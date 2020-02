Auch die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation in Hamburg will die Bekanntheit bei Bewerbern, Bewerberinnen und Ausbildungsbetrieben erhöhen und lädt am 25. Februar 2020 Betriebe zu einer Informationsveranstaltung über die duale Ausbildung von „Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung“ (FAMS) ein. Dort werden seit 2006 FAMS ausgebildet und trotz hervorragender Berufsaussichten und einer hohen Zufriedenheit bei Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben, leidet der Beruf unter der zu geringen Bekanntkeit.