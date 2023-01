© Uranos

Björn Welzel ist Co-Geschäftsführer für Forschung der Uranos GmbH und ein anerkannter Milieuforscher und Universitätsdozent mit 20 Jahren Erfahrung in den Sozial- und Humanwissenschaften. Er ist der Erfinder des clåss socio-cultural Micromilieu-Modells, das in Unternehmen, Hochschulen und politischen Institutionen internationale Bedeutung erlangt hat. In den vergangenen mehr als zehn Jahren hat Welzel mit Unternehmen und Institutionen wie Volkswagen, Porsche, Google, Huawei und der Universität St. Gallen zusammengearbeitet. Dabei hat er tiefe Einblicke in die Wertesysteme ihrer Zielgruppen gewonnen, den gesellschaftlichen Wandel entschlüsselt und seinen Klienten geholfen, diese Erkenntnisse in konkrete Zukunftsstrategien umzusetzen. Welzel hat Maschinenbau, Philosophie, Soziologie und Industriedesign studiert. Er schloss sein Studium mit Auszeichnung in einem Audi Wirtschaftsforschungsprojekt über den Niedergang der Mittelschicht in Europa ab. Seit mehreren Jahren unterrichtet er Milieuforschung an der Mercator School of Management.

Carina Frisch ist CEO der Uranos Gmbh und eine international erfahrene Foresight- und Kommunikationsstrategin mit 20 Jahren Erfahrung in Unternehmen, Wissenschaft und Beratung. Sie gründete ihr eigenes Strategieberatungs-Unternehmen und half führenden Blue Chips und Start-ups in mehr als 100 strategischen und operativen Projekten, sich in kulturell führende Marken zu verwandeln und zu wachsen. Zuvor hielt sie Führungspositionen bei Audi und Volkswagen in den Bereichen Markenstrategie, Trendforschung und Kommunikation. Frisch hat ein Diplom in Medienmanagement von der Hochschule Rhein Main und der University of Miami und hat ein Promotionsprogramm an der EBS Universität Oestrich Winkel absolviert.