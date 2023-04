IMAGO / Michael Weber

In den Niederlanden macht ein Datenleck beim Marktforscher Blauw beziehungsweise dessen Software-Lieferant Nebu Schlagzeilen. Am heutigen Dienstag wird laut De Telegraaf in einem Eilverfahren vor einem niederländischen Gericht gegen Nebu verhandelt. Das Institut Blauw will wissen, welche Daten bei dem Cyberangriff genau verloren gegangen sind.

Nebu hält sich aber offenbar mit Informationen gegenüber seinen Kunden bislang sehr zurück. Wie wir erfahren haben, gab es lediglich eine dürre Mitteilung, dass am 10. März ein Angriff auf Nebu die Systeme zum Erliegen gebracht habe. Nebu bietet Software rund um Umfragen, sei es CATI oder Online. Das 1999 in den Niederlanden gegründete Unternehmen Nebu mit Büros in Deutschland, Großbritannien und Ungarn wurde 2021 vom kanadischen Unternehmens-Software-Spezialisten Enghouse übernommen.