Jörg Kunath und Stephanie Kroll.

Um die Konsumentinnen und Konsumenten bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, beim Scrollen und Surfen auf Social Media, abzuholen, braucht es dringend auch eine entsprechende Testumgebung für Ads. Mindline zeigt beim Deeper Insights Day am 29. August wie ein Social-Media-Ad-Pre-Testing funktionieren kann. Hier schon einmal ein Sneak Peak von Managing Director Jörg Kunath und Associate Director Stephanie Kroll.

Facebook, Instagram und TikTok werden auch für Werbespendings immer beliebter. Werden die für die jeweiligen Umfelder produzierten Anzeigen eigentlich im entsprechenden Umfeld getestet, bevor sie geschaltet werden? Jörg Kunath: Nein, in der Regel werden sie nicht gestestet. Das hat verschiedene Gründe und liegt unserer Meinung nach aber auch an einer fehlenden speziell dafür geeigneten Testumgebung. Reine Post- oder Performance-Tests zeigen nicht, ob es eine bessere Alternative gegeben hätte und auch nicht, wie eine gute Werbekampagne weiter verbessert werden kann. Wir haben daher eine Pilotstudie begonnen, in der wir mehrere Social Media Ads getestet haben.

Wie kann Ihr Social-Media-Ad-Pre-Testing den Kunden, die auf Social Media werben wollen, nützlich sein? Jörg Kunath: Die Testumgebung ist visuell stark an eine Instagram Timeline angelehnt. Die gesamte Timeline besteht aus rund 50 Beiträgen mit Bildern und Videos und darin eingebettet werden in zufälliger Reihenfolge die Test-Ads sowie auch Ads des Wettbewerbs gezeigt. Die übrigen Beiträge sind ‚neutraler‘ Content und können in jeder Studie variiert werden.

Und die Versuchsteilnehmer sollen dann interagieren? Stephanie Kroll: Das Studiendesign besteht aus zwei Hauptteilen. Zunächst soll der Teilnehmer die Timeline auf dem Smartphone durchscrollen und ansehen, so wie normalerweise auch. Dabei wird jede Interaktion, etwa ein ‚Like‘ sowie auch die Verweildauer je Anzeige registriert und so die Aufmerksamkeitsstärke gemessen. So lassen sich verschiedene Anzeigenmotive vergleichen. Im zweiten Teil wird in einer Befragung ungestützt nach Marken gefragt und - nach nochmaliger Vorlage der Anzeige - auch auf Werbewirkung sowie Aktivierungspotenzial eingegangen. So kann die für die Zielgruppe passende Ad ausgewählt und mit Ableitungen aus der Studie optimiert werden.

Worauf können sich die Teilnehmer beim Deeper Insights Day am 29. August freuen? Jörg Kunath: Wir zeigen unser Social-Media-Ad-Pre-Testing-Plattform und erläutern an Beispielen auf was bei der Anwendung geachtet werden soll. Einige Erfolgsgeschichten haben wir auch im Gepäck.