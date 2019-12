Borderless Access bietet mit seinen B2C-, B2B- und Healthcare-Panels Zugang zu fast sechs Millionen Konsumenten, Patienten sowie Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Gesundheitswesen in 34 Ländern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Deutschland, Rumänien und Südafrika. Der Firmensitz ist in Bangalore, Indien.

Czycholl war elf Jahre bei Dynata (früher Research Now) beschäftigt, wo er zuletzt als Director die Business Unit Healthcare leitete. In seiner neuen Funktion wird er vom Büro Hamburg aus alle Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten in Europa leiten.