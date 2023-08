Zwischen Aktivismus und Konsumfreude – die vorliegende Studie untersucht, wie die junge Generation in Bezug auf Nachhaltigkeit fühlt, denkt und handelt. Die Ergebnisse der Online-Befragung von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 39 Jahren unterstreichen die hohe Bedeutung von Nachhaltigkeit für die junge Generation. Allerdings besteht eine große Diskrepanz zwischen der empfundenen Relevanz der Nachhaltigkeit und dem tatsächlichen Verhalten im Alltag. Das Forscherteam von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen – Prof. Dr. Stefanie Wannow, Martin Haupt und Prof. Dr. Matthias Groß – erkennt in den Ergebnissen zu den Themenfeldern Informationsverhalten, Emotionen sowie Wahrnehmung von Wirtschaft und Politik konkrete Ansatzpunkte, um dem so genannten Attitude-Behavior-Gap entgegenzuwirken.





Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Neben dem Thema Klimaschutz, welches aktuell die öffentliche Diskussion dominiert, haben die Vereinten Nationen eine Vielzahl an Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) definiert, wie etwa die Bekämpfung von Armut und Hunger und den Erhalt der Biodiversität. Um diese Ziele zu erreichen, wird gemeinhin der jüngeren Generation eine Vorreiterrolle zugesprochen, die von den Auswirkungen der Klimakrise besonders stark betroffen sein wird. Doch wie ticken die Generationen Y und Z wirklich? Wie wichtig ist ihnen Nachhaltigkeit allgemein und in ihrem Alltag? Wie stark engagieren sie sich und wie stehen sie zu extremen Aktionen (Stichwort „Klimakleber“)? Welche Gefühle dominieren im Kontext von Klimakrise und Co.? Mit diesen Fragenstellungen beschäftigt sich die vorliegende Studie, in der 173 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 39 Jahren befragt wurden.

Lücke zwischen Einstellung und Verhalten

Das Autorenteam THM Gießen Prof. Dr. Stefanie Wannow ist Professorin für Marketing und Leiterin des Masterstudiengangs Digital and International Marketing an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind Konsumentenverhaltensforschung, Innovationsmanagement und internationales Marketing. Davor war sie in den Bereichen Consulting und Marktforschung in verschiedenen Branchen tätig. ist Professorin für Marketing und Leiterin des Masterstudiengangs Digital and International Marketing an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind Konsumentenverhaltensforschung, Innovationsmanagement und internationales Marketing. Davor war sie in den Bereichen Consulting und Marktforschung in verschiedenen Branchen tätig. Martin Haupt (M.A. und M.Sc.) ist Doktorand an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland. Außerdem ist er Lehrbeauftragter für Marketing an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Seine Forschung konzentriert sich auf Verbraucherreaktionen auf digitale Anwendungen und auf Markenkommunikation. Er hat praktische Erfahrung als Business Development Manager in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Prof. Dr. Matthias Groß (rechts) ist Professor für allg. BWL, mit dem Schwerpunkt Personalmanagement, an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen und beschäftigt sich im Rahmen seiner Forschung u.a. mit der Frage, wie das HR zu einer stärkeren Nachhaltigkeitsorientierung in Unternehmen beitragen kann. In der Unternehmenspraxis berät er Unternehmen zu den Themen Nachhaltigkeit, Zukunft der Arbeit und digitale Personallösungen.

p&a Gründe für die Lücke zwischen Einstellung und Verhalten im Kontext der Nachhaltigkeit (Studie: Jahr: 2023, n=173 junge Erwachsene im Alter von 18-39 Jahren; Geschlecht: 57% weiblich, 41% männlich, 1% divers, 1% keine Angabe; Bildungsgrad: 68% abgeschlossene Schulbildung, 10% abgeschlossene Ausbildung, 22% Hochschulabschluss) - Bildnachweis: www.flaticon.com

Die Befragungsergebnisse zeigen eindeutig, dass Nachhaltigkeit für die junge Generation äußerst relevant ist. So stimmen 86 Prozent der Befragten zu, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, nur eine kleine Minderheit (fünf Prozent) bewertet das Thema für (eher) unwichtig. Allerdings führt dieses breite Bewusstsein bisher kaum zu einem nachhaltigen Lebensstil, das heißt es klafft eine große Lücke zwischen dem Problembewusstsein und dem eigenen Verhalten. Lediglich ein Prozent stimmt voll zu, dass der eigene Lebensstil nachhaltig ist, 15 Prozent stimmen eher zu. Dieses Phänomen ist unter dem Namen „Attitude-Behavior-Gap“ bekannt (White et al., 2019). Diese Diskrepanz ist in der vorliegenden Studie besonders stark ausgeprägt, da es der großen Mehrheit nicht gelingt, ihre positive Einstellung zur Nachhaltigkeit in konkretes Verhalten umzusetzen.Ein Erklärungsansatz für die Kluft zwischen der Einstellung und dem Verhalten der Konsumenten besteht in den höheren Preisen von nachhaltigen Produkten. So geben nur 17 Prozent an, die Nachhaltigkeit gegenüber dem Preis zu priorisieren; umgekehrt geben 57 Prozent der Befragten an, stärker auf den Preis zu achten. Diese Priorisierung zulasten der Nachhaltigkeit ist sicherlich auch den durchschnittlich geringeren Einkommen der jungen Generation geschuldet, die eine erhöhte Preissensitivität mit sich bringen.

Junge Erwachsene versuchen sich vor allem in den Bereichen Heizen, Stromverbrauch, Ernährung und Mobilität nachhaltiger zu verhalten, während Nachhaltigkeit bei Smartphones, Tablets, Unterhaltungselektronik sowie Möbeln und Reisen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Gerade bei Fernreisen besteht aus individueller Sicht jedoch ein großer Hebel zur Einsparung von Treibhausgasen, da für Langenstreckenflüge pro Kopf bereits mehrere Tonnen CO 2 emittiert werden. Auch im Bereich Elektronik gibt es dringliche Umweltprobleme, etwa die große Menge an Elektroschrott, die sich in Deutschland auf knapp unter 20 Kilo pro Einwohner beläuft (Brandt, 2020).

Informiert, aber überfordert?!

Die Studie ergab zudem, dass sich die junge Generation aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das Thema COsteht dabei klar im Vordergrund. Etwas mehr als die Hälfte stimmt (eher) zu, dass sie sich schon einmal mit dem eigenen CO-Fußabdruck auseinandergesetzt hat. Spezifische Kenntnisse über den eigenen Wasser- bzw. Stromverbrauch (Zustimmung von 21 Prozent bzw. 24 Prozent) sind dagegen deutlich weniger ausgeprägt.

Insgesamt fühlen sich immerhin 43 Prozent der Befragten (eher) gut informiert, während sich nur 19 Prozent als (eher) schlecht informiert bezeichnen. Dabei existiert jedoch auch ein Gefühl der Überforderung, das sich bei etwa zwei Drittel der jungen Erwachsenen einstellt. Bei den Informationskanälen dominiert das Internet allgemein (81 Prozent), wobei Instagram und YouTube (beide 45 Prozent) die beliebtesten Plattformen sind. TikTok wird nur von 19 Prozent zur Recherche von Nachhaltigkeitsthemen genutzt, wohingegen Facebook keinerlei Relevanz für die junge Generation besitzt (3 Prozent). Unter den klassischen Medien haben Fernsehen (30 Prozent) und Radio/Podcasts (28 Prozent) noch einen gewissen Stellenwert. Schulen und Hochschulen werden ihrer Aufgabe, über Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen aufzuklären, allenfalls eingeschränkt gerecht: Nur 23 Prozent der Befragten stimmen (eher) zu, dass sie in der (Hoch-) Schule viel darüber gelernt haben, wie sie sich konkret im Alltag nachhaltiger verhalten können; in Bezug auf Ansatzpunkte in Gesellschaft und Wirtschaft sind es immerhin fast ein Drittel.

Attitude-Behavior-Gap auch in Bezug auf gesellschaftliches Engagement

Negative Emotionen dominieren

Unternehmen und Politik in der Pflicht

Der größte Teil der Befragten (86 Prozent) ist grundsätzlich bereit, zumindest teilweise einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Der tatsächliche Einsatz für Nachhaltigkeitsthemen (zum Beispiel Überzeugungsarbeit im familiären Umfeld oder Freundeskreis, die Teilnahme an Demonstrationen oder Spenden) ist jedoch eher die Ausnahme. Beispielsweise haben 86 Prozent der Befragten nie an einer Fridays-for-Future-Demonstration teilgenommen und nur 14 Prozent zeigen häufig aktives Engagement für soziale oder umweltbezogene Themen, etwa im Rahmen eines Ehrenamts. Radikale Aktionen, wie die der Letzten Generation, werden interessanterweise als sehr kritisch beurteilt. Nur etwa fünf Prozent der Teilnehmenden empfinden solche Aktionen als angemessen.„Ich will, dass ihr in Panik geratet. Dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“ Diese eindringlichen Worte adressierte Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum 2020 an die versammelte Wirtschaftselite. Heute ist die Klimaangst oder Eco-Anxiety ein weit verbreitetes Phänomen (Deloitte Deutschland, 2022), das sich auch in unserer Studie zeigt. So stimmen fast 60 Prozent der Befragten (eher) zu, dass aktuelle Entwicklungen wie Klimawandel und Artensterben ihnen Angst machen. Positiv gesehen kann Angst eine Antriebskraft für notwendige Verhaltensänderungen sein. Jedoch können extreme Ängste auch kontraproduktiv sein, wenn sie mit empfundener Macht- und Aussichtslosigkeit einhergehen (White et al., 2019). Daher ist es wichtig, der jungen Generation aufzuzeigen, wie sie konkret zu einem positiven Wandel beitragen kann, um Gefühlen der Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken. Ein signifikanter Anteil der jungen Generation empfindet zudem Wut auf die älteren Generationen, deren Versäumnisse sie nun ausbaden muss. Mehr als 40 Prozent der Befragten stimmen dieser Aussage zu, ein knappes Drittel zumindest in Teilen. Zudem ist eine große Mehrheit davon genervt, dass jeder von Nachhaltigkeit spricht, aber niemand sein Verhalten wirklich ändert. Auch dieses Gefühl kann zum Attitude-Behavior-Gap beitragen. Auch wenn negative Gefühle dominieren, stimmt rund die Hälfte der Befragten (eher) zu, dass sie Hoffnung hat, dass die notwendigen Maßnahmen noch rechtzeitig ergriffen werden. Zudem empfindet die große Mehrheit positive Gefühle („warm glow“), wenn sie selbst einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann.Laut den Studienergebnissen werden insbesondere die Unternehmen klar in der Pflicht gesehen, sich stärker für Nachhaltigkeit zu engagieren (82 Prozent Zustimmung). Gleichzeitig haben fast genauso viele Befragte große Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit: Rund drei Viertel glauben, dass viele Unternehmen Greenwashing betreiben, indem sie sich als nachhaltig darstellen, aber keine echten Maßnahmen ergreifen. Bei als nachhaltig gekennzeichneten Produkten unterstellen dies sogar 80 Prozent. Beim Thema Gender-Gerechtigkeit wird die Unterstützung der LGBTQIA+-Bewegung seitens der Unternehmen von mehr als zwei Drittel als reines Marketing empfunden. Diese allgemeine Skepsis, die fast einem Generalverdacht gegenüber allen als nachhaltig deklarierten Maßnahmen gleichkommt, ist ein großes Problem, das ebenfalls zum Attitude-Behavior-Gap beiträgt. Warum sollen Konsumenten sich nachhaltige Produkte leisten, wenn sie den Nachhaltigkeitsversprechen nicht trauen? Diese Skepsis ist (leider) gut begründet: So ergab eine Studie der Europäischen Kommission im Jahr 2020, dass 53 Prozent aller grünen Produkt- und Werbeversprechen irreführend oder vage seien. Folgerichtig wurde im März 2023 ein Entwurf eines Green-Claim-Direktiv zur Eindämmung von Greenwashing verabschiedet (European Commission, 2023). Ein Vorbild zur Bekämpfung von Greenwashing ist die Advertising Standards Authority (ASA) in Großbritannien, die bereits zahlreiche Unternehmen für irreführende Werbekampagnen abgemahnt hat. Dieses Jahr traf es unter anderem die Lufthansa, die mit dem Werbeplakat „Connecting the world. Protecting its Future.“ ihre Nachhaltigkeitsbemühungen unterstreichen wollte. Die ASA stufte die Botschaft aufgrund der nach wie vor hohen Umweltbelastungen von Flügen allerdings als irreführend ein (Advertising Standards Authority, 2023). Ein entschiedeneres Vorgehen der Politik entspricht auch dem Wunsch der Befragten: Rund drei Viertel befürworten strengere gesetzliche Vorgaben, um die aktuellen Krisen wirkungsvoller zu bekämpfen.

Die Ergebnisse unserer Studie unterstreichen das ambivalente Verhältnis der jungen Generation zur Nachhaltigkeit. Dieses zeigt sich in der großen Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten in Bezug auf verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Mögliche Ursachen für diesen Attitude-Behavior-Gap sind nach unseren Daten (1) die Informationsüberflutung, (2) die vergleichsweise hohen Preise nachhaltiger Produkte, (3) der mangelnde Glaube an die Versprechungen grüner Produkte und (4) ein ausgeprägtes Gefühl der Machtlosigkeit. Neben der Politik, welche die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen muss, und den Unternehmen, die eine authentische Nachhaltigkeitsorientierung leben und kommunizieren müssen, sind auch die (Hoch-)Schulen in der Pflicht (zum Beispiel durch eigenständige Unterrichtsfächer oder Studiengänge), junge Menschen zu informieren, zu überzeugen und zu befähigen, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Notwendig ist auch ein verstärkter Dialog zwischen den Generationen, der die Bedürfnisse aller Menschen ernst nimmt und altersgruppenübergreifende Lösungen hervorbringt.