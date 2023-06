Ideenwüsten, kreative Blockaden und das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Ideenentwicklung ist kein einfacher Prozess – und trotzdem reicht manchmal ein kleiner Impuls, um ganz neue Perspektiven zu eröffnen. Wie genau das funktioniert, zeigt Francesca Canu von Point Blank beim Deeper Insighs Day am 20. Juni. Hier schon mal ein kleiner Sneak Peak.

Ideenentwicklung ist kein einfacher Prozess. Wie schaffen Sie es, kreative und gleichzeitig insight-basierte Lösungen für Ihre Kunden zu erhalten?

Francesca Canu: Bevor gute Ideen entstehen können, braucht es manchmal einen kleinen Umweg: Oft sind es nicht die Lösungen, die wir neu denken müssen, sondern das Problem. Eine gute Fragestellung ist nicht viel weniger als die Basis für gute Ideation und entscheidet über Erfolg und eben auch Misserfolg des gesamten Prozesses und seiner Ergebnisse. Denn: Je nachdem, wie wir ein Problem formulieren, entstehen ganz unterschiedliche Lösungen und vor allem Lösungsräume. Die Frage nach der erfolgreichen Umsetzung eines Sales Events wird zum Beispiel andere Ideen her-vorbringen als die Frage, wie man einen unvergesslichen Tag für seine Kund:innen schaffen kann. Aber Achtung: Beim Reframing geht es nicht um das Definieren des einen ‚richtigen‘ Problems, son-dern vielmehr darum, die Perspektive zu erweitern und zusätzliche Optionen zur Problemlösung zu generieren.

Die Referentin und der DID Point Blank Francesca Canu, Senior Research Consultant, Point Blank Research & Consultancy GmbH.

Es gehört also dazu, den Blick zu weiten und mal einen Schritt zurückzutreten?

Canu: Wenn wir Ideen entwickeln, schauen wir ganz intuitiv (und zurecht) auch nach links und rechts: Was im eigenen Markt passiert, ist immerhin nicht trivial. Die Gefahr dabei ist, das nach dem Copy-Paste-Prinzip schnell Me-too-Lösungen ohne echten USP entstehen. Impulse aus dem Umfeld können trotzdem hilfreich sein: Denn ähnliche Herausforderungen, Needs und Besonderheiten gibt es auch in anderen Branchen und Märkten. Der Blick über den Tellerrand kann helfen, Ansätze mit Transfer-potenzial zu identifizieren. Selbst für sehr spezielle Themen. Das ist am Ende auch ein Problem des Framings.

Die Schwierigkeit ist ja: Neue Produkte sollen nicht für das Jetzt sondern für ein unbekanntes Morgen geschaffen werden. Wie gehen Sie das an?

Canu: Richtig. Das zeichnet innovative Lösungen auch aus. Sie gehen einen Schritt voraus, bedienen aktuelle Needs auf neue Art und Weise. Um hier Impulse zu setzen, steht bei Point Blank immer auch die Arbeit mit möglichen Zukünften. Wir alle kennen währscheinlich den „Flip the Future“-Ansatz als altbekannte Ideation-Methode mit der Frage „Wie haben wir das Problem in x Jahren gelöst?“. Das öffnet Raum für Gedankenexperimente, braucht die zielgerichtete Ideenentwicklung eine solide Insight-Basis. Das Tool hierfür: Trendforschung. An die Stelle von individuellen Annahmen treten Daten, Beispielen und Expert:innenmeinungen, die größere und kleinere gesellschaftliche Entwicklungen abbilden. Ein Beispiel: Während Genderneutralität in unserer Sprache langsam Einzug erhält, ist sie in der Mode längst angekommen. Viele Fashion Labels haben den Trend frühzeitig erkannt und mitgeformt: Geschlechtsneutrale Kleidung findet sich heute in vielen Onlineshops und Läden.

Was können Teilnehmende des DID von Ihnen erwarten?

Canu: Ideenentwicklung ist kein einfacher Prozess – und trotzdem reicht manchmal ein kleiner Im-puls, um ganz neue Perspektiven zu eröffnen. Im Webinar geht es darum, wie wir gezielt Ideen out of the box entwickeln – ohne dabei den Fokus zu verlieren. Und das ganz konkret: Anhand konkreter Beispiele werden Tipps und Techniken im Fokus stehen, um von Problemen zu Ideenräumen zu kommen. Werkzeuge und Methoden geben dabei Einblicke, wie Trendforschung als Ideation-Tool nutzbar wird und wie im Kreativprozess aus Insights zielgerichtete Lösungen entstehen.