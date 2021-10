Lucid ist ein 2010 gegründetes Unternehmen mit Sitz in New Orleans und hat weitere Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und APAC. In Deutschland gibt es ein Büro in Hamburg unter Leitung von Fabian Going, der als Director Central Europe fungiert.



Lucid geht jetzt für einen stolzen Preis von 1,070 Milliarden US-Dollar (USD) an das schwedische Unternehmen Cint. Die Übernahme wird durch eine Aktienemission im Wert von rund 510 Millionen USD sowie durch eine Fremdfinanzierung in Höhe von 120 Millionen USD finanziert. Der restliche Betrag wird durch Übertragung von 17 Prozent der Aktien und Stimmrechte von Cint an die derzeitigen Aktionäre von Lucid ausgeglichen.