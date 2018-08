Dr. Helmut Leopold ist jetzt Chief Insights Officer (CIO) bei myenso, einem Online-Marktplatz für Lebensmittel.

Bei myEnso, 2016 gegründet, stehen die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt. Der Geschäftsidee liegt die Erkenntnis nach der Notwendigkeit eines eCommerce-Testmarkts für FMCG zugrunde. Dabei sollen die Kunden als Pioniere oder Teilhaber von Anfang an eingebunden werden. Die Geschäftsführer sind Norbert Hegmann (CEO und Gründer) und Thorsten Bausch (CMO und Gründer). Als Partner konnten unter anderem MR PlanFabrik, Pilot, Kantar TNS, Grenzebach, Vollers, Team Neusta und Convivo gewonnen werden.

In den vergangenen Monaten haben Kantar TNS und myEnso intensiv im Bereich Marktforschung zusammengearbeitet. Mit dem Wechsel zu myEnso übernimmt Leopold nun federführend den Dialog mit den Pionieren, Teilhabern und Herstellern. Als Leiter des Insights-Bereichs analysiert er die Wünsche und Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen und leitet daraus strategische Lösungen und Handlungsanweisungen für myEnso ab. Diese werden in den Bereichen Logistik, Sortiment oder Shop, den Leopold derzeit kommissarisch ebenfalls verantwortet, umgesetzt. Bei Kantar TNS in Frankfurt beriet Leopold als Director Innovation & Product Development große Konsumgüterhersteller zum Thema Marktforschung und leitete zuletzt die dortige Abteilung. Sein Schwerpunkt lag in der Innovationsforschung bei Lebensmitteln.