Wie sich die Generative KI eines Programmes entwickelt hat

Das Institut Infas360 hat einen Data Science Summit veranstaltet. Rund 100 Besucher folgten dem Ruf nach Bonn zum Telekom Campus. Auf der Bühne standen vorwiegend Anwender und Praktiker, die wissen, wie man aus Daten Insights zieht, in Wirtschaft und Wissenschaft.

Veranstalter aus der Data Science haben eingeladen

Copernicus schickt Daten aus dem All

Was passiert mit den Innenstädten?

Wenn der Support den Grund deines Anrufs schon kennt

Aber natürlich ging es auch um Chat GPT bzw. Long Language Models, denn Open AI ist ja nur ein Anbieter von mehreren für Generative KI, die vor den Augen des Anwenders Texte, Bilder oder Videos erzeugt und dabei auch noch stetig lernt. Dr. Holger Schmidt, der Netzökonom, beobachtet die Entwicklung von KI-Modellen schon seit Jahren. Er glaubt, sie habe die Kraft der Umwälzung von Branchen und setzt sie in eine Reihe mit der Dampfmaschine, der Erfindung des Stroms, des Computers und des Internets.Die Liste der potenziellen Aufgaben ist lang und darunter auch: „Generative KI kann große Mengen an unstrukturierten Daten analysieren und daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen“ – mithin der traditionelle Job von Data Scientist. Das steigert die Produktivität unter anderem von Programmierern aber auch in vielen anderen Jobs und so sind enorme Auswirkungen auf die Arbeitswelt zu erwarten, etwa eine Vier-Tage-Woche. Allerdings scheinen die Perspektiven nicht für alle gut. Schmidts Prognose: „Die Besten werden den Mittelmäßigen künftig die Arbeit wegnehmen.“Die Chancen und Herausforderungen der KI sind auch Thema des KI-Verbandes, der seit fünf Jahren existiert und laut Vorstandvor allem auch die rechtlichen Konsequenzen dieser Entwicklungen im Blick hat.Für eine Veranstaltung zur Data Science waren erstaunlich viele Frauen anwesend, vermutlich weil eine der Veranstalterinnen die Organisation Women in Data Science war.stellt den Verein vor und plädiert für mehr Diversität in der Branche. Zweiter Veranstalter ist die German Data Science Society, der vonvorgestellt wird.„Wir sind hier nur der Organisator“, sagtGeschäftsführer von Infas360 bescheiden und in der Tat gab es keinen Input des Instituts, obwohl die Fülle an Datenbanken, die hier gepflegt werden, von Informationen über die Energiequelle in Haushalten, über Mobilität, neue Startups und alle jemals lokal erlassenen Corona-Verordnungen – um nur einige zu nennen – beachtlich ist.Stattdessen waren Anwender von Daten aus verschiedenen Branchen geladen. Wievon der Deutschen Raumfahrtagentur. „Das ist so etwas ähnliches wie die Nasa, nur viel kleiner“, sagt sie. Sie berichtete von täglich 150 Terrabyte Daten, die von der Behörde produziert werden. Möglich macht es das EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, mit dem beobachtet werden kann, wie der Mensch in Naturräume vordringt und seinen unübersehbaren „Fingerabdruck“ hinterlässt. Alle fünf Tage kommt der Satellit am selben Punkt vorbei, um etwa die Vitalität der Vegetation zu fotografieren. Ehrgeiziges Zukunftsprojekt ist die Erschaffung von digitalen Zwillingen, die Prognosen besser möglich machen sollen. Übrigens: die Daten dieser Behörde sind alle frei verfügbar und es gibt zahlreiche Förderprogramme für Forscherinnen und Forscher.Mit eher weniger Daten müssen einige Forscher der Fraunhofer Institute auskommen. Gleich vier Vertreter:innen waren mit dabei und stellten ihre Arbeit vor. Es wird dort an personalisierter Medizin geforscht und synthetische Patientenkohorten analysiert. Es wird berechnet, wann ein Windrad einen Getriebeschaden bekommt. Es werden neue Materialien am Computer erfunden und Crashtests für Kraftfahrzeuge durchgeführt – nur mit Daten.Wie die Volkswirtschaft und damit die Politik von Data Science profitiert, berichtetvom Ifo-Institut. Sie stellt etwa eine Studie vor, die die Auswirkungen des Homeoffice auf die Umsätze verschiedener Branchen in unterschiedlichen Stadtteilen von München zeigt. Genutzt wurden anonymisierte Daten von Mastercard. Man konnte sehr gut nachweisen, dass sich der Konsum in den vergangenen Jahren von zentralen zu dezentral gelegenen Stadtteilen verschiebt. Bleibt dieser Trend, ist mit erheblichen Auswirkungen für den Einzelhandel in zentralen Lagen zu rechnen mit Folgen für Immobilienpreise und vieles mehr.Von der Telekom, die ihren Campus zur Verfügung gestellt hat, gab es gleich zwei Beiträge., SVP Customer Experience & Data Analytics bei der Telekom stelle vor, in welchen Bereichen des Konzerns KI zur Anwendung kommt – eigentlich überall.Und, Top Program Lead AI bei Deutsche Telekom, stellt vor, wie die Telekom ihre Kundeninteraktion mit intelligenten Assistenten anpackt. Dabei werden Chatprogramme und menschliche Berater miteinander vernetzt und manches Mal weiß das Programm schon, welches Problem der Kunde hat, bevor er es angesprochen hat. Das Programm „Frag Magenta“ funktionier bereits in den Niederlanden und wird jetzt in Deutschland gelauncht.von Statup ergänzte die Vorträge mit dem Aspekt Data Literacy. Welche Fehler und Falschaussagen zustande kommen können, wenn Zahlen, Statistiken und Daten missinterpretiert werden, ist erschreckend. Schüller appelliert an diejenigen, die Daten erstellen, sich diese Verantwortung klarzumachen. „Alle Menschen, die mit Daten umgehen, müssen Data Literacy entwickeln“, fordert sie.Die Forderung nach Maßnahmen, um die Datenkompetenz zu erhöhen, wurden an dem Tag von verschiedenen Seiten genannt. In den Diskussionsrunden kam auch das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch. Die enorme Rechenleistung, die KI vornehmen, brauchen auch enorme Mengen an Energie mit allen Auswirkungen. Wenn die größere Produktivität und Schnelligkeit von KI-Modellen dann dazu führt, dass noch mehr gerechnet wird, ist das der falsche Weg.