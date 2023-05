Die Möglichkeiten, die Kaufentscheidung für bestimme Produkte zu messen, sind in der Marktforschung vielfältig: implizit oder explizit, Likert-Skala, Max-Diff, Choice Based Conjoint oder noch andere Methoden. Dr. Nadja Rossberg von plan + impuls wird am 16. Mai auf dem Deeper Insights Day von planung&analyse die Ergebnisse eines umfangreichen Methodenvergleichs vorstellen. Heute berichtet sie, was der Anlass für die Studie war.

Sie haben für planung&analyse einen Beitrag verfasst, indem Sie die explizite und implizite Messung von Kaufentscheidungen vergleichen. Wie kamen Sie auf die Idee für einen solchen Methodenvergleich? Wie so häufig entstand die Idee zu unserer Studie aus der Praxis heraus. Sowohl Reiner Graul von Bormann & Gordon als auch uns bei plan + impuls war aufgefallen, dass mehrere Kunden mit genauen Methodenwünschen, zum Beispiel zur Messung des Customer Decision Trees – CDT, auf uns zugetreten kamen. Diese Wünsche waren zumeist von einem gewissen „Hype“ um diese eine Methoden getriggert und häufig sehr verallgemeinernd begründet. So wurde zum Teil die Meinung geäußert „Methode x ist immer besser als Methode y“. Diesen pauschalen Aussagen konnten wir aus unserer Praxis heraus so nicht zustimmen. Allerdings hatten wir keine stichhaltigen „Beweise“ dafür an der Hand. Da war die Idee geboren, doch einfach mal die gängigen Methoden in einer Studie zum Einsatz zu bringen und direkt miteinander zu vergleichen.

Solche Methodenvergleiche werden selten durchgeführt. Wie aufwändig war der Prozess? Letztlich sind solche Methodenvergleiche nicht sonderlich schwer umzusetzen, da man ja alle Methoden ohnehin im täglichen Einsatz verwendet. Allerdings fällt es etwas schwer, sich aus dem Alltagsgeschäft heraus zu nehmen – denn die Bedürfnisse der Kunden haben ja immer Vorrang – und sich die Zeit für Studiendesign, Fragebogenerstellung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation bewusst einzuplanen. Und natürlich muss man für so eine Studie auch etwas Geld in die Hand nehmen, denn abgesehen von der Ressource Zeit benötigt man eine relativ große Anzahl an Teilnehmern, die angemessen entlohnt werden sollen.



Deeper Insights Day am 16. Mai 2023, 11 bis 12 Uhr p&a In den letzten Jahren wurde die Anwendung impliziter Methoden im Kontext Shopper Research verstärkt empfohlen, um die notwenige Datengrundlage für belastbare Ableitungen zu schaffen. Aber mit welcher Methode lässt sich die Kaufentscheidung besser messen? In einer Eigenstudie wurden fünf gängige Methoden untersucht. Dr. Nadja Roßberg von der plan + impuls - Gesellschaft für Marktforschung & Beratung am POS mbH stellt die Ergebnisse vor. Jetzt kostenfrei anmelden!

Wir sind sehr offen an die Ergebnisse herangegangen, mit einem wissenschaftlich neutralen Auge. Selbstverständlich hatten wir aber auch, wie bei wissenschaftlichen Studien üblich, vorher einige Hypothesen über die Ergebnisse aufgestellt. Die Unterschiede in den Ergebnissen durch explizite und implizite Methoden hatten wir ungefähr so auch erwartet. Dass die expliziten Methoden jedoch so ähnliche Ergebnisse liefern, hat uns tatsächlich etwas überrascht. Letztlich ist es aber eine gute Bestätigung für die Robustheit der explizit erhobenen Daten.

Was können Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Deeper Insights Day mit plan + impuls am 16. Mai erwarten? Ich denke, dass das Webinar für alle aus dem Bereich Marktforschung, Category Management, Marketing oder Trade Marketing interessant ist, die auch tagtäglich mit diesen Methoden oder mit den Ergebnissen dieser Methoden arbeiten. Zum einen werden natürlich die Ergebnisse der Methoden-Vergleichsstudie noch einmal detailliert vorgestellt. Zum anderen werde ich noch einige Hinweise zur Anwendung sowie Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden geben. Und last but not least stehe ich selbstverständlich auch gerne für Fragen zur Verfügung.