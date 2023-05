Wer nur die aktuellen Bedürfnisse von Usern und Konsumenten erforscht, kann lange auf Innovation warten. Andreas Machemehl von Point Blank hält ein Plädoyer für eine qualitative Forschung, die systematisch den Blick nach vorne richtet und schlägt eine Zeitmaschine vor. Wie das zu realisieren ist, berichtet er beim Deeper Insights Day am 11. Mai und gibt hier schon mal einen Einblick: Vom Status quo zur Zukunftsorientierung.

Wenn man von Kommunikations-Entwicklung, Produkt- und Konzepttests einmal absieht, werden Marktforscherinnen und Marktforscher zunehmend mit Projekt-Anfragen aus dem Bereich der Innovation und Neuentwicklung konfrontiert: Was sind die Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf das Smart Home von morgen? Wie entwickeln sich die Erwartungshaltungen in Bezug auf nachhaltige Ernährung in Zukunft? Welchen Einfluss haben das Multiverse und der Gaming-Boom auf die Automobil-Industrie?

Je spannender und innovativer die Fragestellungen auf den ersten Blick sind, desto einfallsloser kommen häufig die Vorstellungen zum Forschungsaufbau und der zu befragenden Zielgruppe daher. Nur weil jemand einen Saugroboter und eine smarte Heizung besitzt, heißt das noch lange nicht, dass diese Person eine klare Vorstellung vom Smart Home der Zukunft hat und seine zukünftigen Bedürfnisse dazu auch noch explizit ausdrücken kann. Jeder, der ein wenig über diesen viel zu häufig verfolgten Ansatz nachdenkt, dem muss schnell klar werden, wie paradox er im Grunde genommen ist.

Das Learning, das sich seit vielen Jahren dabei verfestigt und sich bisweilen zu einem handfesten Problem entwickelt: Wer Konsumenten im Massenmarkt befragt, kann nicht viel mehr als den aus vergangenen Konsum- und Nutzererfahrungen gelernten Status quo verstehen. Eine zukunftsweisende Forschung, die die Grundlage für Innovationen und Produktneuentwicklungen schaffen soll, sieht allerdings anders aus.

Wie können wir uns aus dem bequemen Lehnstuhl der etablierten qualitativen Forschung aufrichten und den Blick gezielt nach vorne richten? Wie muss nun eine Forschung aufgebaut sein, die sich eben nicht ausschließlich auf das Konsumverhalten im Status quo bezieht, sondern dezidiert gesellschaftliche Wandlungsprozesse und die sich verändernden Nutzer-Bedürfnisse und Erwartungshaltungen in den Blick nimmt?



Nun, dazu brauchen wir eine kleine, alltagstaugliche Zeitmaschine. Keine, die uns im Warp-Speed in das Jahr 2030 oder weiter katapultiert, sondern eine, die uns die Perspektiven auf die genannten Wandlungsprozesse eröffnet, damit wir verstehen, was uns und eben auch den Mainstream in naher Zukunft beschäftigen wird. Bloß … wie baut man so eine Zeitmaschine?

Unser erster wichtiger Hinweis: Die Ergebnisse aus der klassischen qualitativen Forschung markieren nicht mehr den Endpunkt der Forschung, sondern bilden vielmehr den Ausgangspunkt für den weiteren Forschungsprozess.

Mainstream, Experten und Change Maker

Um zukunftsorientiert zu forschen, brauchen wir einen multi-perspektivischen Ansatz für eine innovative Forschung. Was benötigen wir also für den Bau unserer kleinen Zeitmaschine?

+ User Research – als Basis und Ausgangspunkt erforschen wir ganz klassisch die aktuellen Wünsche, Bedürfnisse und Unmet Needs der Menschen.

+ Sozio-kulturelle Trends – als Inspirationsgeber, um zu verstehen, wo sich derzeit gesellschaftliche Veränderungen in den Lebens- und Konsumgewohnheiten abzeichnen.

+ Expertenwissen – für die Makroperspektive sprechen wir mit Experten, die wissen, was im Rahmen unseres Themenfeldes bereits denk- und machbar ist und wie es zukünftig unser Leben beeinflussen wird.

Einbindung sozio-kultureller Trends

Experten als Richtungsgeber und Storyteller

Durch flankierende Recherchen zum Forschungsthema haben wir nicht nur die Möglichkeit, die Ergebnisse mit Daten und Fakten weiter zu untermauern und zu schärfen, sondern können auch verstehen, inwiefern andere gesellschaftliche Themen und Veränderungsprozesse zukünftig Einfluss auf unseren Gegenstand haben werden. Nehmen wir abermals das Thema Smart Home – wäre es nicht auch interessant zu verstehen, wie sich die Anforderungen an das Wohnen im Kontext sich verknappenden Wohnraums, neuer Raum- und Arbeitskonzepte, Smart Cities und des demografischen Wandels verändern könnten? Und welchen Einfluss haben überhaupt digitale Lebensräume und das Metaverse auf Smart Home …?Wenden wir uns nun den Experten zu – was macht ihre Integration in den Forschungsprozess so unentbehrlich? Nach der klassischen qualitativen Forschung und der Recherche sozio-kultureller Trends benötigen wir die Hilfe von Experten, um dem Gelernten eine klare Richtung zu geben und es besser einordnen zu können. Dabei müssen und sollen die Experten keinesfalls ausschließlich aus dem direkten Umfeld des Studienthemas kommen, sondern dürfen explizit auch aus angrenzenden und weiter entfernten Disziplinen ihr Wissen beisteuern. Die Auswahl der vielversprechendsten Experten und Themen ergibt sich dabei in der Regel aus der vorangegangenen Recherche.

Erst durch die aktive Auseinandersetzung und Diskussion mit Experten bildet sich schlussendlich eine kohärente Storyline heraus, durch die sich verändernde Bedürfnisse und Erwartungshaltungen lesen lassen und die uns den Weg zu echten Innovationen aufweist.

Ausgehend vom Mainstream haben wir nun die Masse und Spannbreite an Wissen um ein Vielfaches vergrößert und erweitert. Wie binden wir aber nun dieses Wissen an die Lebenswelt und Bedürfnisse von Usern und Konsumenten sinnvoll an? Wir brauchen einen Melting Pot der Perspektiven. Wenn wir die verschiedenen Inputs mischen und auf Resonanzen hin analysieren, sind wir in der Lage, ein neues Profil zu erarbeiten: Das des Change Makers.

Change Maker lassen sich als eine Art Future Persona charakterisieren, ein in sich stimmig erzählter Idealtyp, der schon heute Dinge anders macht, denkt und konsumiert – ein Gradmesser für Veränderungen: weder Trendsetter noch Experte. Und genau darin liegt der Clou: dieser Idealtyp ist auch eine Rekrutierungsanleitung, denn wir können nun echte Repräsentanten dieser Change Maker suchen. Und genau hier kommen wir wieder zu unserer kleinen, alltagstauglichen Zeitmaschine – oder anders ausgedrückt zur zukunftsorientierten qualitativen Forschung.

Next Level Qual: Gemeinsam Lernen von und in der Zukunft

Mit den Change Makern lässt sich nun die nahe Zukunft unmittelbar erforschen und greifbar machen – wir erhalten Einblick ins unmittelbare Morgen der Konsumgewohnheiten. Hier wäre es Verschwendung, nur die Forschenden selbst in die Erlebnissituation zu bringen. Vielmehr können wir unsere Change Maker als Real-Life-Personas direkt in Projekte einbinden. Und nun sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, die Hauptsache ist: Wir orchestrieren gemeinsame Lernerlebnisse, in denen auch Stakeholder unmittelbar in den Austausch gehen können – sei es durch Home Visits oder Safaris, bei denen uns Change Maker ihre besondere Perspektive auf die Lebens- und Alltagswelt hautnah erläutern, oder direkt durch kollaborative Teilhabe am weiteren Innovations-Prozess; in Speed-Dating oder in Co-Creation-Formaten.

Change Maker eröffnen somit nicht nur Forschern, sondern eben auch allen anderen beteiligten Stakeholdern die Chance, sich aus dem Lehnstuhl der Projektarbeit aufzurichten und den Blick neugierig nach vorne zu richten – um aktiv zu erleben, teilzuhaben und zu verstehen, wie unsere Bedürfnisse und Erwartungshaltungen im Morgen aussehen werden.



Andreas Machemehl Point Blank

ist Director Research bei Point Blank. Der Kulturanthropologe ist Experte für Trends und sozio-kulturellen Wandel. Er hat über acht Jahre Erfahrung in der qualitativen Marktforschung mit den Schwerpunkten Beauty, Digital und Automotive. Sein Herz schlägt für Ethnographie, Urbanismus und Foresight. Er führt Expert-Safaris in europäischen Städten und rund um den Globus durch und befragt dabei Wissenschaftler, Künstler und Kreative sowie Startup-Gründer.

