Vor rund 20 Jahren bewegte die deutsche Marktforschung eine interessante Diskussion, die bis heute nicht letztendlich geklärt ist: Braucht es theoretische Grundlagen aus den verschiedenen Sozialwissenschaften, um gute qualitative Marktforschung zu betreiben? Oder reichen Erfahrung, gesunder Menschenverstand, Einfühlungsvermögen und ein kompetenter Umgang mit der „Toolbox“ der qualitativen Marktforschung, um erfolgreich auf Insights-Jagd gehen zu können? Dirk Frank, Professor an der Hochschule Pforzheim und bis vor kurzem Geschäftsführer von ISM Global Dynamics, jetzt Head of Strategy bei Bonsai Research, schaut sich die Diskussion aus heutiger Perspektive an.

Thomas Kühn beschrieb 2004 eine große Kluft zwischen akademischer Sozialforschung und angewandter Marktforschung. Hinzu kamen massive Berührungsängste und Standesdünkel: Die akademische Forschungsgemeinde vermied tunlichst den Kontakt mit den kommerziell forschenden Akademikern – am schnöden Mammon orientierte kommerzielle Marktforschung konnte keine echte Wissenschaft sein – und die in der Praxis tätigen Sozialwissenschaftler versuchten sich wiederum bewusst von den autodidaktischen „Ich-moderiere-Euch-alles“-Kolleginnen und Kollegen abzugrenzen.

Heute scheint die Frage nach dem praktischen Nutzen von Theorie nicht virulent. Die Digitalisierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Ausrichtung der qualitativen Marktforschung und treibt die aktuellen Entwicklungen und Geschäftsmodelle. Eine der größten Veränderungen – auch massiv getrieben von den Einschränkungen der Covid-Pandemie – ist der verstärkte Einsatz von Online-Methoden zur Datenerhebung und -analyse. Die Forderung nach agiler Forschung, „Insights in Echtzeit“, und niedrigschwelligen Durchführungs- und Analysemöglichkeiten (DIY) hat auch die Anbieter qualitativer Forschung erreicht.

Wo stehen wir also heute mit der Theorie?

Der Autor dieses Beitrags hat vor fast 20 Jahren an einer Übersicht der verschiedenen theoretischen Strömungen gearbeitet, die in der qualitativen Marktforschung zu beobachten waren (Frank & Riedl, 2004). Die seinerzeitige Bestandsaufnahme ergab ein breites Kaleidoskop von Ideengebäuden: Zu den klassischen theoretischen Hintergründen der qualitativen Marktforschung gehören der symbolische Interaktionismus, der die Rolle von Sprache und Symbolen bei der Gestaltung der sozialen Realität betont, und der Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass Individuen ihr eigenes Verständnis der Welt durch ihre Interaktionen mit anderen aktiv konstruieren. Die Phänomenologie, die sich auf das Verständnis der subjektiven Erfahrungen von Individuen konzentriert, und die „Grounded Theory“, die darauf abzielt, aus Daten neue Theorien zu entwickeln, bilden ebenfalls Grundlagen für die qualitative Sozial- und Marktforschung. Für qualitative Marktforscher und deren Auftraggeber wurden psychologische, insbesondere psychoanalytische Theorien unterschiedlichster Provenienz im Praxisalltag greifbarer, etwa die Morphologie (Salcher) und Ansätze der Kognitionspsychologie, die in der deutschen Anbieterlandschaft dauerhaft oder zumindest zeitweise ihre prominenten Institutsvertreter hatten oder haben.

Könnte das Ideengebäude rund um Behavioural Economics künftig eine theoretische Fundierung der qualitativen Marktforschung bilden?

Der Autor ISM Global Dynamics ist Strategy Director von Bonsai Research. Zuvor war er Managing Director der Marktforschungsinstituts ISM Global Dynamics mit Sitz in Bad Homburg. Der diplomierte Psychologe ist seit 30 Jahren in der Marktforschung tätig und ein Experte auf dem Gebiet der psychologischen Marktforschungsmethoden. Als Honorarprofessor lehrt er an der Hochschule Pforzheim im Studiengang Marktforschung und Konsumentenpsychologie mit den Schwerpunkten Marktforschungsmethoden, internationale Marktforschung und Marketing Intelligence und seit 2022 an der HSLU Hochschule Luzern im Fach Verhaltensökonomie.

Während – nach Einschätzung des Autors – die klassischen Theoriegebäude im praktischen (Projekt-)Alltag heutzutage wenig sichtbar sind und auch von den Instituten kaum noch zur Eigenprofilierung ins Feld geführt werden, hat sich die Verhaltensökonomie (Behavioural Economics), die ihre akademischen Wurzeln in der Sozialpsychologie hat (Implicit Social Cognition), prächtig entwickelt. Wir kamen bereits vor 20 Jahren auf der Grundlage unseres Vergleichs der theoretischen Ansätze in der qualitativen Marktforschung zu dem Schluss, dass die verschiedenen „Denkschulen“ einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten aufwiesen. Daraus entstand der Vorschlag für ein handlungsorientiertes Modell, welches ein affektiv-implizites („Bedeutungswelt“) und ein kognitiv-explizites („Wahrscheinlichkeitswelt“) Subsystem sowie deren wechselseitige Interaktion zur Erklärung von (Konsumenten-)Verhalten postulierte. Im Folgenden soll daher skizziert werden, warum die theoretischen Grundlagen von Behavioural Economics eine Arbeitsgrundlage für die qualitative Marktforschung bieten können.Sowohl Behavioural Economics als auch die qualitative Marktforschung befassen sich mit dem Verständnis von Verbrauchereinstellungen, -überzeugungen und -verhalten, gehen aber aus unterschiedlichen Perspektiven an das Thema heran.

Behavioural Economics ist ein interdisziplinäres Gebiet, das Erkenntnisse aus der Psychologie, Soziologie und Ökonomie kombiniert, um zu verstehen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher Entscheidungen treffen. Sie untersucht, wie das Verhalten der Menschen von den klassischen, oft strikt rationalen Annahmen der Ökonomie mit der Vorstellung vom „Homo oeconomicus“ abweicht – etwa durch Risikoaversion oder Heuristiken –, und erklärt, wie diese Abweichungen genutzt werden können, um das Verhalten besser vorherzusagen und letztlich zu beeinflussen – etwa durch Nudging. Die methodische Fundierung der Behavioural Economics sind dabei meist experimentelle Methoden (Reaktionszeitparadigma).

Qualitative Marktforschung hingegen konzentriert sich darauf, die Bedeutung und den Kontext des Verbraucherverhaltens zu verstehen. Sie nutzt dazu offene Datenerhebungsmethoden wie Fokusgruppen, Tiefeninterviews und ethnografische Studien, um ein tieferes Verständnis der Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen der Verbraucher zu gewinnen.





Qualitative Marktforschung konzentriert sich darauf, die Bedeutung und den Kontext des Verbraucherverhaltens zu verstehen Dirk Frank

Die Verbindung zwischen der Verhaltensökonomie und der qualitativen Marktforschung kann darin gesehen werden, dass ihre kombinierte Nutzung bessere Einblicke in das Verbraucherverhalten ermöglicht: Behavioural Economics bietet einen gut belegten und validierten theoretischen Rahmen, um zu verstehen, warum und wie Konsumenten Entscheidungen treffen, während die qualitative Forschung ein tieferes Verständnis des Kontextes und der Bedeutung dieser Entscheidungen vermittelt.

Das von Behavioural Economics formulierte Modell des Verbrauchers kann daher unserer Überzeugung nach als Grundlage für die Gestaltung, Auswertung und Interpretation qualitativer Forschungsstudien dienen und damit das auch im Jahr 2023 noch immer zu beobachtende „Theoriedefizit“ der angewandten qualitativen Marktforschung überwinden. Im Zusammenschluss kann dann die qualitative Forschung dazu genutzt werden, verhaltensökonomische Theorien weiter zu bestätigen oder zu widerlegen. Die angewandt Forschenden können so Muster und Themen im Verbraucherverhalten erkennen, die mit quantitativen Methoden nicht erfasst werden können, und Behavioural Economics kann ihnen einen theoretischen Rahmen bieten, der erklärt, warum diese Muster und Themen existieren. Zusammen können sie ein umfassenderes Verständnis des Verbraucherverhaltens ermöglichen und den Auftraggebern bessere, validere Insights liefern.

Wie ließe sich künftig die beklagte Kluft zwischen akademischer Sozialforschung und den praktischen Forschern verkleinern?

2004 schrieb Kritzmöller die bemerkenswerte Passage: „Die Kluft zwischen den Teilgebieten qualitativer Forschung lässt sich außerdem an den Biografien der bereichsspezifischen Experten ablesen. … Professoren, die sich vorwiegend qualitativer Methoden bedienen und sich ihrer methodologischen Entwicklung widmen, in ihrer Biografie aber zu keinem Zeitpunkt mit qualitativer Marktforschung in Kontakt getreten sind, stellen an den Universitäten keine Ausnahme dar.“

Sitzen die Sozialforscher also weiter im Elfenbeinturm mit selbstverordneter Kontaktsperre zur Praxis? Für die Ausbildung an der Hochschule Pforzheim kann ich aus eigener Anschauung Abweichendes und Besseres berichten: Alle in der Lehre involvierten Personen haben einen langjährigen praktischen Erfahrungshintergrund und sind zugleich akademisch qualifiziert. Die Anwendung qualitativer Techniken wird im jeweiligen theoretischen Kontext gelehrt, denn wer „Tools“ nur pragmatisch und theoriefrei anwendet, wird Ergebnisse nicht abstrahieren und verallgemeinern können. Georg Felser von der Hochschule Harz hat dazu kürzlich ein schönes Bild gefunden: Hängt sich der PC auf, genügt oft blindes Aus- und wieder Einschalten. Funktioniert meist, man wird aber so kein Experte für IT und ein erfolgreicher Transfer auf ähnliche Herausforderungen wäre ebenfalls höchst fraglich: „Darum kommt auch niemand auf die Idee, wenn das Auto mal nicht funktioniert, einfach noch mal aus- und danach wieder einzusteigen. Will sagen: Der Verzicht auf Theorie, bedeutet auch den Verzicht auf Übertragbarkeit“ (Felser, 2023).

Demzufolge gilt auch 2023 noch das bekannte Diktum von Kurt Lewin: Nichts ist praktischer (für qualitative Marktforschung) als eine (gute) Theorie.



Zuerst erschienen in