allem die Branchen Handel, FMG und Healthcare und ist auf die Bereiche Zielgruppe und Persona spezialisiert.



Skopos ist Managing Director & Chief Data Scientist. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Skopos Elements. Dort berät und unterstützt er Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Data Science. Zuvor hat er drei Jahre im Bereich Research & Development in der Gruppe gearbeitet. Sein Fokus lag dabei auf der Anwendung neuer statistischer Methoden in der Marktforschung. Er studierte Psychologie und forschte an Universitäten in Bonn und Eindhoven. ist Research Manager bei Skopos Research. Sie ist studierte Kognitions- und Medienwissenschaftlerin (M. Sc.) und seit vier Jahren Projektleiterin bei Skopos Research – der Unit für klassische Markt-, Produkt-, Zielgruppen- und Kommunikationsforschung. Sie bearbeitet vor allem die Branchen Handel, FMG und Healthcare und ist auf die Bereiche Zielgruppe und Persona spezialisiert.ist Managing Director & Chief Data Scientist. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Skopos Elements. Dort berät und unterstützt er Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Data Science. Zuvor hat er drei Jahre im Bereich Research & Development in der Gruppe gearbeitet. Sein Fokus lag dabei auf der Anwendung neuer statistischer Methoden in der Marktforschung. Er studierte Psychologie und forschte an Universitäten in Bonn und Eindhoven.

Deeper Insights Day Drei Ansätze für ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppen

mit Eva Linhuber und Christopher Harms von Skopos, Online-Webinar

am 22. Juni - 11:00 bis 12:00 Uhr

jetzt kostenfrei anmelden mit Eva Linhuber und Christopher Harms von Skopos, Online-Webinaram

Nicht immer sollen Kunden direkt befragt werden und gerade im B2B-Bereich sind psychologische Bedürfnisse von nicht allzu großer Relevanz. Viel spannender ist hier, das tatsächliche Verhalten der Kunden im Kontakt zur Vertriebsorganisation zu untersuchen. Das geschieht in der Firmografischen Segmentierung: Hierzu erläutern wir, was bei den „Operational Data“ zu beachten ist und wie Daten aus CRM-Systemen überhaupt erstmal aufbereitet werden müssen. Das Ergebnis einer Firmografischen Segmentierung ermöglicht dann einen strategischen Blick auf die Kunden: Welche Segmente sollten durch meinen Vertrieb fokussiert angegangen und priorisiert werden?Während bei vielen Segmentierungen die zusammenfassende Beschreibung der Segmente das Ergebnis ist, wünschen viele betriebliche Marktforscher eine Zuordnung ihrer bestehenden Kunden zu den Segmenten. So können die entwickelten Botschaften künftig noch gezielter an die individuellen Kunden herangetragen werden. Um nicht jeden Kunden zu befragen, wäre es doch wünschenswert, wenn das Verhalten der Kunden direkt in die Analyse mit einbezogen werden könnte. Im dritten Fallbeispiel zeigen wir, wie aus der Verbindung von Kunden- und Panel-Befragten der Gap zwischen psychologischen Bedürfnissen und Verhalten geschlossen werden kann – und die Segmentierung im Ergebnis auch im CRM angewendet werden kann.