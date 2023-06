Anna Rosling Rönnlund in Frankfurt

In diesem Jahr geht die Auszeichnung „Persönlichkeit des Jahres“ des BVM Berufsverband der Markt- und Sozialforscher wieder an ein Buch bzw. dessen Autoren. Im Jahr 2015 wurde bereits das Standardwerk „Multivariate Analysemethoden“ geehrt. In diesem Jahr geht es nicht um ein Lehrbuch, streng genommen geht es nicht einmal um Marktforschung, sondern um Datenkompetenz und Faktenliebe: Factfulness eben. Was hat es damit auf sich?

Anna Rosling Rönnlund wird den Award in Frankfurt beim BVM-Kongress entgegen nehmen. Sie ist die Schwiegertochter des 2018 verstorbenen Autors Hans Rosling und hat mit ihrem Mann, Ola Rosling, dessen Buch „Factfulness“ abgeschlossen. Beide führen gemeinsam die Gapminder-Stiftung, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, Menschen ein besseres Verständnis für Daten und Statistiken zu vermitteln.

Um was geht es? Rosling studierte Medizin und Statistik in Upsala. Er war Professor für Internationale Gesundheit am Karolinska Institutet und war zwei Jahrzehnte in Afrika im Einsatz. Er hat sich zeitlebens dafür eingesetzt, dass die Sicht auf die Welt realistisch ist und zwar durch das Betrachten von Fakten.

Rosling hat immer wieder bei Vorträgen bestimmte Fragen gestellt und drei oder vier Optionen zur Wahl bennnant. Zum Beispiel: Wieviele Mädchen absolvieren die Grundschule in Ländern mit niedrigem Einkommen?

A) 20 Prozent

B) 40 Prozent

C) 60 Prozent

Mit Erschrecken hatte er festgestellt, das im Durchschnitt nur sieben Prozent die richtige Antwort ankreuzten und über die realen Zustände aber vor allem die Entwicklungen in den armen Ländern dieser Welt kaum jemand Bescheid wusste, ja mehr noch ein negatives Vorurteil vorlag. Als Vergleich lies er einen Schimpansen dieselbe Fragen beantworten, also den Zufall. Diese Antworten kamen der Realität näher. Damit zeigte er, dass selbst hochgebildete Forscher die gewaltigen Entwicklungen nicht realisiert hatten.

Zwei Beispiele aus dem Buch haben mich nachhaltig beeindruckt. Rosling war mit einer Gruppe schwedischer Studentinnen in Afrika unterwegs und besichtigte ein modernes Krankenhaus. Die Gruppe wollte eine bestimmte Station im Obergeschoss besichtigen. Alle waren schon im Aufzug bis auf eine Nachzüglerin. Der Knopf war gedrückt. Da kam die Studentin angelaufen und ihre Freundin hielt ihr Bein in die sich schließende fahrstuhltür, um diese offen zu halten. Die Tür schloss sich trotzdem und klemmte das Mädchen ein. Ja mehr noch, der Aufzug fuhr los. Ein geistesgegenwärtiger Begleiter drückte den Notstopp, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Vorfall zeigt aber, wie die vermeintliche Überlegenheit der Europäer in einem anderen Kontext als leichtsinnig und gefährlich wirken kann. Datenkompetenz?

Eine andere Episode handelt ebenfalls in Afrika. Rosling leitete dort in einem großen Gebiet die einzige Krankenstation. Er wies einem entsetzten Besucher aus Europa nach, dass die Rettung eines totgeweihten Kindes nicht so sinnvoll sein kann wie die Investition der Zeit in die Ausbildung von Schwestern, die Mütter wiederum anleiten, die Erkrankung und Dehydrierung von Babys zu verhindern.

Im Interview mit dem BVM sagt Anna Rosling Rönnlund: „Die Aufgabe, vor der wir stehen, lautet: demütiger werden und bei wichtigen Entscheidungen alle Annahmen noch einmal überprüfen.“ In dem Gespräch zieht sie auch die Parallele zur Marktforschung und fordert auf, die Datenlage im Auge zu behalten. Die Visualisierung sei dabei besonders wichtig. Daran hatte auch Rosling schon gearbeitet und die Software Trendalyzer entwickelt, die später mit Google ausgebaut wurde.

Die Antwort auf die Frage mit den Mädchen in der Grundschule ist übrigens 60 Prozent (zumindest bei Erscheinen des Buchs 2018). Hätten Sie es gewusst? Anna Rosling Rönnlund wird in Frankfurt den Vortrag halten: „In search of reliable sources – Do we have a fact-based worldview?“