Dr. Christoph Preuß, Geschäftsführer Ipsos Deutschland

Dr. Christoph Preuß hat Anfang dieses Jahres die Geschäftsführung von Ipsos Deutschland übernommen. planung&analyse wollte wissen, welche Pläne der Manager für die deutsche Niederlassung des französischen Marktforschungskonzerns hat. Er spricht über die Aufgaben hierzulande, vor allem im Vertrieb und über das Wettbewerbsumfeld und zeigt sich begeistert von der Substanz an Research Know-how im Unternehmen. Außerdem verrät er, was die größte Herausforderung für Ipsos in Deutschland ist.

Dr. Christoph Preuß Betriebswirtschaftler, leitet seit Januar 2023 als CEO das Geschäft des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos in Deutschland. Zuvor war Preuß bei der GfK als Global Vice President für das globale Marketing und Consumer Insights-Geschäft verantwortlich sowie für Vodafone und die freenet-Gruppe im General Management und leitenden Vertriebs- und Marketing-Funktionen tätig.

Wie sind Sie bei Ipsos angekommen? Was hat Sie angenehm überrascht, was hat Ihnen vielleicht Sorgenfalten ins Gesicht getrieben? Insgesamt war der Einstieg sehr gut und mich begeistert die große Substanz an Research Know-how hier bei Ipsos. Die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung sind von großer Bedeutung und – was man in wenigen Unternehmen hat – die Werte, die wir auf unseren Postern kommunizieren, sind wirklich gelebte Praxis: Respekt, Wertschätzung, Freundlichkeit und Kundenorientierung. Das spiegelt sich auch in unserem hervorragenden Kundenfeedback wider, das die Kolleginnen und Kollegen hier täglich bekommen. Dieser Punkt hat mich positiv überrascht und erfreut.Wir haben das Ziel, signifikant zu wachsen und unser Geschäft noch proaktiver zu entwickeln. Die Kunden durchleben derzeit turbulente Zeiten. Unsere Stärke liegt in der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit ihnen und ich glaube, wir sollten noch stärker wertorientiert mit den Kunden arbeiten, Wachstumsoptionen aufzeigen und das Geschäft gemeinsam entwickeln.Das Hauptaugenmerk liegt auf der Neuausrichtung unserer Kundenorganisation. Der Fokus liegt hier insbesondere auf global operierenden Kunden mit einem Headquarter in Deutschland, mit denen wir das Geschäft langfristig sowohl in Deutschland als auch international ausbauen werden.Die Komplexität bei Ipsos ist mit über 17 Service Lines recht hoch. Wir decken alle Kernfragen der Kunden ab – von sehr umfassenden gesellschaftspolitischen Fragestellungen über Forschung rund um Marke, von Consumer Insights, CX, Market Strategy & Understanding bis hin zu Innovationsforschung und Concept-Testing. Mit unserer Ipsos Strategy3 Beratung unterstützen wir unsere Kunden zudem in komplexen Geschäftsfragen mithilfe eines integrativen Ansatzes basierend auf Beratung und Forschung, um so die besten Wachstumsstrategien zu definieren. Die Kunden schätzen auch unsere Kompetenz in den jeweiligen Branchen. Unsere Client-Organisation ist im Rahmen unserer Neuausrichtung jetzt stärker auf die Bündelung unserer Kompetenzen über alle Service Lines und auf Schlüssel-Branchen fokussiert. Dabei setzen wir besonders auf die Sektoren Automotive, FMCG, Healthcare, Public Affairs, Telekommunikation, Internet, Medien und natürlich das B2B-Industriegeschäft.Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Beratung, Analytics und KI-Lösungen aus einer Hand zu bieten und ihnen konkrete Empfehlungen für Wachstums- und Wertgenerierung zu geben. Das wollen wir besser machen als unsere Wettbewerber. Wir sehen, dass unsere Kunden die große Expertise unserer Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr schätzen. Unsere globalen Synergien und die Innovationskraft bei Ipsos bieten einen weiteren Mehrwert. Das zeigt sich zum Beispiel bei unserer Synthesio-Lösung, einer marktführenden KI-gestützten Consumer-Intelligence-Plattform, oder auch in unseren umfassenden Business-Analytics-Fähigkeiten, getragen durch unser leistungsstarkes Data Science und Marketing Science Team in Deutschland und global.Ja, wir nehmen jeden Wettbewerber ernst. Bei GfK etwa ist das Kern-Geschäftsmodell jedoch mittlerweile ein anderes. Man konzentriert sich stark auf ein syndiziertes, automatisiertes Geschäft etwa mit der gfknewron-Plattform. Der entscheidende Unterschied, aber auch die große Chance von Ipsos ist: Wir werden nicht von einem Private-Equity-Unternehmen geführt. Jetzt kann man fragen, warum ist das wichtig für unsere Kunden? Ich glaube, dass dies die Unternehmenskultur maßgeblich prägt und dass sich die langfristig kundenorientierte Kultur unseres inhabergeprägten Unternehmens deutlich von der anderer großer Wettbewerber, die im Besitz von Private-Equity-Unternehmen sind, unterscheidet.Es ist bekannt, dass Private-Equity-Investoren in der Regel nach drei bis fünf Jahren einen Exit suchen. Das schafft keine Perspektive für eine langfristige Beziehung, weder für die Mitarbeitenden noch für die Kunden. Eine Private-Equity-Eigentümerstruktur wirkt sich ganz erheblich auf die Zusammenarbeit zwischen den Menschen aus. Bei Ipsos ist die Kultur von Vertrauen geprägt und die Führung besteht aus echten Unternehmerinnen und Unternehmern mit Forscherhintergrund. Es fängt bei dem Gründer und ehemaligen CEO Didier Truchot an, dessen Rat und Expertise immer noch gefragt ist und der sich als Chairman des globalen Board of Directors weiterhin aktiv in unsere Geschäftsentwicklung einbringt. Das gilt aber auch für unseren CEO Ben Page. Dieser Aspekt war für mich auch ausschlaggebend, diese Aufgabe anzunehmen.Unsere Client-Organisation besteht aus einem Team von erfahrenen Branchen- und Research-Experten, die eng mit den entsprechenden Service Lines zusammenarbeiten, um unsere Expertise zu bündeln und kundenzentriert zu agieren. Damit bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Beratungsportfolio aus einer Hand, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden. Das positive Feedback unserer Kunden bestätigt, dass wir mit dieser Struktur auf dem richtigen Weg sind. Was wichtig ist: Bei Ipsos wird nicht einfach nur gesagt „Verkauf das mal!“. Unsere Ansprechpartner beim Kunden sind gestandene Marktforschungs-Führungskräfte. Unsere neue Client-Organisation ist ein zentraler Faktor für unsere proaktivere Geschäftsentwicklung, betreut allerdings nur einen Teil unserer Kunden direkt. Die Mehrheit unserer Kunden wird weiter von unseren Projektleiterinnen und -leitern betreut, mit denen sie oft eine langjährige Geschäftsbeziehung haben.Was uns unsere Kunden deutlich widerspiegeln: Sie erwarten nicht immer noch mehr Daten und noch mehr Insights, sondern sie wollen die Synthese, die Verdichtung und vor allem Handlungsempfehlungen. Wir hören durch die Bank die Notwendigkeit, möglichst schnell die Daten für handlungsrelevante Empfehlungen zu generieren. Das treibt alle Kunden um: Speed, Substanz, Agilität und handlungsrelevante Empfehlungen. Diese Erwartungen sind der Maßstab für unser Handeln.Sie sind das Herz von Ipsos Deutschland! Wer gut mit den Kunden zusammenarbeiten will, muss immer zuerst auf die Mitarbeitenden schauen. Wenn man betrachtet, wie lange die Kolleginnen und Kollegen hier teilweise an Bord sind, ist das ein wichtiges Asset und hat mich weiter positiv überrascht. Unsere Ansprechpartner beim Kunden sind erfahrene Insights-Leads und die erwarten Substanz und Gesprächspartner auf Augenhöhe. Genau hier liegt unsere Stärke. Wenn Sie nach den Herausforderungen fragen: Eine unserer größten Herausforderungen auf dem deutschen Markt ist das Reputation Building. Wo man uns kennt, schätzt man uns auch sehr. Es ist nötig, das stärker zu kommunizieren, nach innen und nach außen, um die Marke Ipsos in Deutschland weiter zu stärken. Wir haben viele Stärken, die die Kunden noch nicht kennen. Unsere 550 Kolleginnen und Kollegen sind auch hierfür der maßgebliche Schlüssel zum Erfolg.Viele unserer jüngeren Researcher waren vorher schon für ein Praktikum oder eine Werkstudenten-Tätigkeit bei uns – ein großer Vorteil, da sie bereits mit unseren Strukturen vertraut sind und aktiv an Projekten mitgearbeitet haben. Wir legen bei Ipsos großen Wert auf Personalentwicklung und überarbeiten derzeit auch unser Programm für Hochschulabsolventen, das verschiedene Bausteine beinhaltet. Zudem gibt es unsere globale Initiative „Generation Ipsos“, die die Einarbeitung, das Ankommen bei und das Vernetzen innerhalb von Ipsos unterstützt.Das ist die Hauptaufgabe für alle Unternehmen in der Branche und für uns eine der Top-Prioritäten. Das über alle Ebenen hinweg. Wie gelingt das? Ich denke, in erster Linie über interessante Aufgaben. Wer sich für die Marktforschung entscheidet, ist oft inhaltlich getrieben, und die Kunden, mit denen wir arbeiten, sind die spannendsten Unternehmen, die man sich denken kann, branchenübergreifend und auch international. Es ist faszinierend für viele Kolleginnen und Kollegen. Wir haben viele langjährige Mitarbeitende. Dies ist eine echte Stärke von Ipsos. Um ihnen eine gute Perspektive bieten zu können, da braucht es Wachstum. Je stärker wir wachsen, umso eher können wir neue Teams aufstellen, desto bessere Perspektiven können wir bieten. Deshalb ist die Hauptaufgabe, profitabel zu wachsen.In den kommenden Jahren wird sich der Markt und der Stellenwert der Marktforschung weiter verändern. Generative KI wird zunehmend genutzt werden, um große Mengen an Daten effizient zu analysieren und schnell Entscheidungen zu treffen. Wir machen das heute schon in weiten Teilen in unseren Research-Prozessen. Qualitative Methoden wie Face-to-Face-Interviews und Fokusgruppen werden weiterhin wichtig sein und in der Durchführung effizienter durch eine stärkere KI-Unterstützung. Synthetische Marktforschung, die verschiedene Datenquellen kombiniert, ist eine weitere Entwicklung. Für unsere Kunden und uns als Agentur wird es daher immer wichtiger, die neuen Methoden und Technologien zu beherrschen und gleichzeitig die Stärken von KI in der Beratung und Qualitätskontrolle zu nutzen. Marktforschung setzt zunehmend auf passive Daten, KI und Machine Learning. Gleichzeitig werden Surveys weiterhin wichtig sein, besonders für die Messung von Einstellungsdimensionen. Die Verwendung von Survey-Daten ermöglicht uns einen Einblick in die Gedanken und Einstellungen der Menschen – es ist gewissermaßen ein Fenster in ihre Psyche. Im Gegensatz dazu zeigen uns passive Transaktionsdaten eher das, was bereits geschehen ist, und ähneln somit einem Spiegel. Es ist daher irreführend anzunehmen, dass man mit passiven Daten und Transaktionsdaten alle notwendigen Erkenntnisse gewinnen kann, um eine vollständige 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu erhalten.Zentral bleibt, die Kernfragen des Kunden zu verstehen. Unser Client-First-Fokus, unsere Innovationsfähigkeit und methodische Substanz sowie unser Branchenverständnis sind die optimale Basis, um unsere Kunden weiter erfolgreich zu unterstützen.Als ich meiner damals sechsjährigen Tochter vor fünf Jahren nach meinem Wechsel aus der Telekommunikation meine neue Aufgabe für die GfK beschrieben habe, kam sie zu dem Schluss, dass ich ja jetzt ein richtiger Forscher sei (lacht). Das stimmt auch in weiten Teilen, gleichzeitig bin ich von meinem Hintergrund her immer stark kommerziell ausgerichtet gewesen. Ich war 15 Jahre in der Telekommunikationsbranche auf der Markt- und Vertriebsseite tätig. Aber mich haben schon immer die grundsätzlichen Fragestellungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kommunikation interessiert. Wie ist der Brand- und Sales-Effekt meiner Kampagne? Wie optimiere ich end-2-end eine Customer Journey, um einen effizienten Omnichannel-Ansatz zu implementieren? Und ich bin jemand, dem die Objektivierung und kritisches Nachfragen wichtig ist. Sonst hätte ich nicht fast fünf Jahre lang nebenberuflich an einer Promotion gearbeitet und viele Wochenenden und Urlaube investiert – und ehrlicherweise auch mein Familienleben zurückgestellt.Ich habe die direkten und indirekten Effekte des Marketing-Mix bei Einzelhändlern in der Telekommunikation untersucht. Wie stark wirken zentrale Marketingfaktoren auf die Einstellungsdimensionen von Filialmitarbeitenden und Franchisenehmern und wie wirken sich deren Einstellung wiederum auf ihr Verhalten im Service und Verkauf aus. Bei den eigenen Mitarbeitenden in Filialen wirkte sich das stark aus, während bei Franchisenehmern ganz andere Faktoren wie etwa Provisionierung relevant waren. Deswegen sage ich: Effektives Marketing fängt mit der internen Kommunikation an. Der echte König ist der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Wenn man das lebt, wird der Kunde ganz leicht zum König oder gar zum Kaiser.Zum Beispiel mit unserem Firmenclaim: “You act better when you are sure”. Das ist Programm. Ich habe ein Roll-up mit dem Slogan in den ersten Tagen hinter meinen Schreibtisch gestellt und nutze den Claim auch auf meinem LinkedIn-Profil. Ich finde, er passt sehr gut als Handlungsempfehlung, sowohl nach innen wie nach außen. Man lebt besser, wenn man sich seiner Sache sicher ist und weiß: Ich bin hier an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Jetzt werde ich ja nahezu philosophisch zum Schluss.