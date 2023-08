Digitalisierung: Weil IT-und Technik-Kompetenzen rar sind, konkurrieren alle Branchen um die gleichen Kräfte.

Personalsuche ist anstrengend, vor allem bei Kompetenzen in Querschnittsthemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit. Da kämpft gar die gesamte Wirtschaft um die gleichen Talente. Aber wie prekär ist die Situation in verschiedenen Branchen? Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt für eine Langzeit-Arbeitsmarktstudie gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft 376 000 Online-Stellenanzeigen aus den Jahren 2014 bis 2021 ausgewertet. Erstmal nur aus der Ernährungsindustrie. Die Ergebnisse sind von der LZ-Kollegin zusammengefasst.

Anstrengend ist die Personalsuche für Lebensmittelhersteller in Deutschland. Die Wiederbesetzung offener Stellen in ernährungstypischen Berufen dauerte diesen März im Schnitt 212 Tage, 51 Tage länger als im März 2022. Mittelständler jeder Größe müssen sich neben Konzernen mit üppigen Budgets fürs Employer-Branding behaupten. Bei Querschnittsthemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit kämpft gar die gesamte Wirtschaft um die gleichen Talente. ANG-Geschäftsführerin Stefanie Sabet zählt daher "die Gewinnung von Arbeitskräften für die Transformation zu den großen Herausforderungen der Nahrungs- und Genussmittelbranche".



Vor drei Jahren dachten wir noch, dass die Automatisierung den Bedarf nach Fachkräften für Lagerlogistik senkt. Heute ist die Nachfrage in allen Branchen hoch Daniel Millekat, Nestlé

Es trifft sich also gut, dass die Bertelsmann Stiftung die Ernährungsindustrie als erste Branche ausgewählt hat für eine Langzeit-Arbeitsmarktstudie. 376 000 Online-Stellenanzeigen aus den Jahren 2014 bis 2021 hat der Forschungspartner IW (Institut der deutschen Wirtschaft) mit Big Data ausgewertet, um zu zeigen, wie sich die Nachfrage nach Berufen und Kompetenzen im Zeitverlauf entwickelt hat. "Die Branche ist vom Umsatz her die viertgrößte, bietet einen spannenden Mix aus vielen Unternehmensgrößen und Anforderungsprofilen, und sie wächst", begründet Eric Thode, Berater bei der Bertelsmann-Stiftung, die Auswahl.Erste Erkenntnis: Die Nachfrage nach technischen und digitalen Berufen wie IT-Systemadministrator, Mechatroniker oder Logistikfachkraft steigt zu Lasten handwerklicher Berufe wie Brauer. Das Chart der Berufsauf- und absteiger gibt Personalern eine Benchmark, wo der Wettbewerb am größten ist und zusätzliche Anstrengungen in der Mitarbeitergewinnung und -bindung angeraten sind. Die Nachfrage in klassischen Berufen wie Koch/ Köchin (minus 28 Prozent) oder Fachkraft Fruchtsafttechnik (minus 17 Prozent) sinkt. Diese Entwicklungen seien vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der Produktion in der Lebensmittelindustrie zu verstehen, heißt es in der Studie. "Es kann allerdings auch sein, dass der dauerhafte Mangel etwa an Fleischern zu einem Ausweichen in Berufe wie Fachkraft Lebensmitteltechnik führt", mutmaßte Dirk Bestek von der Personalberatung AFC bei der Vorstellung der Studie.Bei den 23 am häufigsten nachgefragten Berufe in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie haben die Studienautoren genau aufgeschlüsselt, welche Kompetenzen heute gefordert werden. Hier zeigt sich, dass in Stellenanzeigen nicht fachliche oder IT-Kompetenzen, sondern die sogenannten transveralen wie Sorgfalt oder Verhandlungsgeschick am häufigsten aufgeführt sind.Dies gilt vor allem für ernährungstypische und kaufmännische Berufe, während in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen Fach- und IT-Kompetenzen deutlicher benannt werden. So tauchen "Einsatzbereitschaft" und "Teamfähigkeit" in zwei Drittel der Stellenanzeigen für die Fachkraft Lebensmitteltechnik auf. Hygiene kommt nur in 25 Prozent der Anzeigen vor. Ist das falsch, weil es die Anzeigen austauschbarer macht? "Ob jemand teamfähig ist oder einsatzfreudig, merken Sie sowieso erst, wenn er im Unternehmen ist", lautet Daniel Millekats Erfahrung, der Personalleiter in Nestlés Thomy-Werk in Biessenhofen ist. Er habe mit dem Arbeiten auf Probe gute Erfahrungen gemacht. "Wir müssen uns von Allerweltsfloskeln lösen und vorab ein möglichst kompaktes Bild vermitteln vom Unternehmen, dem Beruf und der Stelle", rät er.Betrachtet man das Profil der Fachkraft Lebensmitteltechnik im Zeitverlauf, so steigt die Bedeutung der Fachkompetenz Prozessoptimierung. War dies im Jahr 2018 erst in 0,4 Prozent aller Stellenanzeigen der Fall, stieg die Nachfrage 2021 schon auf 3,4 Prozent. Auch Themen wie "Enterprise Ressource Planning" und "Fehlerbehandlung" kommen öfter vor."Die Auswertung gibt uns Einblicke, welche Kompetenzen in Zukunft gebraucht werden", sagte Iris Scholz, Teamleiterin Personal-/ Organisationsentwicklung bei Storck. "Wir können sie für unser Nachfolgemanagement nutzen und die interne Weiterbildung." Wenn alle die gleichen Mitarbeiter suchen, werde die Entwicklung und Bindung bestehender Mitarbeiter immer wichtiger, ist sie überzeugt. Dazu gehöre, an- und ungelernte Arbeitskräfte dabei zu unterstützen, sich zum Facharbeiter weiterzuentwickeln. "Wir haben ein Programm für Anlagenfahrer aufgelegt und merken: Das Interesse ist da." Mitarbeiter zur Weiterbildung zu motivieren ist für Scholz ganz klar ein Führungsthema. "Lücke erkennen, Mitarbeiter ansprechen.""Nachhaltigkeit" (in 26 Prozent der untersuchten Berufe) und "Umweltschutz" (13 Prozent) sind die Kompetenzen mit den größten Wachstumsraten im zeitlichen Vergleich. "Das zeigt uns, dass wir unsere Stellenanzeigen ständig aktualisieren und Arbeitsmärkte mitentwickeln müssen", sagte Daniel Millekat von Nestlé. "Vor drei Jahren dachten wir noch, dass die Automatisierung den Bedarf nach Fachkräften für Lagerlogistik senkt. Heute ist die Nachfrage in allen Branchen hoch, weil das Online-Shopping zugenommen hat." Mehr selbst ausbilden und binden, habe er daraus gelernt, "aber auch in der Planung antizipieren, wie lange der Kompetenzaufbau dauert und welche Quereinsteiger sich dafür eignen."





Dieser Text erschien zuerst auf www.lebensmittelzeitung.net.