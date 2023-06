Innovationspreis der Marktforschung: Die Preisträger Lasse Wolfarth (Beiersdorf/rechts im Bild) und Pascal de Buren (Caplena)

Beim BVM-Kongress wurde viel über die Datenflut gesprochen. Die Aufgabe von Marktforschern ist es nicht, diese zu vergrößern, sondern die Boote, Brücken und Bojen bereitzustellen, um in ihr nicht unterzugehen. Das kompakte Programm lieferte dazu viele Beispiele, aber auch kritische und konstruktive Impulse.

„Daten über Daten und kein Ende“ lautete das Motto des diesjährigen BVM-Kongresses, der am 14. Juni in Frankfurt am Main stattfand. Während es in der Vergangenheit ein zweitägiges Konferenzprogramm gab, war dieses Jahr alles auf einen Tag komprimiert – eine Entscheidung, die den veränderten Besucherverhalten Rechnung trägt und die sich nach Meinung der Organisatoren Frank Knapp und Christian Thunig bewährt hat. Die vollen Sitzreihen scheinen ihnen recht zu geben. Das abwechslungsreiche Programm, durch das souverän und sympathisch WDR-Moderator Henrik Hübschen führte, drehte sich um die unterschiedlichen Arten, wie man in der Datenflut Oberwasser behält. Passend dazu war die Location – die Deutsche Nationalbibliothek, in der alle in Deutschland veröffentlichten Publikationen archiviert werden, selbst ein Symbol für wachsende Datenmengen. Die Keynotes beleuchteten verschiedene Aspekte des Themas. Der Höhepunkt war sicherlich Anna Rosling Rönnlund, Gründerin der Gapminder Foundation und Mitarbeiterin an dem Bestseller „Factfulness“, die darauf hinwies, dass wir oft langfristige und langsame Entwicklungen falsch einschätzen. Ihre Botschaft war durchaus optimistisch: Viele Probleme der Welt haben sich in den letzten Jahrzehnten verbessert – etwa Armut und Kindersterblichkeit, doch selbst Experten haben oft eine von Stereotypen geprägte falsche Sicht. „We are ignorant about our own ignorance“, so die Forscherin, die zusammen mit ihrem Mann Ola Rosling (der in Frankfurt nicht dabei sein konnte) den BVM-Preis als „Persönlichkeit des Jahres“ entgegen nahm.

Nesté-Forscher Grünwaldt warb dafür, dass Forscher mit IT- und Marketing-Leuten gemeinsam das Wissen gestalten sollte – es gebe keine „Single Source of Truth“ mehr, niemand habe ein alleiniges Hoheitsrecht zur Dateninterpretation.

„Daten sind bedeutungslos ohne das menschliche Urteil“, erläuterte die Physikerin und Datenwissenschaftlerin Teresa Kubacka vom ETH Zürich in ihrer Keynote. Sie gab zu: Physik sei einfach im Vergleich zu sozialen Phänomenen. Sie warb für einen nüchternen Umgang mit künstlicher Intelligenz, deren Ergebnisse immer nur auf Daten, aber nicht auf der Wirklichkeit beruhen würden. Eine andere Perspektive brachte Dialego-Chefin Andera Gadeib zur Sprache: Sie machte deutlich, dass die Zukunft menschlich sei und wir uns deshalb auf unsere humanen Fähigkeiten besinnen müssen: „Die heutigen Soft Skills werden die Hard Facts der Zukunft sein“, so Gadeib in ihrer Keynote. In das gleiche Horn blies der Kabarettist Vince Ebert, der mit seinem Auftritt den amüsanten Schlusspunkt setzte. „Computer rechnen, Gehirne verstehen“, mit diesen Worten brachte er es durchaus ernst auf den Punkt.Doch bevor Ebert routiniert seine intelligenten Pointen präsentierte, gab es noch ein umfangreiches Programm, bei dem den Vortragenden ein striktes zeitliches Korsett vorgegeben wurde. Die Nominierten für den Innovationspreis der Marktforschung stellten ihre Projekte kurz vor. Gewonnen haben die Forscher von Caplena und Beiersdorf mit einer KI-gestützten Treiberanalyse von Amazon-Reviews für Hansaplast. Lasse Wolfarth (Beiersdorf) und Pascal de Buren (Caplena) konnten den Preis entgegennehmen. Nominiert waren ebenfalls Interrogare, mit einer teils impliziten Messmethode für die mentale Verfügbarkeit, und Vodafone zusammen mit sd vybrant, für einem aufwendigen Panel-Ansatz zur Kontrolle der Festnetz-Qualität.Preise bekam auch der Nachwuchs. Die Auszeichnung „Best of FAMS“ ging an eine psychologische Untersuchung über den Distanzunterricht während der Pandemie. Freuen durften sich die Berufsschüler des Kölner Joseph-DuMont-Berufskollegs (JDBK) über den Preis und das Publikum über den präzisen und unterhaltsamen Vortrag von Niklas Krause, der stellvertretend für sein Team die Gewinner-Studie zusammenfasste. Die Zuhörer waren sich mit den Laudatoren und der Jury einig, das die Zukunft der Branche bei den jungen Kolleginnen und Kollegen in guten Händen sei. Der Preis wird jährlich von ADM, BVM und DGOF vergeben, um die Leistungen der Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung zu honorieren. Die BVM-Nachwuchspreise bekamen Dr. Melanie Clegg von der Universität Luzern für ihre Dissertation über die Wahrnehmung von KI bei Konsumenten, und Jessica Wagner für ihre Masterarbeit an der Hochschule Pforzheim, in der sie die Wirkung von Katalogwerbung erforschte.Über die Rolle der Marktforscher in einer durch Datenflut, K.I. und Automation geprägten Marketing-Welt sprach Innofact-Geschäftsführer und BVM-Vorstandsmitglied Christian Thunig mit Dirk Grünwaldt (Nestlé Deutschland AG) und dem Dashboard-Experten Alexander Skorka (Qlixta). Dieser warnte davor, die Datenhoheit alleine den IT-Abteilungen zu überlassen, denen fehle meistens die Kompetenz, Marktforschung zu verstehen. Nestlé-Forscher Grünwaldt warb dafür, dass Forscher mit IT- und Marketing-Leuten gemeinsam das Wissen gestalten sollte – es gebe keine „Single Source of Truth“ mehr, niemand habe ein alleiniges Hoheitsrecht zur Dateninterpretation. Doch sollten Marktforscher und Marketing im Vorfeld klären, um was es eigentlich bei einem Projekt gehe. Man liefere Antworten auf Fragen, so Skorka, doch müssen vorab die Fragen klar sein.Am engsten getaktet war der Programmpunkt, in dem Institute und Unternehmen Projekte und Lösungen vorstellten. Die sechs Vorträge wurden im Stil von Pecha Kucha gehalten – 20 PowerPoint-Folien, jede wird nur 20 Sekunden gezeigt – alles in allem also gerade einmal 6 Minuten und 40 Sekunden. Was für die Vortragenden durchaus herausfordern ist, war für das Publikum sehr kurzweilig und informativ. Die meisten der Vorträge stellten innovative Lösungen vor, wie mit K.I., Dashboards und Automation die Flut der Daten beherrschbar wird. Als Kontrapunkt stellte ein Vortrag den Wert von heuristischen Modellen in dem Fokus. Kurze Abstracts der Vorträge finden sich auf der BVM-Website und im neuen BVM-Jahrbuch, das am Kongresstag veröffentlichte wurde und neben einer Vielzahl von Unternehmens-Profilen einen lesenswerten Überblick über die hundertjährige Geschichte der deutschen Marktforschungsinstitute enthält.Das Ziel der Veranstaltung wurde im Untertitel des Kongress-Mottos beschrieben: Zu zeigen, wie Research Analytics Überblick und Orientierung schafft. Das ist den Veranstaltern an diesem Tag gelungen. Deshalb kündigten die Veranstalter an, dies beim Kongress im nächsten Jahr beizubehalten – wieder mit der Mitgliederversammlung und einem entspannten Get-Together am Vorabend. Dann wird man sich in Leipzig treffen – auch dort gibt es übrigens eine Deutsche Nationalbibliothek und die Datenflut wird sicherlich bis dahin nicht abnehmen.