Windräder, Solaranlagen, saftig grüne Wiesen... Wenn in der Werbung mit Nachhaltigkeit argumentiert wird, fallen den Werbern immer dieselben Bilder ein. Dies stößt bei Konsumentinnen und Konsumenten dann rasch auf kognitive Immunität, wird also kaum noch wahrgenommen. Das Ipsos-Expertenteam mit Isabelle Jacob und Jan-Phillip Meier weiß Abhilfe und zeigt beim Deeper Insights Day am 3. Mai wie Nachhaltigkeits-Kommunikation mit kreativen Ideen funktionieren kann.

Wenn wir einen Artikel zum Thema Nachhaltigkeit haben, fällt mir immer nur das Bild vom Löwenzahn, der aus dem Pflaster wächst, ein. Haben Sie andere Ideen dazu? Isabelle Jacob: Definitiv! Windräder und Solaranlagen, saftig grüne Wiesen oder aber der Blick auf unseren Planeten aus der Vogelperspektive sind weitere Symboliken, die häufig im Zusammenhang von Nachhaltigkeitskommunikation Verwendung finden. Genau jene ähnlichen und immer gleichen Symboliken und Bildwelten bilden dabei auch den Ausgangspunkt des Problems, welches wir im Rahmen unserer Session näher beleuchten möchten.

Ist man mit der gelernten Bilderwelt nicht auf der sicheren Seite, weil die Konsumenten ebenfalls diese Bilder im Kopf haben? Warum braucht es neue Ideen? Isabelle Jacob: Die Tendenz auf gelernte Bildwelten und bekannte Symboliken zurückzuweichen, ist ein höchst menschliches, psychologisch erklärbares Muster. Die Auffassung, dass man mit jenen Bildwelten erfolgreich werben kann, ist jedoch trügerisch: Im Falle gesamtgesellschaftlich relevanter Aspekte – wie also beim Thema Nachhaltigkeit – werden jene Bildwelten kategorieübergreifend genutzt, das heißt wir sehen sie in Kommunikation jeglicher Produkte – vom Waschmittel bis zum Auto. Konsumentinnen und Konsumenten kennen diese Bildwelten, sie schalten ab und nehmen die Botschaft beziehungsweise die kommunizierende Marke gar nicht mehr wahr. Die Werbung stößt bei Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen auf kognitive Immunität und genau um dies abzuwenden, braucht es neue Ideen.



In der Werbebranche gibt es verschiedene Meinungen und Definitionen darüber, was Kreativität bedeutet, und obwohl all diese ihre Berechtigung haben, vertreten sie doch meist einen Standpunkt: Was muss Werbung tun, um meiner Marke zu nutzen? Doch sollte man nicht viel eher darüber nachdenken, was Werbung tun muss, um den wichtigsten Menschen – meiner Zielgruppe – zu nutzen? Um die Stimme der „normalen Menschen“ in die Debatte einzubringen, haben wir eine Stichprobe von 20.000 Personen in einer offenen Umfrage gebeten, kreative Werbung zu beschreiben, die sie gesehen haben. Die daraus abgeleitete spezifische Definition der Kreativität liest sich wie folgt: „Ein originelles, einzigartiges sowie anderes beziehungsweise differenzierendes Erlebnis, welches von Konsumentinnen und Konsumenten geschätzt wird und ihnen einen Mehrwert bietet.“ Welche Rolle die ebenso definierte Kreativität auf den Erfolg von Werbung hat, werden wir in unserer Session anhand von spannenden Cases aufzeigen.

Auf was können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Deeper Insights Day am 3. Mai mit Ipsos freuen? Jan-Phillip Meier: Auf eine spannende und interaktive Session, bei der wir auf die Bedeutung von Kreativität am Beispiel von Nachhaltigkeits-Kommunikation eingehen. Im ersten Part der Session zeigen wir spannende Insights aus der Analyse unserer Datenbank zur Wirkung von Kreativität in der Kommunikation, die wir im zweiten Part in Verbindung mit aktueller Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit bringen und auf rege Interaktion mit unserem Publikum hoffen.