Akzeptanz für KI ist vorhanden, genutzt wird sie noch kaum

Betriebsräte und Datenschutzbeauftragte können den Einsatz neuer Technologien in ihren Betrieben einschränken. Die soziale Erwünschtheit spielt ebenfalls eine Rolle: Öffentliche Debatten wie beispielsweise zum Einsatz von Social Scoring beeinflussen sowohl die Gesetzgeber als auch die Firmen. All diese Faktoren fließen wiederum in einen weiteren limitierenden Faktor ein, mit dem Marktforscher sich gut auskennen: die Nachfrage. Dieser letzte Faktor bildete die Grundlage dieser Befragung: Es sollte untersucht werden, wie groß die Nachfrage nach KI-Anwendungen bei Auftraggebern von Marktforschungsinstituten ist.Befragt wurden die Mitglieder der Plattform Unternehmensmarktforscher (PUMa), die von planung&analyse redaktionell betreut wird. Von den rund 920 eingeladenen betrieblichen Marktforscherinnen und Marktforschern bei PUMa haben 82 an der Befragung teilgenommen. Fast alle Befragten haben einen Hochschulabschluss in den Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften (83 Prozent). Es handelt sich zudem um erfahrene Forscher: 73 Prozent sind seit mehr als zehn Jahren in der Branche tätig. 83 Prozent arbeiten in einem Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Mit 58 Prozent gibt es etwas mehr Frauen unter den Befragten. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 45 Jahre, wobei die Frauen etwas jünger sind als die Männer. Ansonsten gibt es nur geringe demografische Unterschiede zwischen den Geschlechtern.Zunächst wurden die PUMa mit verschiedenen Aussagen über die Zukunft der Marktforschung konfrontiert und die Zustimmung erhoben.Die Befragten zeigen sich hier optimistisch: 97 Prozent glauben, dass KI eine Bereicherung für die Marktforschung darstellt. Drei Viertel erwarten, dass KI ihre Arbeit erleichtern wird, und ebenso viele gehen davon aus, dass die Arbeitsplätze in der Branche trotz KI sicher sind. Über 90 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Arbeitswelt in der Marktforschung sich durch KI verändern wird und dass Marktforscher zukünftig vermehrt Data-Science-Methoden einsetzen werden.Bezüglich der Frage, ob KI die Methoden der Marktforschung von Grund auf ändern wird, ergibt sich allerdings ein gemischtes Bild: Nur 23 Prozent stimmen zu, 41 Prozent erwarten das nicht, 36 Prozent sind sich unsicher. Die Befragten scheinen also eher eine Zukunft zu sehen, in der die klassischen Marktforschungsmethoden durch KI-Erkenntnisse und Data Science ergänzt werden. Letztere wird von 23 Prozent als Konkurrenz angesehen; 61 Prozent sehen dies nicht so. Ein Viertel der Befragten geht davon aus, dass es durch KI weniger Marktforscher geben wird, 61 Prozent sehen hier keine Gefahr. In Bezug auf ihre persönliche Zukunft fühlen die Befragten sich jedoch eindeutig sicher: 92 Prozent haben keine Sorge davor, durch KI ersetzt zu werden. Daneben wurden verschiedene Aspekte der Nachfrage nach KI erfasst:Welche Anwendungsmöglichkeiten für KI können sich die Befragten vorstellen, ganz allgemein und für die Teilbereiche Kundenforschung und Mitarbeiterforschung.Welche Einsatzmöglichkeiten werden gewünscht, die Nachfrage im engeren Sinne.Wie ist die Bekanntheit undwie ist die Nutzung der KI-Angebote.Die Teilnehmer sollten sich zu ihren Einsatzwünschen für KI unabhängig von der technischen Umsetzbarkeit äußern. Verschiedene KI-Angebote, die sich an Marktforscher richten, wurden vorgelegt und deren Bekanntheit abgefragt. Die Befragten konnten bis zu drei eigene Einträge hinzuzufügen. Für die Angebote, die den Befragten bekannt waren, wurde anschließend noch die Nutzung abgefragt.Am bekanntesten sind mit großem Abstand DeepL (54 Prozent) und Caplena (36 Prozent). Das Übersetzungs-Tool DeepL wurde zudem auch am häufigsten genutzt: 88 Prozent derer, die es kannten, nutzten es auch. Caplena wurde von 44 Prozent der Kenner genutzt. Andere Angebote kamen seltener zum Einsatz.In der Analyse wurden die Angebote in verschiedene Kategorien eingeteilt: Handelt es sich um eine Alternative zu klassischer Marktforschung, bei der menschliche Marktforscher durch eine Maschine ersetzt werden, oder werden menschliche Tätigkeiten durch KI ergänzt und damit vereinfacht? Innerhalb der zweiten Gruppe wurde zudem unterschieden, ob es sich um eine Ergänzung von Kerntätigkeiten der Marktforschung handelt, wie beispielsweise die Codierung offener Nennungen, oder um eine Ergänzung angehängter Tätigkeiten, die nicht im engeren Sinn zum Berufsbild des Marktforschers gehören.Ein Beispiel für eine angehängte Tätigkeit wäre die Übersetzung von Fragebögen in verschiedene Sprachen, die eher an externe Dienstleister übergeben wird. Durch die offenen Nennungen kamen noch marktforschungsfremde Anwendungen dazu, die separat kategorisiert wurden.Bei den Anwendungsmöglichkeiten in der Marktforschung allgemein sowie im Bereich Kundenforschung werden von nahezu allen Befragten Alternativen zu klassischer Marktforschung sowie Ergänzungen von Kerntätigkeiten genannt.In der Mitarbeiterforschung machen sich die dort geltenden Datenschutzbestimmungen bemerkbar: Nur 53 Prozent nennen hier Alternativen zu klassischer Marktforschung und 71 Prozent können sich Ergänzungen von Kerntätigkeiten vorstellen. Über ein Viertel der Befragten antwortet hier jedoch mit „Weiß nicht“. Bei den Einsatzwünschen werden vor allem Ergänzungen von Kerntätigkeiten nachgefragt; die Alternativen zu klassischer Marktforschung treten ein wenig in den Hintergrund. Interessant ist die Diskrepanz zwischen den Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzwünschen auf der einen Seite und der Bekanntheit und Nutzung von KI-Angeboten auf der anderen: Während die Befragten sich vor allem Anwendungen vorstellen können oder wünschen, die Alternativen zu klassischer Marktforschung darstellen oder Kerntätigkeiten ergänzen, sind ihnen vor allem solche Angebote bekannt oder werden genutzt, die eine Ergänzung angehängter Tätigkeiten darstellen, wie beispielsweise die Übersetzungssoftware DeepL.Für die beiden Bereiche Kundenforschung und Mitarbeiterforschung wurde zudem erhoben, welche Gefahren oder Probleme die Befragten beim Einsatz von KI im jeweiligen Bereich sehen. Erwartungsgemäß spielen der Datenschutz und Einwände durch den Betriebsrat bei der Mitarbeiterforschung eine deutlich größere Rolle als bei der Kundenforschung. Zudem wird bei der Mitarbeiterforschung in größerem Ausmaß eine mangelnde Akzeptanz durch die Mitarbeiter befürchtet. In der Kundenforschung besteht vor allem die Befürchtung, dass die Technik noch nicht ausgereift sein könnte.Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Befragten optimistisch in eine Zukunft blicken, in der die klassischen Methoden durch neue KI-Anwendungen erweitert werden. Während sie vor allem Einsatzmöglichkeiten erwarten und wünschen, die Alternativen zu klassischer Marktforschung – im Bereich Kundenforschung mehr als in der Mitarbeiterforschung – oder Ergänzungen von Kerntätigkeiten darstellen, kennen und nutzen sie jedoch in der Praxis bisher hauptsächlich Ergänzungen für angehängte Tätigkeiten. Hier besteht also eine „KI-Lücke“, die für alle KI-Anbieter interessant ist. Mit Blick auf den Task-Ansatz lässt sich für die Marktforschung feststellen, dass aufgrund von Datenschutzbestimmungen eine geringere Nachfrage nach Alternativen zu klassischer Marktforschung in der Mitarbeiterforschung vorhanden ist. Daher findet in der Kundenforschung zukünftig wahrscheinlich eine Ersetzung klassischer Methoden durch KI statt, während in der Mitarbeiterforschung eher Kern- und angehängte Tätigkeiten ergänzt und somit erleichtert werden.