Das Smart Home ist im Mainstream angekommen. Damit ändert sich auch die Kundenzielgruppe. Die neuen Nutzerinnen und Nutzer haben andere Anforderungen als die Early Adopter, die bisher mit smarten Produkten ihren Haushalt ausgestattet haben. Michael Wörmann, Managing Partner von Facit Digital, dem Research- und Beratungsunternehmen der Serviceplan Group, beobachtet den Markt seit Jahren und weiß, wie ein kundenzentriertes Produktdesign aussehen muss.





Das vernetzte Zuhause musste lange auf die prophezeite rosige Zukunft warten, der eigenständig Milch-bestellende-Kühlschrank wurde 20 Jahre lang belächelt. Jetzt ist es soweit: 6,8 Millionen Menschen in Deutschland planen in den nächsten zwölf Monaten den Kauf ihres ersten Smart-Home-Geräts. 30,7 Millionen nutzen bereits heute mindestens ein smartes Gerät in ihrem Zuhause. 73 Prozent davon wollen ihre Räumlichkeiten im nächsten Jahr weiter aufrüsten – das zeigt der Smart Home Monitor 2023 von Facit Digital. Facit Research Nutzung und geplanter Kauf Smart Home Geräte in Deutschland

Am häufigsten werden aktuell smarte Lautsprecher und Beleuchtung genutzt. Die größten Wachstumspotenziale liegen bei smarten Heizungen und Thermostaten, mutmaßlich befeuert durch die hohen Energiepreise, dicht gefolgt von smarter Beleuchtung, Lautsprechern, Staubsaugern und Steckdosen. Aber auch seltenere Anwendungen wie vernetzte Wetterstationen oder Videoüberwachung weisen Wachstumsraten von voraussichtlich über 15 Prozent auf.

Wer nutzt die smarte Elektronik?

Facit Research Soziodemografie von Smart-Home-Nutzer:innen und Planenden

Kaufgründe verändern sich deutlich

Facit Research Kaufgründe für Smart Home (Mehrfachnennungen)

Die Smart-Home-Neulinge unterscheiden sich deutlich von den Early Adoptern: Während bisher tendenziell jüngere Männer mit eigenen Häusern, hohem Einkommen und größeren Haushalten zu den smarten Produkten tendierten, kommt das Thema nun in der Gesamtbevölkerung an. Zuwächse verzeichnet der Monitor vor allem beim Kaufinteresse von Frauen, Älteren, zur Miete Wohnenden und Normalverdienenden. Auch der Anteil von Single- und Paarhaushalten ist bei den Planenden höher als bei den aktuellen Nutzerinnen und Nutzern.Neben Komfort stand bei den Early Adoptern insbesondere der Spaß an der Technik im Vordergrund. Die neue Käuferschaft interessiert sich hingegen vor allem für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Lebensstil.

Spielzeug oder stille Diener?

Facit Research Facit Digital Smart Home Typen

Wirklich intelligente Lösungen, die den Nutzerinnen und Nutzern mehr Komfort und Lebensqualität bieten, ohne sie mit Mehraufwänden zu belasten, werden in Zukunft verstärkt nachgefragt. 70 Prozent der Smart-Home-Neulinge bezeichnen wir in unserer Typologie als „Delegierer“: Sie wünschen sich, dass die Produkte nach Einrichtung ihren Dienst tun und nicht weiter in Erscheinung treten. Nur 30 Prozent sind „Bastler“, die in Smart-Home-Geräten auch so etwas wie Spielzeuge sehen, mit denen sie sich gerne beschäftigen. Bei den bisherigen Nutzenden gibt es noch wesentlich mehr Bastlerinnen und Bastler.

Was Hersteller jetzt besser machen müssen

Facit Research Wahrgenommene Utility und Usability von Smart-Home-Kategorien

Wer in dieser beschleunigten Phase der Marktentwicklung Geräte für das Smart-Home anbieten will, der muss Käuferinnen und Käufer richtig ansprechen. Hierzu müssen Produkte auf eine spezifische Zielgruppe zugeschnitten sein, nützliche Features bieten und einfach in der Handhabung sein. In diesen Bereichen scheint das Optimum aber noch nicht erreicht zu sein. Der Smart Home Monitor zeigt, dass aktuell nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten mit demihrer Smart-Home-Produkte völlig zufrieden sind. Besonderen Nachholbedarf haben große und kleine Hausgeräte. Auch mit smarten Wetterstationen und Lautsprechern sind weniger als die Hälfte der Befragten voll zufrieden. 25 Prozent aller Befragten sehen generell keinen Mehrwert im Gegensatz zu nicht-smarten Produkten und halten sich deshalb mit Käufen zurück. Um erfolgreich zu bleiben, müssen Anbieter den Produktnutzen künftig mehr in den Fokus stellen. Auch beim Themaist die Zufriedenheit der Käuferinnen und Käufer nicht sehr hoch. Gerade einmal 32 Prozent sind zum Beispiel mit ihren smarten Rasenmähern völlig zufrieden. Auch bei großen Hausgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken sind es nur 36 Prozent.

Je nach Beurteilung stehen für die Produktkategorien Usability- und/oder Utility-Optimierung im Vordergrund. Bei Steckdosen und Beschattung sind diese beiden zentralen Werte vergleichsweise gut, sodass hier die Vermarktung im Vordergrund stehen kann.

Smart Home Zentralen

Facit Research Nutzung Smart-Home-Zentralen in Deutschland

Facit Research Nutzung Smart-Home-Zentralen x Facit Digital Smart-Home-Typen

Autor und Studie Facit Digital Michael Wörmann ist Managing Partner des Forschungs- und Beratungsunternehmens Facit Digital und Gründer des Netzwerks UX Fellows. Einer der Schwerpunkte des Psychologen ist Customer Centricity im Produktdesign. ist Managing Partner des Forschungs- und Beratungsunternehmens Facit Digital und Gründer des Netzwerks UX Fellows. Einer der Schwerpunkte des Psychologen ist Customer Centricity im Produktdesign. Erhebung: März 2023, Bilendi Online Access Panel Stichprobe: 1.985 Erwachsene in Deutschland, bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter, Geschlecht und Wohnsituation (Haus, Wohnung, Miete, Eigentum)

Smart Home Lösungen können oft über eigene Apps bedient werden. Zusätzlich oder alternativ können eine oder mehrere Smart-Home-Zentralen verwendet werden, die mehrere Geräte zusammenfassen. Auch können in diesen Zentralen Routinen angelegt werden, die mehrere Geräte einbeziehen. Amazon ist hier mit Alexa aktuell eindeutig Marktführer.Offenbar sprechen die Smart-Home-Zentralen unterschiedliche Zielgruppen an. Bei Magenta Smart Home der Telekom scheinen sich Delegierer besonders wohl zu fühlen, während es die Bastler eher zur Lösung von Ikea zieht. Zusammenfassend lässt sich sagen: Smart Homes sind gelebte Realität in vielen Haushalten. 30,7 Millionen Menschen nutzen den Service bereits. Und bis zu 18 Prozent Wachstum wird der Markt in einzelnen Geschäftsfeldern in den nächsten zwölf Monaten laut Umfrage verzeichnen. Vor allem Beleuchtungs- und Lautsprecher sind beliebt, aber auch Heizungen werden immer gefragter. Der Nutzen alleine ist jedoch nicht Grund für den Kauf, Spaß steht ebenfalls im Fokus der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer.