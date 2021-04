im vergangenen Jahr hatte der BVM den Kongress pandemiebedingt abgesagt. Der Termin wurde damals auf den 07. und 08. Juni 2021 verschoben – jetzt findet der Kongress wohl virtuell statt. Das Thema: Personas vs. Segments - What’s the Story?Für Networking- und Austauschmöglichkeiten rund um das inhaltliche Programm will der BVM sorgen. In den Pausen können Teilnehmer zwischen Networking, Entspannung und Information wählen, heißt es.