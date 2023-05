Nach dem Thema Nachhaltigkeit rückt die Corporate Social Responsibility (CSR), die soziale Verantwortung eines Unternehmens, immer mehr in den Blick. Das Institut DVJ Insights hat herausgefunden, dass erfolgreiche Unternehmen häufiger als weniger erfolgreiche eine CSR-Strategie haben.





Sind CSR-Strategien eine Triebfeder für den Erfolg eines Unternehmens? Für 75 Prozent der Verbrauchenden ist es wichtig, dass das Unternehmen, von dem sie Produkte kaufen, soziale Verantwortung, sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR) unter Beweis stellt. Das zahlt sich auch aus. Schaut man sich s ogenannte Gewinner, gemessen am Erfolg des Unternehmens, an, so haben diese häufiger eine CSR-Strategie (65 Prozent) als Verlierer (49 Prozent).

Das Thema gewinnt an Bedeutung: Deutlich mehr Unternehmen als noch vor zwei Jahren denken über CSR nach. Insgesamt sagen bereits 56 Prozent der Unternehmen, dass sie über eine CSR-Strategie verfügen. Dabei ist sie unter B2B-Unternehmen (63 Prozent) weiterverbreitet als in B2C-Unternehmen (51 Prozent).

Welche CSR-Elemente den Verbrauchern beim Kauf von Produkten wichtig sind, und was erfolgreiche Unternehmen (Gewinner) von weniger erfolgreichen Unternehmen (Verlierer) unterscheidet, wenn es um die Rolle von CSR geht, zeigt die jährliche Brand Growth-Studie des Marketingforschungs- und Analyseinstituts DVJ Insights. Für die Studie wurden über n=3.000 Verbrauchende in vier Ländern (Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Schweden)- Außerdem wurden auch n=2.900 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und elf europäischen Ländern (Niederlanden, Deutschland, UK, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Spanien, Polen und der Tschechischen Republik) in die Befragung mit einbezogen.

Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?

Wie CSR definiert wird, das hängt vor allem von dem jeweiligen Unternehmen ab. Ganz allgemein ist es definiert, als „etwas Gutes für die Gesellschaft tun“. Dies kann sich auf unterschiedlich Weise ausdrücken und auf viele Dinge beziehen, wie etwa nachhaltige Produktion, ein guter Umgang mit Mitarbeitenden – entlang der gesamten Lieferkette -, faire Löhne, das Reduzieren von Emissionen und vieles mehr.

Die akademische Literatur verweist dabei auf sechs CSR-Bereiche, in denen Unternehmen tätig werden können. Diese Bereiche sind:

1. Unterstützung der Gemeinschaft (z. B. durch Unterstützung von Sport- oder Gesundheitsprogrammen)

2. Vielfalt (z. B. in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung)

3. Unterstützung der Mitarbeitenden (z. B. faire Löhne, Vereinbarkeit von Beruf und Familie)

4. Umwelt (z. B. umweltfreundliche Produktion, Verpackungsreduzierung, Recycling)

5. Aktivitäten in Entwicklungsländern (z. B. Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Fabriken im Ausland)

6. Produkt (z. B. Datenschutz und -sicherheit, keine Vermarktung an Kinder)

Im Bewusstsein der Auswirkungen, die Organisationen auf die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft haben, ist CSR ein Thema, das für alle Marken immer wichtiger wird. Durch die Einbeziehung von CSR in die Strategie werden die Unternehmen nicht nur ihrer Verantwortung gegenüber den Verbrauchern und der Umwelt gerecht, sondern CSR ist auch für das langfristige Wachstum des Unternehmens von großem Nutzen. Lucas Hulsebos, CEO DVJ Insights (2023)

Die fünf wichtigsten CSR-Strategien

Für 75 Prozent der Verbrauchenden ist es sehr wichtig, dass das Unternehmen, von dem sie Produkte kaufen, CSR-Aktivitäten durchführt. Die Verbrauchenden stufen die Zahlung fairer Löhne, die umweltfreundliche Produktion, die Verringerung des Abfallaufkommens, die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und das Recycling als die am meisten geschätzten Initiativen ein. Müssten die Vermarkter jedoch die wichtigste Auswirkung einer starken CSR-Strategie auswählen, so wäre die Kundenzufriedenheit die häufigste (14 Prozent). Darüber hinaus könnte dies je nach Art der Geschäftsbeziehung unterschiedlich sein: B2B-Unternehmen würden die Kundenzufriedenheit deutlich seltener wählen (10 Prozent) als B2C-Unternehmen (19 Prozent).

dvj insights

Welche Firmen erzielen gute CSR-Ergebnisse und warum?

Amazon, Google, Ikea, Microsoft und Apple haben alle eines gemeinsam: Sie sind nicht nur weltweit bekannte Namen, sondern auch in den Augen von Verbrauchern als auch Vermarktern in Europa in Sachen CSR gut aufgestellt.

Der Studie zufolge beziehen 82 Prozent der erfolgreichen Marken die CSR-Strategie weitgehend in ihre Marketingkommunikation ein, während 44 Prozent der „Verlierer“ CSR nur in geringem Maße oder gar nicht einbeziehen, was einer der Gründe für die geringe Leistung sein könnte. Insgesamt ist eine CSR-Strategie nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Umwelt von Vorteil, denn ein Teil des Erfolges besteht darin, die Öffentlichkeit in die Marketingkommunikation einzubeziehen.